O que falta para a implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro?

A implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro segue em andamento, com a tecnologia sendo instalada gradualmente nos estádios da Série A. Até agora, o único estádio que já teve a estrutura totalmente testada foi o Maracanã, no Rio de Janeiro, que recebeu recentemente uma simulação durante uma partida entre Fluminense e Botafogo.

Além do Maracanã, outros três estádios já tiveram toda a estrutura instalada. São eles a Neo Química Arena, em São Paulo; o Couto Pereira, em Curitiba; e a Arena da Baixada, também na capital paranaense. Nessas arenas, o sistema já foi montado, mas ainda depende de etapas de calibração e testes para que possa ser utilizado oficialmente nas partidas.

Segundo informações divulgadas pelo GE com base em fontes envolvidas no processo, a expectativa é que a instalação da tecnologia em todos os estádios seja concluída apenas em junho. Mesmo assim, a tendência é que o impedimento semiautomático só estreie no Brasileirão após a pausa do calendário para a Copa do Mundo, que tem início no dia 11 de junho de 2026.