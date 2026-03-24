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Impedimento Semiautomático BrasileirãoDivulgação/Corinthians
Joaquim Lira Viana

O que falta para a implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro?

Brasileirão

Instalação da tecnologia avançou em quatro dos 20 estádios da Série A, mas estreia no Brasileirão ainda depende da conclusão das obras e de testes operacionais

A implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro segue em andamento, com a tecnologia sendo instalada gradualmente nos estádios da Série A. Até agora, o único estádio que já teve a estrutura totalmente testada foi o Maracanã, no Rio de Janeiro, que recebeu recentemente uma simulação durante uma partida entre Fluminense e Botafogo.

Além do Maracanã, outros três estádios já tiveram toda a estrutura instalada. São eles a Neo Química Arena, em São Paulo; o Couto Pereira, em Curitiba; e a Arena da Baixada, também na capital paranaense. Nessas arenas, o sistema já foi montado, mas ainda depende de etapas de calibração e testes para que possa ser utilizado oficialmente nas partidas.

Segundo informações divulgadas pelo GE com base em fontes envolvidas no processo, a expectativa é que a instalação da tecnologia em todos os estádios seja concluída apenas em junho. Mesmo assim, a tendência é que o impedimento semiautomático só estreie no Brasileirão após a pausa do calendário para a Copa do Mundo, que tem início no dia 11 de junho de 2026. 

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  • Câmera Impedimento Semiautomático BrasileirãoDivulgação/Athletico

    Onde falta implementar

    A instalação do sistema ainda precisa avançar em outros estádios do Campeonato Brasileiro. A previsão para São Januário, no Rio de Janeiro, e a Arena MRV, em Belo Horizonte, era de receber a montagem da estrutura na última segunda-feira (23).

    Na sequência do cronograma, a previsão é concluir as instalações até quinta-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e depois no Barradão, em Salvador, embora ainda não exista uma data definida para essa etapa. Para os demais estádios da Série A, o cronograma de instalação ainda não foi divulgado.

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  • wembley Getty Images

    Como funciona a tecnologia

    A tecnologia utilizada no Campeonato Brasileiro é fornecida pela Genius Sports, empresa inglesa. O acordo entre a empresa e a CBF foi assinado em novembro de 2025, como parte do projeto de modernização da arbitragem no futebol brasileiro.

    A Genius fornece o sistema utilizado pela Premier League, onde o impedimento semiautomático entrou em operação em abril de 2025. O modelo utilizado pela empresa se diferencia por utilizar 27 aparelhos de telefone celular de última geração posicionados em pontos estratégicos ao redor do estádio.

    Esses dispositivos captam os movimentos dos jogadores e da bola em tempo real e geram uma espécie de réplica virtual da partida. A partir dessas imagens, os lances são analisados por inteligência artificial, que auxilia a equipe de arbitragem na identificação precisa de possíveis impedimentos.