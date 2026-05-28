Ex-diretor do Sporting diz que não esperava sucesso de Abel Ferreira

Desde a chegada ao Brasil em 2020, Abel Ferreira se transformou em um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro e do Palmeiras. Contratado após passagem pelo PAOK, da Grécia, o português desembarcou no clube sem grande expectativa, mas rapidamente virou peça central no processo de reconstrução e domínio do Alviverde no país e na América do Sul.

Antes do sucesso no futebol brasileiro, Abel iniciou a trajetória como treinador nas categorias de base do Sporting, em Portugal, onde começou a desenvolver sua identidade à beira do campo. Na época, trabalhou ao lado de nomes importantes do futebol português, como Leonardo Jardim, atualmente técnico do Flamengo, com quem mantém boa relação até os dias de hoje.

Outra figura que o treinador do Palmeiras conviveu durante seus tempos no Sporting foi Augusto Inácio, ex-diretor do clube na época em que Abel comandava o time B. Em entrevista à ESPN, Inácio relembrou os primeiros passos do treinador português e admitiu surpresa com a velocidade da ascensão do comandante palmeirense até se tornar uma dos personagens mais influentes do futebol brasileiro nos últimos tempos.















