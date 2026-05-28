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Joaquim Lira Viana

Ex-diretor do Sporting diz que não esperava sucesso de Abel Ferreira

A. Ferreira
Palmeiras
Sporting
Copa Libertadores

Dirigente português relembra início da carreira do treinador no Sporting e admite surpresa com rápida ascensão do técnico do Palmeiras no futebol brasileiro

Desde a chegada ao Brasil em 2020, Abel Ferreira se transformou em um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro e do Palmeiras. Contratado após passagem pelo PAOK, da Grécia, o português desembarcou no clube sem grande expectativa, mas rapidamente virou peça central no processo de reconstrução e domínio do Alviverde no país e na América do Sul.

Antes do sucesso no futebol brasileiro, Abel iniciou a trajetória como treinador nas categorias de base do Sporting, em Portugal, onde começou a desenvolver sua identidade à beira do campo. Na época, trabalhou ao lado de nomes importantes do futebol português, como Leonardo Jardim, atualmente técnico do Flamengo, com quem mantém boa relação até os dias de hoje.

Outra figura que o treinador do Palmeiras conviveu durante seus tempos no Sporting foi Augusto Inácio, ex-diretor do clube na época em que Abel comandava o time B. Em entrevista à ESPN, Inácio relembrou os primeiros passos do treinador português e admitiu surpresa com a velocidade da ascensão do comandante palmeirense até se tornar uma dos personagens mais influentes do futebol brasileiro nos últimos tempos.

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    Sucesso "inesperado" no Brasil

    Augusto Inácio afirmou que enxergava potencial em Abel Ferreira ainda nos tempos de Sporting, mas revelou que não imaginava que o treinador alcançaria tão rapidamente um nível tão alto no futebol internacional e, principalmente, no Brasil.

    "O Abel Ferreira está em um patamar muito elevado, muito alto. Ele estava nos primeiros passos como treinador [no Sporting] e tentava perceber qual o tipo de perfil de treinador que estava ali e onde ele poderia chegar. Sinceramente, para mim, foi uma grande surpresa ele aparecer tão cedo e tão rápido em um nível tão elevado como conseguiu alcançar", disse.

    "Eu via que ele tinha qualidades, mas, ao ponto de dizer que dali a um, dois ou três anos ele arrebentaria, não, não tinha essa noção. Ainda bem que isso aconteceu, porque eu fico muito feliz. Seis temporadas seguidas é difícil para um treinador no Brasil, muito complicado, e ele conseguiu isso, é mérito todo dele", completou.

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  • Leila Pereira e Abel FerreiraGetty/GOAL

    Relação entre Abel Ferreira e Leila Pereira

    Além do trabalho desenvolvido dentro de campo, Augusto Inácio também destacou a relação entre Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira como um dos fatores fundamentais para a estabilidade do treinador no Palmeiras ao longo das últimas temporadas.

    "O Abel está fazendo um trabalho fantástico no Palmeiras. Sinceramente me surpreendeu, porque não esperava tanto no sentido de que, aí no Brasil, se alguma coisa não corre bem, o treinador muitas vezes sai por meio até da pressão da torcida. Mas o Abel Ferreira teve também uma sorte muito grande no sentido de ter a Leila Pereira, que é uma presidente que não ouve de fora para dentro, decidida à sua maneira, e sempre acreditou no Abel", afirmou.

    "Isso garante também um trabalho que deu frutos, que deu títulos, deu Libertadores, Brasileirões. Eu acho que tem muito a ver também com a capacidade da presidente do Palmeiras. A Leila que deu essa tranquilidade sempre ao treinador de poder trabalhar independentemente do ruído que vinha de fora", finalizou.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras busca garantir vaga direta na Copa Libertadores de 2026

    Nesta quinta-feira (28), Abel Ferreira comandará o Palmeiras em mais um duelo decisivo na temporada. Pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, o Alviverde enfrenta o Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

    O clube paulista entra em campo ocupando a segunda posição do Grupo F, com oito pontos conquistados, e ainda depende do resultado para assegurar vaga direta nas oitavas de final. O líder da chave é o Cerro Porteño, que soma dez pontos, enquanto o Sporting Cristal aparece na terceira colocação, com seis. Já o Junior Barranquilla, adversário da noite, não possui mais chances de avançar na competição.

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