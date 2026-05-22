O passado que une Leonardo Jardim e Abel Ferreira antes de Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

O confronto entre Flamengo e Palmeiras, disputado neste sábado (23) pelo Brasileirão 2026, vai além da disputa pela liderança da competição. À beira do gramado estarão dois treinadores portugueses que compartilham uma relação antiga, construída muitos anos antes de se tornarem protagonistas no futebol sul-americano.

Hoje adversários diretos na corrida pelo título brasileiro, Leonardo Jardim e Abel Ferreira possuem uma ligação profissional e pessoal que atravessa mais de uma década. Abel, inclusive, nunca escondeu a admiração pelo atual técnico do Flamengo e já o classificou publicamente como uma das figuras mais importantes de sua trajetória no futebol.

A conexão entre os dois começou no Sporting, clube português, entre 2013 e 2014. Na época, Leonardo Jardim comandava a equipe principal, enquanto Abel Ferreira treinava o time B, que disputava a segunda divisão portuguesa. Em meio a dificuldades financeiras, o Sporting apostou fortemente na base, e os dois treinadores passaram a trabalhar de maneira integrada no desenvolvimento de jovens talentos.

Foi nesse período que Abel ajudou a lapidar jogadores que depois seriam utilizados por Leonardo Jardim no elenco principal. Nomes como João Mário, Eric Dier, Carlos Mané, Ricardo Esgaio e Matheus Pereira passaram pelas mãos do atual técnico do Palmeiras antes de ganharem espaço no time profissional do Sporting.

Anos depois, já consolidado no futebol brasileiro, Abel destacou a influência de Leonardo Jardim em sua carreira. O treinador do Palmeiras elogiou o compatriota, na época treinador do Cruzeiro, antes de um duelo entre as equipes em 2025.

"Ele [Leonardo Jardim], sem dúvida, é um dos responsáveis por eu chegar onde cheguei. Não só pela simplicidade, mas pelo trabalho, pela seriedade. Ele é uma referência para mim, principalmente pelo aspecto humano, princípios, caráter. Não vou lhe oferecer uma garrafa de vinho quando for na minha casa, mas ele também produz vinho e azeite."

Além da relação construída em Portugal, os dois também compartilham visões semelhantes sobre a pressão do futebol brasileiro. Em junho do ano passado, Abel revelou uma conversa recente com Leonardo Jardim sobre a intensidade do ambiente no país.

"Sabemos como é o futebol brasileiro. Ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que disse, foi ele [Jardim] que disse. Inclusive, quando eu o cumprimentei, ele me perguntou como eu consigo estar há cinco anos aqui. Ele disse: 'estou aqui há três meses e parece que tem três anos'"

Agora em lados opostos no Brasileirão, Leonardo Jardim e Abel Ferreira se reencontram em um cenário completamente diferente daquele vivido no Sporting. De mentor e aprendiz em Portugal, os dois chegam ao clássico nacional como protagonistas de dois dos trabalhos mais fortes do futebol brasileiro na atualidade.