A evolução do Mundial de Clubes: Como a FIFA mudou a competição internacional de clubes

A GOAL traz uma análise de como a Copa do Mundo de Clubes evoluiu nos últimos 25 anos, desde quando a FIFA interviu na competição

O Mundial de Clubes da FIFA passou por uma transformação significativa desde sua criação, evoluindo para refletir o crescimento global do futebol.

A competição de 2025 marcará a 21ª realização da principal competição internacional de clubes da FIFA, que teve sua primeira edição em 2000. Vale lembrar que, entre 1960 e 2004, era disputado o Mundial Interclubes, decidido entre o campeão da Libertadores e o da Champions League. O torneio, que ainda não tinha intervenção da entidade, foi o antecessor dos três mais recentes formatos organizados pela FIFA.

Previsto para acontecer nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho de 2025, o torneio contará com um novo e inovador formato expandido, com a participação de 32 equipes. Entre elas, estarão os campeões das últimas quatro edições dos torneios continentais. O Manchester City é o atual campeão, tendo conquistado seu primeiro título em 2023, na última edição disputada sob o formato anterior. Em fevereiro de 2023, a FIFA definiu a distribuição de vagas por confederação e, em junho do mesmo ano, confirmou os Estados Unidos como país-sede.

De um torneio modesto, que reunia apenas os campeões continentais, a uma competição grandiosa e ampliada, a FIFA tem reformulado constantemente o formato para manter a Copa do Mundo de Clubes relevante e atrativa. A seguir, a GOAL apresenta um panorama completo da evolução do torneio, com detalhes sobre os diferentes formatos, campeões marcantes e países-sede.