Os grupos e o chaveamento do Mundial de Clubes da Fifa 2025

Conheça os grupos e o chaveamento de todos os jogos do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa sorteou na tarde desta quinta-feira (05), em Miami, os oito grupos da primeira edição do novo Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

No Grupo A, o Palmeiras encara o Porto, Al Ahly e o Inter Miami, enquanto o Flamengo enfrenta o Chelsea, Espérance de Tunisie e o Club Leon no Grupo D. Além desses brasileiros, o Botafogo está classificado no Grupo B, ao lado de Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders, além do Fluminene que mede forças com o Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns.

Este será o primeiro torneio com o novo formato expandido, que contará com 32 equipes, incluindo os vencedores dos quatro campeonatos continentais. O sorteio foi realizado com base em critérios esportivos e geográficos, dividindo as equipes em quatro potes de acordo com o ranking da entidade.

No sorteio, as equipes da mesma confederação não podiam cair no mesmo grupo, com exceção da Uefa, que pode ter até duas equipes por grupo. A alocação das equipes foi feita de forma que as equipes europeias e sul-americanas ficassem em caminhos separados, caso vençam seus grupos, garantindo que não se enfrentem até as semifinais. Além disso, o Inter Miami e o Seattle Sounders, como representantes do país anfitrião, foram sorteados diretamente para as posições 4 dos Grupos A e B, respectivamente.

A fase de grupos será seguida por um formato de mata-mata, com dois caminhos distintos para a fase final, que colocarão os vencedores e segundos colocados dos grupos em enfrentamentos diretos.