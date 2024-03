Mundial de Clubes 2025 com novo formato: quantos times, onde será, calendário e mais

O novo formato da competição contará com 32 equipes classificadas a partir de 2025

A Fifa confirmou que o Mundial de Clubes de 2025, que será disputado em um formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, será nos Estados Unidos. À medida que o tempo passa, as primeiras equipes vão confirmando suas respectivas vagas para a disputa do torneio, com o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões 2022/23, e o Fluminense, que conquistou sua primeira Libertadores, entre eles.

O conselho técnico da Fifa, aliás, aprovou por unanimidade a distribuição de vagas para o novo Mundial de Clubes, que terá 32 equipes e será disputado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Segundo a organização, a escolha foi baseada em um conjunto de métricas e critérios objetivos, possibilitando um maior número de vagas ao futebol europeu.

Para o novo torneio, inclusive, estão confirmadas as presenças de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, já que os campeões da Libertadores de 2021 a 2024 já garantem vagas. O modelo disputado entre 2005 a 2023 será substituído por uma Copa Intercontinental, enquanto este formato com 32 equipes será disputado a cada quatro anos. Veja tudo sobre a nova versão do Mundial para 2025.