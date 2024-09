Confira a lista escolhida pela Fifa para sediar os jogos da edição inaugural do torneio

Um novo passo para o Mundial de Clubes 2025 foi dado neste sábado (28). Em evento realizado no Central Park, em Nova York, a Fifa anunciou os 12 estádios que sediarão partidas do torneio, marcado para acontecer entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem.

Abaixo, preparamos uma lista citando cada um dos locais presentes na disputa.