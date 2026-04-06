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"Este é o clube dos meus sonhos" – Vinícius Júnior promete renovar contrato com o Real Madrid
Compromisso com o Bernabéu
O atacante de 25 anos está prestes a entrar nos últimos 12 meses de seu contrato na capital espanhola, uma situação que costuma gerar intensas especulações sobre uma possível transferência. No entanto, em declarações antes do crucial confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Bayern de Munique, Vinicius não hesitou em descartar qualquer possibilidade de saída.
“Espero poder ficar aqui por muito tempo. Ainda tenho um ano de contrato, mas estou muito tranquilo. Tenho a confiança do presidente. Na hora certa, vou renovar e ficar aqui por muito tempo, porque este é o clube dos meus sonhos”, disse Vinicius.
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Tensão com Xabi Alonso
O caminho até aqui não foi isento de obstáculos, especialmente durante a gestão do ex-técnico Xabi Alonso. Vinicius admitiu que teve dificuldades para se adaptar aos métodos do técnico anterior, o que resultou em uma redução no tempo de jogo e em uma tensão visível à beira do campo.
“Joguei partidas, mas não muitos minutos. Mas todo técnico tem seus métodos e eu não me entendi com ele da maneira que ele queria”, admitiu Vinicius ao falar sobre sua relação com Alonso. Os rumores de transferência foram intensos durante todo o mandato de Alonso, mas Vinicius se reafirmou como uma figura de destaque no Real Madrid desde que Álvaro Arbeloa foi contratado para substituir o ex-técnico do Bayer Leverkusen.
O impacto de Arbeloa
O novo treinador parece ter recuperado o melhor de forma do brasileiro mais uma vez, devolvendo a confiança ao jogador após um período em que ele se sentia alvo de críticas por parte de parte da torcida local. Vinicius traçou um paralelo entre Arbeloa e o lendário ex-técnico Carlo Ancelotti, destacando a importância de uma comunicação clara. “Tenho uma conexão especial com Arbeloa, assim como tinha com Ancelotti. Ele sempre deixou claro o que espera de mim. Sempre dei o meu melhor e vou continuar fazendo isso”, disse ele.
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De olho no Bayern
Com a confiança recuperada e o compromisso com o clube inabalável, a atenção de Vinícius está agora firmemente voltada para a busca incansável pela glória europeia, enquanto o Real se prepara para receber o Bayern nesta semana.
“Certamente, a conexão entre os jogadores e os torcedores, que sempre muda a dinâmica dos jogos em casa e das partidas da Liga dos Campeões”, disse Vinicius. “Vem aí um time forte, mas temos experiência nesse tipo de jogo e espero que possamos fazer um bom trabalho.”