"Este é o clube dos meus sonhos" – Vinícius Júnior promete renovar contrato com o Real Madrid

O atacante de 25 anos está prestes a entrar nos últimos 12 meses de seu contrato na capital espanhola, uma situação que costuma gerar intensas especulações sobre uma possível transferência. No entanto, em declarações antes do crucial confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Bayern de Munique, Vinicius não hesitou em descartar qualquer possibilidade de saída.

“Espero poder ficar aqui por muito tempo. Ainda tenho um ano de contrato, mas estou muito tranquilo. Tenho a confiança do presidente. Na hora certa, vou renovar e ficar aqui por muito tempo, porque este é o clube dos meus sonhos”, disse Vinicius.