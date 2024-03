Cuidado, torcedores do Chelsea: o retorno de José Mourinho só traria mais problemas

Parte da torcida tem protestado contra Pochettino e clamado pela volta do português

O técnico do Chelsea apareceu sozinho no estádio do Brentford no sábado, quando gritos de “vai se f****, Mauricio” ecoaram das arquibancadas. Os torcedores visitantes dos Blues - que nunca foram com a cara de Pochettino - deixaram bem claro quem querem para substitui-lo, emendando seus protestos com um refrão de "José Mourinho".

"Foi difícil para eu compreender, mas é normal", disse o argentino depois de ter visto seu time empatar por 2 a 2. "Estávamos perdendo por 2 a 1 e trata-se de expressar sua frustração. Como técnico, sou responsável. Não estou preocupado. Precisamos aceitar esse relacionamento."

Pochettino pode não estar preocupado, mas em seu curto período no comando, os donos do Chelsea mostraram uma disposição alarmante em ceder à pressão dos torcedores, com Graham Potter demitido quando os protestos começaram contra ele há menos de um ano, apesar de ter sido apoiado para conduzir um projeto de longo prazo em várias ocasiões pela diretoria.

Na verdade, assim que o nome de Mourinho saiu da boca dos torcedores visitantes, ele foi sutilmente ligado a uma volta ao Stamford Bridge. No entanto, seus últimos trabalhos mostram que se deve ter muito cuidado ao pedir seu retorno.