Cruzeiro e Atlético se reencontram após briga na final do Campeonato Mineiro; o que mudou nos times de lá pra cá?

Campeão mineiro, a expectativa era de que o Cruzeiro saísse fortalecido do estadual, não apenas pelo título, mas visando a continuidade do trabalho de Tite. A equipe manteve uma base sólida, com destaque para nomes como Kaio Jorge e Matheus Pereira, ambos decisivos na final.

Nos bastidores, a diretoria buscava evitar uma mudança na comissão técnica, mesmo com o desempenho abaixo do esperado. Porém, Tite não sustentou a pressão e os resultados ruins no início do Brasileirão, sendo demitido após um empate em 3 a 3, no Mineirão, contra o Vasco.

Após a saída do treinador, a Raposa apostou na contratação de Artur Jorge, português que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo em 2024. Com ele, a equipe disputou nove jogos, tendo seis vitórias, um empate e duas derrotas. Mais do que os resultados, o Cruzeiro começou a apresentar um bom futebol e voltou a conquistar a confiança da torcida.

No cenário nacional, a equipe segue em sua recuperação no Campeonato Brasileiro, onde já ocupa a 12ª colocação com 16 pontos e vem em uma sequência de três vitórias seguidas. Já na Copa do Brasil, o Cabuloso estreou contra o Goiás, fora de casa, garantindo um empate em 2 a 2 e agora decide em casa a classificação para as oitavas de final.

Enquanto isso, na Libertadores, o time vem de vitória sobre o Boca Juniors, em um jogo quente, onde chegou aos seis pontos e ocupa a terceira colocação do grupo.