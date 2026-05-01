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Cruzeiro v Atletico Mineiro - Minas Gerais State Championship 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Cruzeiro e Atlético se reencontram após briga na final do Campeonato Mineiro; o que mudou nos times de lá pra cá?

Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro
Atlético-MG
Brasileirão

Após 23 expulsões e punições inéditas, rivais voltam a se enfrentar pelo Brasileirão em novo capítulo do clássico mineiro

O reencontro entre Cruzeiro e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro carrega muito mais do que três pontos em disputa. Quase dois meses após a final do Campeonato Mineiro de 2026, marcada por uma briga generalizada e recorde de expulsões, os rivais voltam a medir forças agora sob outro contexto, mas ainda com as cicatrizes recentes daquele episódio.

Desde então, quais as mudanças nos times? A seguir, a GOAL te conta...

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  • Cruzeiro v Atletico Mineiro - Minas Gerais State Championship 2026Getty Images Sport

    A final que terminou em caos e punições

    A decisão do estadual, disputada em 8 de março no Mineirão, terminou com vitória do Cruzeiro por 1 a 0, gol de Kaio Jorge, garantindo o título mineiro.

    No entanto, o futebol ficou em segundo plano. Nos acréscimos do segundo tempo, uma confusão entre o goleiro Everson e o meia Christian desencadeou uma briga generalizada que rapidamente tomou conta do gramado, envolvendo jogadores, reservas e membros das comissões técnicas.

    O árbitro registrou 23 expulsões, número recorde no futebol brasileiro, após agressões com socos e pontapés durante o tumulto.

    As consequências vieram rapidamente. Os jogadores envolvidos receberam punições (em geral, quatro jogos após acordo disciplinar), ambos os times foram multados e o caso ainda passou a ser investigado também na esfera criminal, com possibilidade de enquadramento por rixa.

    Agora, com parte das punições já cumpridas, o clássico volta ao calendário nacional cercado de expectativa e tensão.

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  • Cruzeiro v Boca Juniors - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Mudanças no Cruzeiro: estabilidade e ajustes pontuais

    Campeão mineiro, a expectativa era de que o Cruzeiro saísse fortalecido do estadual, não apenas pelo título, mas visando a continuidade do trabalho de Tite. A equipe manteve uma base sólida, com destaque para nomes como Kaio Jorge e Matheus Pereira, ambos decisivos na final.

    Nos bastidores, a diretoria buscava evitar uma mudança na comissão técnica, mesmo com o desempenho abaixo do esperado. Porém, Tite não sustentou a pressão e os resultados ruins no início do Brasileirão, sendo demitido após um empate em 3 a 3, no Mineirão, contra o Vasco.

    Após a saída do treinador, a Raposa apostou na contratação de Artur Jorge, português que foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo em 2024. Com ele, a equipe disputou nove jogos, tendo seis vitórias, um empate e duas derrotas. Mais do que os resultados, o Cruzeiro começou a apresentar um bom futebol e voltou a conquistar a confiança da torcida.

    No cenário nacional, a equipe segue em sua recuperação no Campeonato Brasileiro, onde já ocupa a 12ª colocação com 16 pontos e vem em uma sequência de três vitórias seguidas. Já na Copa do Brasil, o Cabuloso estreou contra o Goiás, fora de casa, garantindo um empate em 2 a 2 e agora decide em casa a classificação para as oitavas de final.

    Enquanto isso, na Libertadores, o time vem de vitória sobre o Boca Juniors, em um jogo quente, onde chegou aos seis pontos e ocupa a terceira colocação do grupo.

  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Atlético-MG: pressão, mudanças e tentativa de reconstrução

    Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento mais turbulento. A perda do título estadual, que interrompeu uma sequência de conquistas, somada ao episódio da briga aumentou a pressão interna e externa.

    O clube passou por ajustes importantes, antes mesmo do fim do estadual, Jorge Sampaoli já havia sido demitido e Eduardo Domínguez assumiu o comando. O elenco também sofreu alterações, a que mais chama a atenção é a saída de Hulk, um dos maiores ídolos recentes do Galo, que deve deixar o clube e ir ao Fluminense.

    Mesmo com as mudanças, o time não conseguiu engrenar. Desde o vice no Mineiro, a equipe soma 13 jogos, seis vitórias e sete derrotas.

    Nas competições em que está disputando, o Atlético não vem bem em nenhuma delas. No Campeonato Brasileiro, ocupa apenas a 15ª colocação com 14 pontos, o mesmo número do Santos, que está na zona de rebaixamento. Pela Copa do Brasil, o time de Eduardo Domínguez venceu o primeiro jogo da quinta fase, contra o Ceará, por 2 a 1 e agora joga a partida de volta, fora de casa, buscando a classificação para as oitavas de final.

    Na Sul-Americana, o momento também é muito ruim. O Galo foi sorteado em um grupo considerado tranquilo, com Cienciano, Juventud-URU e Puerto Cabello, mas mesmo assim vem tendo dificuldades. Após três rodadas, o time está na lanterna do grupo, com apenas uma vitória e duas derrotas.

  • Cruzeiro v Atletico Mineiro - Minas Gerais State Championship 2026Getty Images Sport

    Como chegam para o clássico

    O reencontro pelo Brasileirão apresenta dois cenários distintos.

    O Cruzeiro chega com moral elevada e maior estabilidade no momento, apostando na força coletiva e na sequência positiva recente. Do outro lado, o Atlético-MG entra pressionado, buscando se recuperar na competição e também uma afirmação do elenco e desempenho.

    Se dentro de campo o jogo promete equilíbrio, fora dele o histórico recente adiciona um ingrediente extra: a necessidade de transformar rivalidade em futebol e evitar que o clássico volte a sair do controle.

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