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Confirmado: Robert Lewandowski deixa o Barcelona
Uma despedida emocionante dos Blaugrana
O atacante de 37 anos já comunicou sua decisão aos companheiros de equipe e à comissão técnica, proferindo um discurso comovente durante um treino no início desta semana, segundo o The Athletic. Em uma mensagem que repercutiu em todo o clube, ele descreveu suas quatro temporadas com a famosa camisa como o “capítulo mais incrível” de sua ilustre carreira profissional.
Confirmando a notícia nas redes sociais no sábado, Lewandowski expressou sua gratidão pelo tempo que passou no clube, onde se manteve como peça fundamental do ataque sob o comando de vários treinadores.
Ele escreveu: “Após quatro anos repletos de desafios e trabalho árduo, é hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão está cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a chance de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar onde pertence. Visca el Barça. Visca Catalunya.”
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O legado de um atirador de nível mundial
O veterano polonês deixa o Barcelona tendo garantido um lugar definitivo nos livros de história do clube. Em homenagem à sua imensa contribuição, o gigante catalão divulgou um comunicado oficial, afirmando: “Robert Lewandowski encerrará sua passagem pelo FC Barcelona ao final da temporada. O atacante polonês se despede após quatro temporadas com a camisa blaugrana, tendo deixado sua marca com gols, liderança e uma mentalidade competitiva exemplar.”
Desde que chegou por 50 milhões de euros em 2022, ele marcou 119 gols em 191 partidas, o que o coloca em 14º lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do clube. Sua temporada de estreia foi particularmente marcante, pois ele conquistou o Troféu Pichichi e levou o Barça ao título nacional. Seu impacto, no entanto, não se limitou ao primeiro ano. Ele desempenhou um papel fundamental na tríplice coroa nacional do clube em 2024-25, balançando as redes 42 vezes em uma única campanha. Ao longo de seus quatro anos na Espanha, ele conquistou sete troféus, incluindo três títulos da La Liga e três Supercopas da Espanha, provando que sua mentalidade vencedora continua tão afiada como sempre.
Ofertas impressionantes e o interesse da Arábia Saudita
À medida que o atacante se prepara para entrar no mercado de transferências, as especulações sobre seu próximo destino estão chegando ao auge. Embora a Juventus e vários times da MLS tenham sido associados ao jogador, o interesse mais concreto parece vir do Oriente Médio. Relatos sugerem que o Al-Hilal, gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita, apresentou uma oferta formal de contrato ao veterano. Os termos financeiros em jogo seriam sem precedentes, com o clube de Riade disposto a oferecer um salário na casa dos € 90 milhões por temporada.
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Pensando em mudar para uma "divisão inferior"
Apesar da atração de um contrato milionário na Arábia Saudita, Lewandowski também deu a entender a possibilidade de se transferir para o que considerou uma “divisão inferior”. Seu nome tem sido frequentemente associado ao Chicago Fire, da MLS, e ele admitiu que está avaliando cuidadosamente suas opções à medida que se aproxima de seu 38º aniversário. Ele observou que ainda faltam 51 dias para o término de seu contrato atual antes de tomar uma decisão final.
“Pode haver uma opção em uma liga inferior. Estou com quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso”, disse ele recentemente. Por enquanto, o foco continua em sua despedida no Camp Nou, onde ele buscará encerrar sua carreira com mais uma aula de gols contra o Real Betis.