Confirmado: Robert Lewandowski deixa o Barcelona

O atacante de 37 anos já comunicou sua decisão aos companheiros de equipe e à comissão técnica, proferindo um discurso comovente durante um treino no início desta semana, segundo o The Athletic. Em uma mensagem que repercutiu em todo o clube, ele descreveu suas quatro temporadas com a famosa camisa como o “capítulo mais incrível” de sua ilustre carreira profissional.

Confirmando a notícia nas redes sociais no sábado, Lewandowski expressou sua gratidão pelo tempo que passou no clube, onde se manteve como peça fundamental do ataque sob o comando de vários treinadores.

Ele escreveu: “Após quatro anos repletos de desafios e trabalho árduo, é hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão está cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a chance de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar onde pertence. Visca el Barça. Visca Catalunya.”