Confirmado: David Alaba deixa o Real Madrid

A cortina está caindo sobre a passagem de grande sucesso de Alaba pelo Real Madrid. Desde que chegou em transferência gratuita do Bayern de Munique em 2021, o jogador da seleção austríaca se consolidou como um grande nome da era moderna no Bernabéu, conquistando nove troféus, incluindo dois títulos da La Liga e duas conquistas da Liga dos Campeões. No entanto, o clube confirmou na sexta-feira que seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado, permitindo que ele busque um novo desafio.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, liderou as homenagens ao astro que se despede, destacando seu impacto no legado europeu do clube. “David Alaba conquistou o carinho de todos os torcedores do Real Madrid por sua dedicação, seu trabalho árduo e por uma imagem icônica em nossa jornada rumo à 14ª Copa da Europa, que simbolizou a comemoração de uma vitória e agora faz parte da história do nosso clube”, disse Pérez. “O Real Madrid sempre será o seu lar.”