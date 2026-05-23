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Confirmado: David Alaba deixa o Real Madrid
Uma era chega ao fim
A cortina está caindo sobre a passagem de grande sucesso de Alaba pelo Real Madrid. Desde que chegou em transferência gratuita do Bayern de Munique em 2021, o jogador da seleção austríaca se consolidou como um grande nome da era moderna no Bernabéu, conquistando nove troféus, incluindo dois títulos da La Liga e duas conquistas da Liga dos Campeões. No entanto, o clube confirmou na sexta-feira que seu contrato, que está chegando ao fim, não será renovado, permitindo que ele busque um novo desafio.
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, liderou as homenagens ao astro que se despede, destacando seu impacto no legado europeu do clube. “David Alaba conquistou o carinho de todos os torcedores do Real Madrid por sua dedicação, seu trabalho árduo e por uma imagem icônica em nossa jornada rumo à 14ª Copa da Europa, que simbolizou a comemoração de uma vitória e agora faz parte da história do nosso clube”, disse Pérez. “O Real Madrid sempre será o seu lar.”
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Problemas com lesões e falta de profundidade no elenco
Apesar de seu status, as últimas temporadas de Alaba foram severamente prejudicadas por problemas físicos. Sua campanha de 2024-25 foi particularmente difícil, já que ele disputou apenas 14 partidas após se recuperar de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, ocorrida em janeiro de 2025. Outro revés aconteceu em abril daquele ano, quando sofreu uma ruptura de menisco, o que o obrigou a perder a reta final da temporada nacional e a Copa do Mundo de Clubes. Esta temporada seguiu um padrão semelhante, com o versátil zagueiro restrito a apenas 15 partidas e quatro como titular na La Liga. A ascensão de jovens talentos e a consistência de estrelas consagradas fizeram com que Alaba caísse na hierarquia. Atualmente, Antonio Rudiger, Eder Militão, Raul Asencio e Dean Huijsen são todos considerados à sua frente na rotação defensiva, à medida que o clube busca um futuro mais jovem.
O próximo destino de Alaba
Apesar de seu histórico recente de lesões, Alaba continua sendo um jogador muito cobiçado no mercado. Sua experiência e versatilidade fazem dele uma opção atraente para vários grandes clubes europeus, que agora podem contratá-lo sem pagar taxa de transferência. Diz-se que o AC Milan, gigante italiano, está acompanhando de perto a situação do jogador de 33 anos.
A disputa por sua contratação não se limita à Europa, no entanto. Relatos sugerem que transferências lucrativas para a MLS, nos Estados Unidos, ou para a Liga Profissional da Arábia Saudita também são caminhos possíveis para o capitão da Áustria. Antes de decidir seu próximo destino no futebol nacional, Alaba liderará sua seleção na Copa do Mundo deste verão, tendo sido convocado para a lista final de Ralf Rangnick para o torneio.
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Um verão de mudanças no Bernabéu
Alaba não é a única saída de destaque prevista para este verão, à medida que o Real Madrid continua a renovar seu elenco. O zagueiro segue os passos do capitão do clube, Dani Carvajal, cuja saída como jogador sem contrato também já foi confirmada. Essa renovação representa uma mudança significativa no vestiário, liberando espaço na folha salarial após os grandes investimentos em Álvaro Carreras e Huijsen no ano passado.
O austríaco terá um momento final de reconhecimento diante dos madridistas neste fim de semana. O Real Madrid confirmou que haverá uma cerimônia de despedida no Bernabéu antes da última partida em casa contra o Athletic Club. Será a última oportunidade para os torcedores agradecerem a um jogador que encarnou o DNA vencedor do clube durante um de seus períodos de sucesso.