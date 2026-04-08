"Como um filme de terror" - Nova lesão de Martin Odegaard no Arsenal gera grande preocupação

O ex-zagueiro da Noruega Jesper Mathisen, em entrevista à TV2, expressou seu temor após assistir à transmissão, com os olhos voltados para a próxima campanha de seu país na Copa do Mundo. “São imagens assustadoras. É como assistir a um filme de terror. Um pesadelo. Ele não se sentou sem motivo. Teria sido uma grande perda tanto para o Arsenal quanto para a Noruega se ele tivesse que sair de campo lesionado novamente”, explicou Mathisen.

Apesar do medo inicial, houve um lampejo de esperança quando Odegaard foi visto comemorando com seus companheiros de equipe após o apito final. No entanto, com cinco lesões registradas nesta temporada, a recorrência de seus problemas físicos está se tornando um tema significativo para a equipe de Mikel Arteta em sua busca pela glória europeia e nacional.