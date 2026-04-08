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"Como um filme de terror" - Nova lesão de Martin Odegaard no Arsenal gera grande preocupação
Mais problemas físicos para o capitão dos Gunners
Odegaard tem enfrentado uma temporada cheia de altos e baixos, marcada por problemas físicos, tendo já ficado afastado por 121 dias e perdido 23 partidas pelos Gunners nesta temporada. Após um período fora dos gramados devido a uma lesão sofrida em fevereiro no clássico do norte de Londres contra o Tottenham, ele havia retornado recentemente ao time, entrando em campo contra o Southampton na FA Cup antes de ser titular em Lisboa. No entanto, o jogador de 27 anos caiu aos 70 minutos contra o Sporting e precisou de atendimento médico antes de ser substituído. Embora Kai Havertz tenha entrado em seu lugar e marcado o gol da vitória aos 90 minutos, a imagem de Odegaard segurando a perna causou grande pânico em seu país natal.
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Imagens de "filme de terror" causam alarme
O ex-zagueiro da Noruega Jesper Mathisen, em entrevista à TV2, expressou seu temor após assistir à transmissão, com os olhos voltados para a próxima campanha de seu país na Copa do Mundo. “São imagens assustadoras. É como assistir a um filme de terror. Um pesadelo. Ele não se sentou sem motivo. Teria sido uma grande perda tanto para o Arsenal quanto para a Noruega se ele tivesse que sair de campo lesionado novamente”, explicou Mathisen.
Apesar do medo inicial, houve um lampejo de esperança quando Odegaard foi visto comemorando com seus companheiros de equipe após o apito final. No entanto, com cinco lesões registradas nesta temporada, a recorrência de seus problemas físicos está se tornando um tema significativo para a equipe de Mikel Arteta em sua busca pela glória europeia e nacional.
Preocupações crescentes com o "desgaste"
A falta de continuidade de Odegaard levou alguns observadores a questionarem se o jogador de 27 anos está começando a sentir o peso das exigências físicas de uma carreira que começou no futebol profissional com apenas 15 anos.
O ex-jogador da seleção norueguesa Kjetil Rekdal está entre aqueles que acreditam que o início precoce do meio-campista no futebol profissional pode ser um fator. “É claro que é preocupante”, disse ele, segundo o SportWitness. “Isso pode significar que o desgaste está começando a afetar seu corpo. Talvez ele não tenha uma carreira tão longa a partir dos 30 anos, como outros que começaram no futebol profissional mais tarde. Pode ser azar, mas ele já teve muitas pausas. Um jogador lesionado não consegue contribuir em nada. O mais importante é que ele consiga treinar bem antes de voltar a disputar partidas.”
- AFP
E agora?
Embora o time tenha demonstrado resiliência ao vencer em Portugal, mais uma ausência prolongada do capitão forçaria uma reformulação tática, já que o Arsenal se prepara para os próximos jogos da Premier League e para a decisiva partida de volta da Liga dos Campeões no Emirates. Resta saber se Odegaard retornará a tempo para o confronto dos Gunners contra o Bournemouth no sábado.