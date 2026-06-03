Como funciona a tecnologia da Copa do Mundo que vai alertar assistentes sobre impedimentos acima de 10 cm

A Copa do Mundo de 2026 contará com uma nova evolução da arbitragem tecnológica. A Fifa implementará um mecanismo capaz de identificar impedimentos claros e avisar instantaneamente os assistentes em campo, reduzindo a necessidade de esperar o término das jogadas para levantar a bandeira.

A novidade faz parte do aprimoramento do sistema de impedimento semiautomático, utilizado pela primeira vez no Mundial do Qatar. A expectativa é que a tecnologia torne as partidas mais dinâmicas, diminua interrupções desnecessárias e reduza discussões sobre decisões envolvendo posições irregulares.