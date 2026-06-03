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Manchester United FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Como funciona a tecnologia da Copa do Mundo que vai alertar assistentes sobre impedimentos acima de 10 cm

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Sistema automático enviará sinais sonoros aos bandeirinhas em lances de impedimento evidente e promete acelerar decisões durante as partidas do Mundial

A Copa do Mundo de 2026 contará com uma nova evolução da arbitragem tecnológica. A Fifa implementará um mecanismo capaz de identificar impedimentos claros e avisar instantaneamente os assistentes em campo, reduzindo a necessidade de esperar o término das jogadas para levantar a bandeira.

A novidade faz parte do aprimoramento do sistema de impedimento semiautomático, utilizado pela primeira vez no Mundial do Qatar. A expectativa é que a tecnologia torne as partidas mais dinâmicas, diminua interrupções desnecessárias e reduza discussões sobre decisões envolvendo posições irregulares.

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  • Croatia v Nigeria: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Alerta sonoro para lances evidentes

    O novo recurso foi desenvolvido para atuar apenas em situações nas quais a posição irregular seja considerada inequívoca pelo sistema. Quando a diferença ultrapassar 10 centímetros e houver alto grau de confiança nos dados coletados, um aviso de áudio será enviado diretamente aos árbitros assistentes.

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    Segundo a Fifa, a ferramenta passou por anos de testes em competições de categorias de base até atingir o atual nível de precisão. Caso exista qualquer dúvida na leitura das imagens ou dos dados captados pelos sensores, nenhum alerta será disparado, preservando a análise convencional da equipe de arbitragem.

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  • Escaneamento corporal e bola inteligente reforçam precisão

    Para aumentar a confiabilidade das decisões, os atletas terão seus corpos digitalizados antes da estreia no torneio. As informações coletadas alimentarão o sistema responsável por calcular posicionamentos e movimentos durante as partidas.

    Outro elemento fundamental será a bola oficial, equipada com um chip capaz de registrar o instante exato em que ocorre cada passe. Combinados, os dados dos jogadores e da bola permitirão que o VAR determine com maior exatidão o momento do toque e a posição dos atletas envolvidos na jogada. Toda a operação de revisão por vídeo ficará centralizada em uma estrutura tecnológica instalada em Dallas, nos Estados Unidos.