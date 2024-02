Como está a renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo? Ele pode sair do clube?

O atacante tem contrato até o final de 2024 e futuro em rubro-negro é incerto

Ídolo incontestável do Flamengo, Gabigol entrou no último ano de contrato na incerteza se seguirá escrevendo seu nome na história do clube. Segundo apurado pela GOAL, as partes discutiram a renovação durante um período de um ano e três meses, mas neste momento as conversas estão paralisadas.

O estafe de Gabigol entende que chegou a um acordo com o clube em outubro de 2023 e aguardava o contrato redigido para que fosse assinado. O presidente Rodolfo Landim, no entanto, em janeiro deste ano, fez questão de dizer publicamente que não tinha nada acordado com o atleta e que a negociação estava paralisada.

“Ela não está (acontecendo). A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele. Como vocês já informaram, elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão correndo”.