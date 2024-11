Os 20 maiores ídolos da história do Flamengo

Curiosidades do Futebol

A torcida rubro-negra possui tantos ídolos que foi complicado escolher apenas 20 nomes

Dono da maior torcida do Brasil, o Flamengo tem em sua história uma lista infindável de grandes momentos e uma enorme coleção de títulos. Os ídolos rubro-negros, portanto, são enormes e a lista é grande.

Tendo em Zico a grande divindade da causa flamenguista, mas com o futuro bem garantido através de nomes como Gabigol, a história de grandes símbolos do Fla é grande e repleta de nomes de peso.

Aqui na GOAL, nós listamos os 20 maiores ídolos do Flamengo em todos os tempos – uma escolha difícil de se fazer, claro, mas com grandes representantes do Rubro-Negro. Confira abaixo!