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UberLANDIAGiovanni Mendes/Uberlândia E.C.
Gabriel Marin

A coincidência histórica que fez a Uber virar nome de clube no Brasil

Uberlândia

Parceria inédita transforma o Uberlândia em "UberLÂNDIA" e marca primeira aquisição de naming rights de um clube pela empresa no mundo

O futebol brasileiro ganhou neste início de temporada um caso raro de junção entre marca e identidade. A Uber anunciou um acordo de naming rights com o Uberlândia Esporte Clube para 2026, oficializando uma relação que, curiosamente, já existia muito antes da fundação da empresa.

A partir deste sábado (4), na estreia da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube passa a adotar a grafia "UberLÂNDIA" em uniformes e comunicação. A mudança, no entanto, é apenas visual e comercial, já que a identidade jurídica, preservada desde 1922, segue intacta.

Segundo a empresa, trata-se da primeira vez que a Uber adquire os naming rights de um clube de futebol em escala global.

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    O nome veio antes da marca

    A peculiaridade da parceria está no fato de que o termo "Uber" já fazia parte do nome do clube décadas antes da criação da plataforma, fundada em 2010. O que poderia ser apenas uma coincidência virou estratégia.

    "É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia sempre teve 'Uber' no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma", afirmou Isabella Motta, líder sênior de marketing da Uber Brasil.

    A executiva definiu o acordo como uma espécie de "parceria com mais de 100 anos de atraso", agora formalizada em uma união que conecta marca, território e história.

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    Naming rights sem apagar a tradição

    Diferentemente de outros contratos do gênero, o acordo não altera o nome oficial nem descaracteriza o legado do clube. A proposta é incorporar a marca à comunicação, respeitando a identidade construída ao longo de mais de um século.

    Na prática, a Uber passa a ocupar espaços estratégicos: estádio, centro de treinamento e demais estruturas físicas do clube, além de ações de hospitalidade e ativações com torcedores.

    O valor do contrato não foi divulgado.

    Para Fábio Mineiro, presidente da SAF do clube, a parceria representa mais do que visibilidade: "Ampliamos nossa capacidade de investimento e abrimos novas oportunidades de negócios, sem perder a essência que sempre nos ligou à cidade".

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    Estreia com nova camisa

    Para marcar o início da parceria, o clube lançará uma camisa retrô em edição limitada. O uniforme traz o número 84 nas costas, em referência ao histórico título da Taça de Prata daquele ano.

    A iniciativa também tem caráter financeiro: toda a receita será destinada ao departamento de futebol, reforçando o objetivo de fortalecer a estrutura esportiva.

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    Estratégia maior no futebol brasileiro

    O movimento não é isolado. O acordo com o Uberlândia integra uma estratégia mais ampla da empresa no esporte, que recentemente anunciou patrocínio à CBF, incluindo seleções masculina, feminina e de base.

    Para a companhia, o futebol funciona como uma ponte direta com o público: "É uma das plataformas culturais mais relevantes do país e permite conexão com as comunidades", afirmou Motta.

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