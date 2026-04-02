A coincidência histórica que fez a Uber virar nome de clube no Brasil

O futebol brasileiro ganhou neste início de temporada um caso raro de junção entre marca e identidade. A Uber anunciou um acordo de naming rights com o Uberlândia Esporte Clube para 2026, oficializando uma relação que, curiosamente, já existia muito antes da fundação da empresa.

A partir deste sábado (4), na estreia da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube passa a adotar a grafia "UberLÂNDIA" em uniformes e comunicação. A mudança, no entanto, é apenas visual e comercial, já que a identidade jurídica, preservada desde 1922, segue intacta.

Segundo a empresa, trata-se da primeira vez que a Uber adquire os naming rights de um clube de futebol em escala global.