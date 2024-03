Coeficiente da Uefa por país: quem vai ganhar mais vagas na Champions League?

Duas ligas europeias receberão uma vaga extra no torneio 2024/25 – e os resultados desta temporada serão fundamentais

A Champions League será ampliada na próxima temporada, o que significa mais times e mais jogos. Na verdade, haverá quatro clubes adicionais na fase de grupos, já que o número de participantes sobe de 32 para 36.

Uma das vagas adicionais irá para o terceiro colocado do campeonato que estiver em quinto no ranking de coeficientes da Uefa (a Ligue 1, neste caso), que se baseia no desempenho dos clubes de cada país nas competições continentais das últimas cinco temporadas. Já a outra será disputada por um campeão nacional, com o número de times classificados via fases preliminares através da 'rota dos campeões' aumentando de quatro para cinco.

No entanto, o novo ranking de coeficientes premiará as duas ligas com os melhores resultados nas competições de clubes da Uefa da temporada 2023/24.

Então, à medida que o mata-mata avança na Champions League, Europa League e Conference, quais países estariam próximos de ganhar essas vagas adicionais? A GOAL conta tudo abaixo...