Classificação dos grupos da Copa do Mundo de 2026... Calendário dos jogos e canais de transmissão

O ano de 2026 será repleto de muitos eventos emocionantes do futebol, mas o mais importante de todos continua sendo a Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México, durante os meses de junho e julho de 2026.

A 23ª edição da Copa do Mundo será única, pois contará com a participação de 48 seleções pela primeira vez desde o início do torneio, em 1930, em meio a expectativas de um público enorme e partidas de alto nível.

Espera-se que o torneio conte com a presença de grandes seleções, com a Argentina , atual campeã, com grandes ambições de manter o título, enquanto a França, vice-campeã, busca a terceira estrela, e o experiente Carlo Ancelotti lidera a seleção brasileira para voltar ao primeiro plano e recuperar o título ausente há 24 anos.

Além disso, esta edição da Copa do Mundo conta com uma enorme participação árabe, com a presença confirmada até o momento de 7 seleções árabes: “Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita e Catar”, sabendo-se que o número pode aumentar caso o Iraque passe pela fase de repescagem mundial.

A Koora apresenta, nas linhas a seguir, o calendário e os resultados dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, bem como os canais que transmitirão a competição.