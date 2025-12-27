Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Classificação dos grupos da Copa do Mundo de 2026... Calendário dos jogos e canais de transmissão

Estados Unidos
Paraguai
Copa do Mundo
Austrália
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
Catar
Suíça
Canadá
México
África do Sul
Coreia do Sul
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
Holanda
Japão
Tunísia
Bélgica
Egito
Nova Zelândia
Irã
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
França
Senegal
Noruega
Argentina
Argélia
Jordânia
Áustria
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
Portugal
Uzbequistão
Colômbia
EUA
Paraguai
Austrália
Brasil
Marrocos
Haiti
Scotland
Catar
Suíça
Canadá
México
África do Sul
Coreia do Sul
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
Países Baixos
Japão
Tunísia
Bélgica
Egito
Nova Zelândia
Irã
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
França
Senegal
Noruega
Argentina
Argélia
Jordânia
Áustria
England
Croácia
Gana
Panamá
Portugal
Uzbequistão
Colômbia

Confira a classificação dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e o calendário dos jogos...

O ano de 2026 será repleto de muitos eventos emocionantes do futebol, mas o mais importante de todos continua sendo a Copa do Mundo de 2026, que será realizada pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México, durante os meses de junho e julho de 2026.

A 23ª edição da Copa do Mundo será única, pois contará com a participação de 48 seleções pela primeira vez desde o início do torneio, em 1930, em meio a expectativas de um público enorme e partidas de alto nível.

Espera-se que o torneio conte com a presença de grandes seleções, com a Argentina , atual campeã, com grandes ambições de manter o título, enquanto a França, vice-campeã, busca a terceira estrela, e o experiente Carlo Ancelotti lidera a seleção brasileira para voltar ao primeiro plano e recuperar o título ausente há 24 anos.

Além disso, esta edição da Copa do Mundo conta com uma enorme participação árabe, com a presença confirmada até o momento de 7 seleções árabes: “Egito, Tunísia, Argélia, Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita e Catar”, sabendo-se que o número pode aumentar caso o Iraque passe pela fase de repescagem mundial.

A Koora apresenta, nas linhas a seguir, o calendário e os resultados dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, bem como os canais que transmitirão a competição.

  • Quando será a Copa do Mundo de 2026?

    A data de início da Copa do Mundo de 2026 será 11 de junho de 2026, quando a cerimônia de abertura será realizada no México com uma partida entre o México e a África do Sul, válida pelo Grupo A.

    A fase de grupos se estenderá até 28 de junho de 2026, dando início às eliminatórias, que se estenderão até 19 de julho de 2026, com a final a ser disputada nos Estados Unidos da América.

     O torneioAberturaFinal
    O eventoCopa do Mundo de 2026

    11 de junho de 2026

    19 de julho de 2026

    Local

    (Estados Unidos - México - Canadá)

    México

    Estados Unidos

    • Publicidade

  • Quais são os canais que transmitirão a Copa do Mundo de 2026?

    O grupo de canais beIN SPORTS, do Catar, detém os direitos exclusivos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 na região do Oriente Médio, onde os canais beIN SPORTS HD e beIN SPORTS MAX serão dedicados à transmissão de todos os jogos do torneio.

    Para os fãs de transmissões ao vivo pela internet, é possível acompanhar os jogos através dos aplicativos TOD TV e beIN Connect.

    Assista à transmissão ao vivo em qualquer lugar do mundo usando o Nord VPN.Inscreva-se agora!

    O torneioDataCanais de transmissãoTransmissão pela Internet
    Copa do Mundo de 202611 de junho a 19 de julho de 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • Qual é o formato da Copa do Mundo de 2026?

    Devido à enorme expansão da Copa do Mundo de 2026 e à participação de 48 seleções pela primeira vez, em vez das 36 das últimas edições, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu aumentar o número de grupos para 12, distribuídos entre os três países anfitriões do torneio.

    De cada grupo, o primeiro e o segundo classificados avançam diretamente, juntamente com as oito melhores seleções que ficarem em terceiro lugar, para as oitavas de final, que marcam o início da fase de eliminatórias e se estendem até a final para definir o campeão.

    Essa mudança reflete o desejo da FIFA de tornar o torneio mais inclusivo e competitivo, permitindo que milhões de torcedores ao redor do mundo acompanhem novas seleções no cenário mundial, e aumenta o número de partidas para 104, em comparação com 64 nas edições anteriores, o que reforça as expectativas de que a edição de 2026 será a maior e mais emocionante da história da Copa do Mundo.

  • Calendário dos jogos do Grupo A da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1México x África do SulQuinta-feira, 11 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Azteca
    Coreia do Sul x República TchecaSexta-feira, 12 de junho de 2026,
    06:00 (Egito e Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Akron
    2República Tcheca - África do Sul Quinta-feira, 18 de junho de 2026,
    20h no Egito e na Arábia Saudita, 21h nos Emirados Árabes Unidos    		-Mercedes-Benz
    México - Coreia do SulSexta-feira, 19 de junho de 2026,
    05h00 (Egito e Arábia Saudita), 06h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Akron
    3México - República TchecaQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Guadalajara
    África do Sul - Coreia do SulQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		- BBVA

  • Classificação do Grupo A – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1México00000000
    2Coreia do Sul00000000
    3África do Sul00000000
    4República Tcheca00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo B da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Canadá x Bósnia e HerzegovinaSexta-feira, 12 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Suíça - CatarSábado, 13 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Levis
    2Bósnia e Herzegovina - SuíçaQuarta-feira, 17 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Sophie
    Canadá - CatarSexta-feira, 19 de junho de 2026,
    02:00 (Egito e Arábia Saudita), 03:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BC Place
    3Suíça - Canadá Terça-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-BC Plus 
    Catar x Bósnia e HerzegovinaQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados    		-Lumen Field 

  • Classificação do Grupo B – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Canadá00000000
    2Suíça00000000
    3Qatar00000000
    4Bósnia e Herzegovina00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Brasil x MarrocosDomingo, 14 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-MetLife 
    Haiti - EscóciaDomingo, 14 de junho de 2026,
    05h00 no Egito e na Arábia Saudita, 06h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-Gillette  
    2Escócia - MarrocosSábado, 20 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Gillette 
    Brasil - HaitiSábado, 20 de junho de 2026,
    05h00 (Egito e Arábia Saudita), 06h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field 
    3Escócia x BrasilQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h02 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Hard Rock 
    Marrocos - HaitiQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Mercedes-Benz 

  • Classificação do Grupo C - Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Brasil00000000
    2Marrocos00000000
    3Escócia00000000
    4Haiti00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo D da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartida ResultadoEstádio
    1Estados Unidos - ParaguaiSábado, 13 de junho de 2026,
    05h00 (Egito e Arábia Saudita), 06h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Sofi
    1Austrália - TurquiaDomingo, 14 de junho de 2026,
    08h00 (Egito e Arábia Saudita), 09h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio BC Place
    2Estados Unidos - AustráliaSexta-feira, 19 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    2Turquia - ParaguaiSábado, 20 de junho de 2026,
    08h00 (Egito e Arábia Saudita), 09h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Levi
    3Turquia x Estados UnidosSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    06h00 (Egito e Arábia Saudita), 07h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Sofi
    3Paraguai - AustráliaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    06:00 (Egito e Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Levi

  • Classificação do Grupo D - Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Estados Unidos00000000
    2Paraguai00000000
    3Austrália00000000
    4Turquia00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026

    A rodada PartidaDataResultadoEstádio
    1Alemanha x CuraçaoDomingo, 14 de junho de 2026,
    21h no Egito e na Arábia Saudita, 22h nos Emirados Árabes Unidos    		-NRG
    Costa do Marfim - EquadorSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    03h00 (Egito e Arábia Saudita), 04h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 NRG
    2Alemanha - Costa do MarfimDomingo, 21 de junho de 2026,
    00h00 (Egito e Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Equador - CuraçaoDomingo, 21 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Arrohed
    3Equador - AlemanhaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-MetLife
    Curaçao - Costa do MarfimSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Lincoln Financial Field

  • Classificação do Grupo 5 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Alemanha00000000
    2Curaçao00000000
    3Costa do Marfim00000000
    4Equador00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Holanda x JapãoSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio AT&T 
    Tunísia - SuéciaSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    06:00 (Egito e Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio BBVI 
    2Holanda x SuéciaSábado, 20 de junho de 2026,
    21h00 (Egito e Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio AT&T 
    Tunísia - JapãoDomingo, 21 de junho de 2026,
    08h00 (Egito e Arábia Saudita), 09h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio BBVI 
    3Tunísia x HolandaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Arrowhead 
    Japão - SuéciaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio AT&T 

  • Classificação do Grupo F - Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Holanda00000000
    2Japão00000000
    3Suécia 0000000
    4Tunísia00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Bélgica x EgitoSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    Irã - Nova ZelândiaTerça-feira, 16 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Sophie
    2Egito - Nova ZelândiaSegunda-feira, 22 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BC Plus
    Bélgica - IrãDomingo, 21 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Sofia
    3Egito - IrãSábado, 25 de junho de 2026,
    07:00 (Egito e Arábia Saudita), 08:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lumen Field
      Bélgica - Nova ZelândiaSábado, 25 de junho de 2026,
    07:00 Egito e Arábia Saudita, 08:00 Emirados    		-BC Plus

  • Classificação do Grupo 7 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Bélgica00000000
    2Egito00000000
    3Irã00000000
    4Nova Zelândia00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Espanha - Cabo Verde Segunda-feira, 15 de junho de 2026,
    20h (Egito e Arábia Saudita), 21h (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Mercedes-Benz
    Arábia Saudita - UruguaiTerça-feira, 16 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Hard Rock 
    2Espanha x Arábia SauditaDomingo, 21 de junho de 2026,
    20h no Egito e na Arábia Saudita, 21h nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio Mercedes-Benz 
    Uruguai x Cabo VerdeSegunda-feira, 22 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Hard Rock 
    3Cabo Verde - Arábia SauditaSábado, 25 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio NRG 
    Uruguai x EspanhaSábado, 25 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio de Akron 

  • Classificação do Grupo 8 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Espanha00000000
    2Cabo Verde 00000000
    3Arábia Saudita00000000
    4Uruguai00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1França x SenegalTerça-feira, 16 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-MetLife
    Noruega - IraqueQuarta-feira, 17 de junho de 2026,
    02h00 no Egito e na Arábia Saudita, 03h00 nos Emirados    		 Gillette, Foxborough
    2França - IraqueTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    01h00 (Egito e Arábia Saudita), 02h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field
    Noruega - SenegalTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 MetLife
    3Noruega x FrançaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-Gillette
    Senegal - IraqueSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-BMO Field 

    *A Repescagem Mundial B, na qual se classifica o vencedor entre as seleções: (Iraque - Bolívia - Suriname)

  • Classificação do Grupo 9 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1França00000000
    2Noruega00000000
    3Senegal00000000
    4Iraque00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Áustria x JordâniaQuarta-feira, 17 de junho de 2026,
    02h00 (Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Levi
    Argentina - Argélia Quarta-feira, 17 de junho de 2026,
    05:00 (Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Arrohed
    2Áustria - ArgentinaSegunda-feira, 22 de junho de 2026,
    21h00 (Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-AT&T
    Jordânia x ArgéliaTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    07h00 no Egito e na Arábia Saudita, 08h00 nos Emirados    		-Levy
    3Jordânia - ArgentinaDomingo, 28 de junho de 2026,
    06:00 Arábia Saudita, 07:00 Emirados    		-AT&T
    Argélia - ÁustriaDomingo, 28 de junho de 2026,
    06:00 (Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Arrohed

  • Classificação do Grupo 10 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Argentina 00000000
    2Áustria 00000000
    3Argélia 00000000
    4Jordânia 00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Portugal - República Democrática do Congo Quarta-feira, 17 de junho de 2026,
    21h00 (Egito e Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio NRG
    Uzbequistão - ColômbiaQuinta-feira, 18 de junho de 2026,
    06h00 (Egito e Arábia Saudita), 07h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Azteca
    2Portugal - UzbequistãoTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    21h no Egito e na Arábia Saudita, 22h nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio NRG 
    Colômbia x República Democrática do CongoQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    06h00 no Egito e na Arábia Saudita, 07h00 nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio Akron 
    3Colômbia - PortugalDomingo, 28 de junho de 2026,
    03h30 da madrugada no Egito e na Arábia Saudita, 04h30 da madrugada nos Emirados     		-Estádio Hard Rock 
    República Democrática do Congo x UzbequistãoDomingo, 28 de junho de 2026,
    03h30 da manhã no Egito e na Arábia Saudita, 04h30 da manhã nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio Mercedes-Benz 

  • Classificação do Grupo 11 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Portugal00000000
    2Colômbia00000000
    3Uzbequistão 00000000
    4República Democrática do Congo 0000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Inglaterra x Croácia Quinta-feira, 18 de junho de 2026
    00:00 Egito e Arábia Saudita – 01:00 Emirados Árabes Unidos     		-Estádio AT&T 
    Gana x PanamáQuinta-feira, 18 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio BMO Field 
    2Inglaterra x GanaQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    00h00 (Egito e Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Gillette 
    Panamá x CroáciaQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio BMO Field 
    3Panamá x InglaterraDomingo, 28 de junho de 2026,
    01h00 no Egito e na Arábia Saudita, 02h00 da madrugada nos Emirados     		-Estádio MetLife 
    Croácia x GanaDomingo, 28 de junho de 2026,
    01h00 no Egito e na Arábia Saudita, 02h00 nos Emirados     		-Estádio Lincoln Financial Field 

  • Classificação do Grupo 12 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Inglaterra00000000
    2Croácia00000000
    3Gana00000000
    4Panamá00000000

  • Classificação dos melhores terceiros colocados nas chaves da Copa do Mundo de 2026

    O centroGrupoSeleçãoPartidasGolsPontos
     JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1  00000000
    2  00000000
    3  00000000
    4  00000000
     5  00000000
    6  00000000
    7  00000000
    8  00000000
    9  00000000
    10  00000000
    11  00000000
    12  00000000