Champanhe e treino extra! Como Cristiano Ronaldo comemorou a conquista da Bola de Ouro

Em entrevista ao podcast “Tripletta”, da Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti, filho e assistente de Carlo Ancelotti, compartilhou uma incrível história sobre a ética de trabalho do atacante do Al-Nassr. A história remonta a 2014, ano em que Ronaldo superou Lionel Messi e Manuel Neuer para conquistar sua terceira Bola de Ouro, após uma temporada recorde na Espanha.

Segundo Ancelotti Jr., a comemoração foi breve e estritamente controlada pelo próprio jogador. “Quando ganhou a Bola de Ouro em 2014, Cristiano brindou com uma taça de champanhe para comemorar. No primeiro treino, ele pediu para fazer uma sessão extra para queimar as calorias”, revelou Davide. Essa atenção obsessiva à sua condição física destaca por que o veterano ainda permanece no topo do esporte aos 40 anos.