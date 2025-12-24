Calendário dos jogos da Copa do Mundo de 2026... e os canais que transmitirão os jogos

Com a aproximação do início da Copa do Mundo de 2026, os olhos dos fãs de futebol em todo o mundo estão voltados para o maior e mais assistido torneio da história do esporte, em sua 23ª edição, única e excepcional.

Esta edição tem um caráter excepcional por vários motivos, sendo o principal deles o fato de ser realizada pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México, para incorporar o espírito de cooperação e ampliar a base de torcedores no continente americano.

A edição de 2026 marca outro acontecimento histórico, com o número de seleções participantes subindo para 48 pela primeira vez na história do torneio, que teve início em 1930, o que oferece maiores oportunidades para as nações emergentes e aumenta a intensidade da competição e a emoção.

Essa expansão reflete o desejo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de promover a inclusão do esporte e oferecer a mais povos a oportunidade de vivenciar a experiência da Copa do Mundo de perto.

Os preparativos estão a todo vapor nas cidades-sede, onde os estádios e a infraestrutura estão sendo preparados para receber milhões de torcedores de todas as partes do mundo. Com previsões de um aumento recorde nas audiências e no público presente, espera-se que a Copa do Mundo de 2026 seja um evento esportivo e cultural que deixe uma marca inesquecível na história do futebol mundial.

A seguir, o Koora apresenta a tabela de jogos, os resultados e a classificação dos grupos da Copa do Mundo de 2026, além dos canais que transmitirão a competição.