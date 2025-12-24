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FBL-WC-2026-DRAWAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

Calendário dos jogos da Copa do Mundo de 2026... e os canais que transmitirão os jogos

Estados Unidos
Paraguai
Copa do Mundo
Austrália
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
Catar
Suíça
Canadá
México
África do Sul
Coreia do Sul
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
Holanda
Japão
Tunísia
Bélgica
Egito
Nova Zelândia
Irã
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
França
Senegal
Noruega
Argentina
Argélia
Jordânia
Áustria
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
Portugal
Uzbequistão
Colômbia
EUA
Paraguai
Austrália
Brasil
Marrocos
Haiti
Scotland
Catar
Suíça
Canadá
México
África do Sul
Coreia do Sul
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
Países Baixos
Japão
Tunísia
Bélgica
Egito
Nova Zelândia
Irã
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
França
Senegal
Noruega
Argentina
Argélia
Jordânia
Áustria
England
Croácia
Gana
Panamá
Portugal
Uzbequistão
Colômbia

Saiba as datas da Copa do Mundo de 2026, o calendário de jogos, a classificação dos grupos, os resultados e todos os canais que transmitirão o torneio...

Com a aproximação do início da Copa do Mundo de 2026, os olhos dos fãs de futebol em todo o mundo estão voltados para o maior e mais assistido torneio da história do esporte, em sua 23ª edição, única e excepcional.

Esta edição tem um caráter excepcional por vários motivos, sendo o principal deles o fato de ser realizada pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México, para incorporar o espírito de cooperação e ampliar a base de torcedores no continente americano.

A edição de 2026 marca outro acontecimento histórico, com o número de seleções participantes subindo para 48 pela primeira vez na história do torneio, que teve início em 1930, o que oferece maiores oportunidades para as nações emergentes e aumenta a intensidade da competição e a emoção.

Essa expansão reflete o desejo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de promover a inclusão do esporte e oferecer a mais povos a oportunidade de vivenciar a experiência da Copa do Mundo de perto.

Os preparativos estão a todo vapor nas cidades-sede, onde os estádios e a infraestrutura estão sendo preparados para receber milhões de torcedores de todas as partes do mundo. Com previsões de um aumento recorde nas audiências e no público presente, espera-se que a Copa do Mundo de 2026 seja um evento esportivo e cultural que deixe uma marca inesquecível na história do futebol mundial.

A seguir, o Koora apresenta a tabela de jogos, os resultados e a classificação dos grupos da Copa do Mundo de 2026, além dos canais que transmitirão a competição.

  • Quando será a Copa do Mundo de 2026?

    A data de início da Copa do Mundo de 2026 será 11 de junho de 2026, quando a cerimônia de abertura será realizada no México com uma partida entre o México e a África do Sul, válida pelo Grupo A.

    A fase de grupos se estenderá até 28 de junho de 2026, dando início às eliminatórias, que se estenderão até 19 de julho de 2026, com a final a ser disputada nos Estados Unidos da América.

     O torneioAberturaFinal
    O eventoCopa do Mundo de 2026

    11 de junho de 2026

    19 de julho de 2026

    Local

    (Estados Unidos - México - Canadá)

    México

    Estados Unidos

    • Publicidade

  • Quais são os canais que transmitirão a Copa do Mundo de 2026?

    O grupo de canais beIN SPORTS, do Catar, detém os direitos exclusivos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 na região do Oriente Médio, onde os canais beIN SPORTS HD e beIN SPORTS MAX serão dedicados à transmissão de todos os jogos do torneio.

    Para os fãs de transmissões ao vivo pela internet, é possível acompanhar os jogos através dos aplicativos TOD TV e beIN Connect.

    Assista à transmissão ao vivo em qualquer lugar do mundo usando o Nord VPN.Inscreva-se agora!

    O torneioDataCanais de transmissãoTransmissão pela Internet
    Copa do Mundo de 202611 de junho a 19 de julho de 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • Qual é o formato da Copa do Mundo de 2026?

    Devido à enorme expansão da Copa do Mundo de 2026 e à participação de 48 seleções pela primeira vez, em vez das 36 das últimas edições, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu aumentar o número de grupos para 12, distribuídos entre os três países anfitriões do torneio.

    De cada grupo, o primeiro e o segundo classificados avançam diretamente, juntamente com as oito melhores seleções que ficarem em terceiro lugar, para as oitavas de final, que marcam o início da fase de eliminatórias e se estendem até a final para definir o campeão.

    Essa mudança reflete o desejo da FIFA de tornar o torneio mais inclusivo e competitivo, permitindo que milhões de torcedores em todo o mundo acompanhem novas seleções no cenário mundial, e aumenta o número de partidas para 104, em comparação com 64 nas edições anteriores, o que reforça as expectativas de que a edição de 2026 será a maior e mais emocionante da história da Copa do Mundo.

  • Calendário dos jogos do Grupo A da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1México x África do SulQuinta-feira, 11 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Azteca
    Coreia do Sul x República TchecaSexta-feira, 12 de junho de 2026,
    06:00 (Egito e Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Akron
    2República Tcheca - África do Sul Quinta-feira, 18 de junho de 2026,
    20h no Egito e na Arábia Saudita, 21h nos Emirados Árabes Unidos    		-Mercedes-Benz
    México - Coreia do SulSexta-feira, 19 de junho de 2026,
    05h00 (Egito e Arábia Saudita), 06h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Akron
    3México - República TchecaQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Guadalajara
    África do Sul - Coreia do SulQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		- BBVA

  • Classificação do Grupo A – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1México00000000
    2Coreia do Sul00000000
    3África do Sul00000000
    4República Tcheca00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo B da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Canadá x Bósnia e HerzegovinaSexta-feira, 12 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Suíça - CatarSábado, 13 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Levis
    2Bósnia e Herzegovina - SuíçaQuarta-feira, 17 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Sophie
    Canadá - CatarSexta-feira, 19 de junho de 2026,
    02:00 (Egito e Arábia Saudita), 03:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BC Place
    3Suíça - Canadá Terça-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-BC Plus 
    Catar x Bósnia e HerzegovinaQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados    		-Lumen Field 

  • Classificação do Grupo B – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Canadá00000000
    2Suíça00000000
    3Qatar00000000
    4Bósnia e Herzegovina00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Brasil x MarrocosDomingo, 14 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-MetLife 
    Haiti - EscóciaDomingo, 14 de junho de 2026,
    05h00 no Egito e na Arábia Saudita, 06h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-Gillette  
    2Escócia - MarrocosSábado, 20 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Gillette 
    Brasil - HaitiSábado, 20 de junho de 2026,
    05h00 (Egito e Arábia Saudita), 06h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field 
    3Escócia x BrasilQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h02 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Hard Rock 
    Marrocos - HaitiQuinta-feira, 25 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Mercedes-Benz 

  • Classificação do Grupo C - Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Brasil00000000
    2Marrocos00000000
    3Escócia00000000
    4Haiti00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo D da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartida ResultadoEstádio
    1Estados Unidos - ParaguaiSábado, 13 de junho de 2026,
    05h00 (Egito e Arábia Saudita), 06h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Sofi
    1Austrália - TurquiaDomingo, 14 de junho de 2026,
    08h00 (Egito e Arábia Saudita), 09h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio BC Place
    2Estados Unidos - AustráliaSexta-feira, 19 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    2Turquia - ParaguaiSábado, 20 de junho de 2026,
    08h00 (Egito e Arábia Saudita), 09h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Levi
    3Turquia x Estados UnidosSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    06h00 (Egito e Arábia Saudita), 07h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Sofi
    3Paraguai - AustráliaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    06:00 (Egito e Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Levi

  • Classificação do Grupo D - Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Estados Unidos00000000
    2Paraguai00000000
    3Austrália00000000
    4Turquia00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026

    A rodada PartidaDataResultadoEstádio
    1Alemanha x CuraçaoDomingo, 14 de junho de 2026,
    21h no Egito e na Arábia Saudita, 22h nos Emirados Árabes Unidos    		-NRG
    Costa do Marfim - EquadorSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    03h00 (Egito e Arábia Saudita), 04h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 NRG
    2Alemanha - Costa do MarfimDomingo, 21 de junho de 2026,
    00h00 (Egito e Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Equador - CuraçaoDomingo, 21 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Arrohed
    3Equador - AlemanhaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-MetLife
    Curaçao - Costa do MarfimSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Lincoln Financial Field

  • Classificação do Grupo 5 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Alemanha00000000
    2Curaçao00000000
    3Costa do Marfim00000000
    4Equador00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Holanda x JapãoSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio AT&T 
    Tunísia - SuéciaSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    06:00 (Egito e Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio BBVI 
    2Holanda x SuéciaSábado, 20 de junho de 2026,
    21h00 (Egito e Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio AT&T 
    Tunísia - JapãoDomingo, 21 de junho de 2026,
    08h00 (Egito e Arábia Saudita), 09h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio BBVI 
    3Tunísia x HolandaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio Arrowhead 
    Japão - SuéciaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Estádio AT&T 

  • Classificação do Grupo F - Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Holanda00000000
    2Japão00000000
    3Suécia00000000
    4Tunísia00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Bélgica x EgitoSegunda-feira, 15 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    Irã - Nova ZelândiaTerça-feira, 16 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Sophie
    2Egito - Nova ZelândiaSegunda-feira, 22 de junho de 2026,
    05:00 (Egito e Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-BC Plus
    Bélgica - IrãDomingo, 21 de junho de 2026,
    00:00 (Egito e Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Sofia
    3Egito - IrãSábado, 25 de junho de 2026,
    07:00 (Egito e Arábia Saudita), 08:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lumen Field
      Bélgica - Nova ZelândiaSábado, 25 de junho de 2026,
    07:00 Egito e Arábia Saudita, 08:00 Emirados    		-BC Plus

  • Classificação do Grupo 7 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Bélgica00000000
    2Egito00000000
    3Irã00000000
    4Nova Zelândia00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Espanha - Cabo Verde Segunda-feira, 15 de junho de 2026,
    20h (Egito e Arábia Saudita), 21h (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Mercedes-Benz
    Arábia Saudita - UruguaiTerça-feira, 16 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Hard Rock 
    2Espanha x Arábia SauditaDomingo, 21 de junho de 2026,
    20h no Egito e na Arábia Saudita, 21h nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio Mercedes-Benz 
    Uruguai x Cabo VerdeSegunda-feira, 22 de junho de 2026,
    02h00 (Egito e Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Hard Rock 
    3Cabo Verde - Arábia SauditaSábado, 25 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio NRG 
    Uruguai x EspanhaSábado, 25 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio de Akron 

  • Classificação do Grupo 8 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Espanha00000000
    2Cabo Verde 00000000
    3Arábia Saudita00000000
    4Uruguai00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1França x SenegalTerça-feira, 16 de junho de 2026,
    23h00 (Egito e Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-MetLife
    Noruega - IraqueQuarta-feira, 17 de junho de 2026,
    02h00 no Egito e na Arábia Saudita, 03h00 nos Emirados    		 Gillette, Foxborough
    2França - IraqueTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    01h00 (Egito e Arábia Saudita), 02h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field
    Noruega - SenegalTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    04:00 (Egito e Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 MetLife
    3Noruega x FrançaSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-Gillette
    Senegal - IraqueSexta-feira, 24 de junho de 2026,
    23h00 no Egito e na Arábia Saudita, 00h00 nos Emirados Árabes Unidos    		-BMO Field 

  • Classificação do Grupo 9 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1França00000000
    2Noruega00000000
    3Senegal00000000
    4Iraque00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Áustria x JordâniaQuarta-feira, 17 de junho de 2026,
    02h00 (Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Levi
    Argentina - Argélia Quarta-feira, 17 de junho de 2026,
    05:00 (Arábia Saudita), 06:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Arrohed
    2Áustria - ArgentinaSegunda-feira, 22 de junho de 2026,
    21h00 (Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)    		-AT&T
    Jordânia x ArgéliaTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    07h00 no Egito e na Arábia Saudita, 08h00 nos Emirados    		-Levy
    3Jordânia - ArgentinaDomingo, 28 de junho de 2026,
    06:00 Arábia Saudita, 07:00 Emirados    		-AT&T
    Argélia - ÁustriaDomingo, 28 de junho de 2026,
    06:00 (Arábia Saudita), 07:00 (Emirados Árabes Unidos)    		-Arrohed

  • Classificação do Grupo 10 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Argentina 00000000
    2Áustria 00000000
    3Argélia 00000000
    4Jordânia 00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Portugal - República Democrática do Congo Quarta-feira, 17 de junho de 2026,
    21h00 (Egito e Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio NRG
    Uzbequistão - ColômbiaQuinta-feira, 18 de junho de 2026,
    06h00 (Egito e Arábia Saudita), 07h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Azteca
    2Portugal - UzbequistãoTerça-feira, 23 de junho de 2026,
    21h no Egito e na Arábia Saudita, 22h nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio NRG 
    Colômbia x República Democrática do CongoQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    06h00 no Egito e na Arábia Saudita, 07h00 nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio Akron 
    3Colômbia - PortugalDomingo, 28 de junho de 2026,
    03h30 da madrugada no Egito e na Arábia Saudita, 04h30 da madrugada nos Emirados     		-Estádio Hard Rock 
    República Democrática do Congo x UzbequistãoDomingo, 28 de junho de 2026,
    03h30 da manhã no Egito e na Arábia Saudita, 04h30 da manhã nos Emirados Árabes Unidos     		-Estádio Mercedes-Benz 

  • Classificação do Grupo 11 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Portugal00000000
    2Colômbia00000000
    3Uzbequistão 00000000
    4República Democrática do Congo00000000

  • Calendário dos jogos do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026

    A rodadaPartidaDataResultadoEstádio
    1Inglaterra x Croácia Quinta-feira, 18 de junho de 2026
    00:00 Egito e Arábia Saudita – 01:00 Emirados Árabes Unidos     		-Estádio AT&T 
    Gana x PanamáQuinta-feira, 18 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio BMO Field 
    2Inglaterra x GanaQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    00h00 (Egito e Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio Gillette 
    Panamá x CroáciaQuarta-feira, 24 de junho de 2026,
    03:00 (Egito e Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)     		-Estádio BMO Field 
    3Panamá x InglaterraDomingo, 28 de junho de 2026,
    01h00 no Egito e na Arábia Saudita, 02h00 da madrugada nos Emirados     		-Estádio MetLife 
    Croácia x GanaDomingo, 28 de junho de 2026,
    01h00 no Egito e na Arábia Saudita, 02h00 nos Emirados     		-Estádio Lincoln Financial Field 

  • Classificação do Grupo 12 – Copa do Mundo de 2026

    O centroSeleçãoPartidasGolsPontos
    JogouVenceuEmpatouDerrotasa favorcontraDiferença
    1Inglaterra00000000
    2Croácia00000000
    3Gana00000000
    4Panamá00000000

  • Calendário da Copa do Mundo de 2026 – Fase de 32

    NúmeroPartidaDataResultadoEstádio
    1Segundo colocado do Grupo 1 - Segundo colocado do Grupo 2Domingo, 28 de junho de 2026,
    22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Sofi
    2Líder do Grupo 3 - Vice-campeão do Grupo 6Segunda-feira, 29 de junho de 2026,
    20h00 (Arábia Saudita), 21h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio NRG
    3Líder do Grupo 5 - Terceiro colocado do Grupo 1/2/3/4/6Segunda-feira, 29 de junho de 2026,
    23h30 (Arábia Saudita), 00h30 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Gilet
    4Primeiro colocado do Grupo 6 - Segundo colocado do Grupo 3Terça-feira, 30 de junho de 2026,
    04h00 (Arábia Saudita), 05h30 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio BBVA
    5Segundo colocado do Grupo 5 - Segundo colocado do Grupo 9Terça-feira, 30 de junho de 2026,
    20h00 (Arábia Saudita), 21h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Dallas Cowboys
    6Primeiro colocado do Grupo 9 - Terceiro colocado do Grupo 3/4/6/7/8Quarta-feira, 1º de julho de 2026,
    00h00 (Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio MetLife
    7Primeiro colocado do Grupo 1 - Terceiro colocado do Grupo 3/5/6/8/9Quarta-feira, 1º de julho de 2026,
    04:00 (Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Azteca
    8Primeiro colocado do Grupo 12 - Terceiro colocado do Grupo 5/8/9/10/11Quarta-feira, 1º de julho de 2026,
    19h00 (Arábia Saudita), 20h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Mercedes-Benz
    10Primeiro colocado do Grupo 7 - Terceiro colocado do Grupo 1/5/8/9/10Quarta-feira, 1º de julho de 2026,
    23h00 (Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Lumen Field
    9Primeiro colocado do Grupo 4 - Terceiro colocado do Grupo 2/5/6/7/8Quinta-feira, 2 de julho de 2026,
    03:00 (Arábia Saudita), 04:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Levi
    12Primeiro colocado do Grupo 8 - Segundo colocado do Grupo 10Quinta-feira, 2 de julho de 2026,
    22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Sofi
    11Segundo colocado do Grupo 11 - Segundo colocado do Grupo 12Sexta-feira, 3 de julho de 2026,
    02h00 (Arábia Saudita), 03h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio BMO Field
    13Primeiro colocado do Grupo 2 - Terceiro colocado do Grupo 5/6/7/9/10Sexta-feira, 3 de julho de 2026,
    06h00 (Arábia Saudita), 07h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 BC Place
    14Segundo colocado do Grupo 4 - Segundo colocado do Grupo 7Sexta-feira, 3 de julho de 2026,
    21h00 (Arábia Saudita), 22h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Dallas Cowboys
    15Primeiro colocado do Grupo 10 - Segundo colocado do Grupo 8Sábado, 4 de julho de 2026,
    01h00 (Arábia Saudita), 02h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Hard Rock
    16Líder do Grupo 11 - Terceiro colocado do Grupo 4/5/9/10/12Sábado, 4 de julho de 2026,
    04h30 (Arábia Saudita), 05h30 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Arrowhead

  • Calendário da Copa do Mundo de 2026 - Oitavas de final

    NúmeroPartidaDataResultadoEstádio
    1Vencedor da partida 1 x Vencedor da partida 4Sábado, 4 de julho de 2026,
    20h00 (Arábia Saudita), 21h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio NRG
    2Vencedor da partida 3 - Vencedor da partida 6Domingo, 5 de julho de 2026,
    00h00 (Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Lincoln Financial Field
    3Vencedor da partida 11 - Vencedor da partida 12Domingo, 5 de julho de 2026,
    23h00 (Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio MetLife
    4Vencedor da partida 9 - Vencedor da partida 10Segunda-feira, 6 de julho de 2026,
    03h00 (Arábia Saudita), 04h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Azteca
    5Vencedor da partida 2 - Vencedor da partida 5Segunda-feira, 6 de julho de 2026,
    22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Dallas Cowboys
    6Vencedor da partida 7 - Vencedor da partida 8Terça-feira, 7 de julho de 2026,
    03h00 (Arábia Saudita), 04h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Lumen Field
    7Vencedor da partida 15 - Vencedor da partida 14Terça-feira, 7 de julho de 2026,
    19h00 (Arábia Saudita), 20h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Mercedes-Benz
    8Vencedor da partida 13 - Vencedor da partida 16Terça-feira, 7 de julho de 2026,
    23h00 (Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 BC Place

  • Calendário dos jogos da Copa do Mundo de 2026 – Quartas de final

    NúmeroPartidaDataResultadoEstádio
    1Vencedor das oitavas de final 1 - Vencedor das oitavas de final 2Quinta-feira, 9 de julho de 2026,
    23h00 (Arábia Saudita), 00h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Gilet
    2Vencedor das oitavas de final 5 - Vencedor das oitavas de final 6Sexta-feira, 10 de julho de 2026,
    22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Sofi
    3Vencedor das oitavas de final 3 - Vencedor das oitavas de final 4Sábado, 11 de julho de 2026,
    00h00 (Arábia Saudita), 01h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Hard Rock
    4Vencedor das oitavas de final 7 - Vencedor das oitavas de final 8Sábado, 11 de julho de 2026,
    04:00 (Arábia Saudita), 05:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Arrowhead

  • Calendário da Copa do Mundo de 2026 - Semifinais

    PartidaDataResultadoEstádio
    Vencedor das quartas de final 1 x Vencedor das quartas de final 2Terça-feira, 14 de julho de 2026,
    22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Dallas Cowboys
    Vencedor das quartas de final 3 - Vencedor das quartas de final 4Quarta-feira, 15 de julho de 2026,
    22h00 (Arábia Saudita), 23h00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Mercedes-Benz

  • Partida pela terceira e quarta colocações

    PartidaDataResultadoEstádio
    Os perdedores das duas partidas das semifinaisDomingo, 19 de julho de 2026,
    00:00 (Arábia Saudita), 01:00 (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio Hard Rock

  • Data final da Copa do Mundo de 2026

    PartidaDataResultadoEstádio
    Final da Copa do Mundo de 2026Domingo, 19 de julho de 2026,
    22h (Arábia Saudita), 23h (Emirados Árabes Unidos)    		 Estádio MetLife

  • Histórico dos campeões da Copa do Mundo

    Desde o início da Copa do Mundo, em 1930, a história registrou apenas oito seleções que conseguiram subir ao pódio para receber o título mais cobiçado do futebol. A seleção brasileira continua na liderança com cinco títulos históricos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), apresentando ao mundo nomes imortais como Pelé, Romário e Ronaldo.

    Vêm em seguida as seleções da Itália e da Alemanha, com quatro títulos cada, sendo que a Alemanha conquistou três deles sob o nome de “Alemanha Ocidental” antes de adicionar o quarto título após a reunificação, em 2014. Já a Argentina consolidou sua posição com três conquistas, a última delas na edição de 2022, liderada por Lionel Messi.

    Na lista de campeões, destaca-se também a seleção do Uruguai, que abriu o histórico do torneio com o título de 1930 e conquistou o segundo em 1950, além da França, que venceu duas vezes (1998 e 2018). Já a Inglaterra e a Espanha se contentaram com um único título, o primeiro em 1966 e o segundo em 2010, mantendo vivo o sonho de repetir o feito até hoje.

    AnoanfitriãCampeãoResultado da finalVice-campeão
    1930UruguaiUruguai4-2Argentina
    1934ItáliaItália2 a 1 após a prorrogaçãoTchecoslováquia
    1938FrançaItália4-2Hungria
    1950BrasilUruguai2-1Brasil
    1954SuíçaAlemanha Ocidental3-2Hungria
    1958SuéciaBrasil5-2Suécia
    1962ChileBrasil3-1Tchecoslováquia
    1966InglaterraInglaterra4-2 (na prorrogação)Alemanha Ocidental
    1970MéxicoBrasil4-1Itália
    1974Alemanha OcidentalAlemanha Ocidental2-1Holanda
    1978ArgentinaArgentina3-1 (na prorrogação)Holanda
    1982EspanhaItália3-1Alemanha Ocidental
    1986MéxicoArgentina3-2Alemanha Ocidental
    1990ItáliaAlemanha Ocidental1-0Argentina
    1994Estados UnidosBrasil0-0 "3-2 nos pênaltis"Itália
    1998FrançaFrança3-0Brasil
    2002Coreia do Sul e JapãoBrasil2-0Alemanha
    2006AlemanhaItália1-1 "5-3"França
    2010África do SulEspanha1-0 "prorrogação"Holanda
    2014BrasilAlemanha1-0 "prorrogação"Argentina
    2018RússiaFrança4-1Croácia
    2022CatarArgentina3-3 (4-2) nos pênaltisFrança