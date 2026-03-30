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Bernardo Silva comunica formalmente ao Manchester City que deseja sair
Fim de uma era no Etihad
De acordo com o site Caught Offside, o jogador de 31 anos informou formalmente ao clube que deixará o time neste verão, assim que seu contrato expirar, marcando o fim de uma passagem de nove anos repleta de títulos na Premier League. A decisão vem após um período de incerteza, em que as negociações sobre uma possível renovação teriam sido suspensas. Tendo conquistado seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões, entre um total de 16 troféus durante sua passagem pela Inglaterra, o ex-jogador do Mônaco se despede como uma lenda consagrada do clube. Sua saída deixará um vazio significativo no meio-campo, que já enfrentava dúvidas quanto à estabilidade a longo prazo.
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O clube planeja uma grande reformulação do meio-campo
A saída de Silva é vista como um duro golpe para o vestiário, onde ele é considerado um líder nato e um braço direito de Guardiola nas questões táticas. Com Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, também sendo especulado para uma possível transferência para o Real Madrid, o City já se prepara para a vida após a saída de sua lendária dupla de meio-campistas. O clube teria identificado Sandro Tonali, do Newcastle, e Elliot Anderson, do Nottingham Forest, como os candidatos ideais para renovar o meio-campo nos próximos meses.
O sonho de Silva no Barcelona e os interessados de todo o mundo
O jogador de 31 anos há muito tempo é especulado para uma transferência para a La Liga, e alega-se que sua prioridade continua sendo jogar pelo Barça. Seu agente, Jorge Mendes, tem mantido contato com vários grandes clubes europeus, e acredita-se que Atlético de Madrid, Juventus e Napoli também estejam em negociações, avaliando a viabilidade de um acordo. No entanto, uma transferência para o Spotify Camp Nou está longe de ser garantida. As restrições financeiras do Barcelona continuam sendo um obstáculo, e há dúvidas internas sobre se o clube precisa de mais um meio-campista criativo, dada a profundidade do elenco atual. Silva estaria disposto a aceitar um pacote financeiro reduzido para concretizar a transferência, mas o clube catalão pode priorizar outras posições, como um novo atacante ou reforços defensivos.
Fora das fronteiras da Europa, a Liga Profissional da Arábia Saudita demonstrou grande interesse, com vários clubes dispostos a oferecer ao jogador da seleção portuguesa um salário altíssimo para que ele se torne a mais recente contratação de destaque no Oriente Médio. Da mesma forma, a Major League Soccer representa um caminho viável.
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Lidando com o barulho durante a reta final decisiva pelo título
O momento em que a notícia da saída de Silva foi divulgada aumenta a pressão sobre um final de temporada já de alto risco, já que o City está nove pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, tornando o confronto de 19 de abril no Etihad uma partida imperdível para manter vivas as esperanças de conquistar o título. Somado ao iminente confronto das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool, Guardiola precisa administrar com habilidade o alvoroço da mídia em torno de seu braço direito para garantir que a campanha termine com um título. Independentemente de como a temporada termine, o período de transição no Etihad já começou de fato.