Bernardo Silva comunica formalmente ao Manchester City que deseja sair

O jogador de 31 anos há muito tempo é especulado para uma transferência para a La Liga, e alega-se que sua prioridade continua sendo jogar pelo Barça. Seu agente, Jorge Mendes, tem mantido contato com vários grandes clubes europeus, e acredita-se que Atlético de Madrid, Juventus e Napoli também estejam em negociações, avaliando a viabilidade de um acordo. No entanto, uma transferência para o Spotify Camp Nou está longe de ser garantida. As restrições financeiras do Barcelona continuam sendo um obstáculo, e há dúvidas internas sobre se o clube precisa de mais um meio-campista criativo, dada a profundidade do elenco atual. Silva estaria disposto a aceitar um pacote financeiro reduzido para concretizar a transferência, mas o clube catalão pode priorizar outras posições, como um novo atacante ou reforços defensivos.

Fora das fronteiras da Europa, a Liga Profissional da Arábia Saudita demonstrou grande interesse, com vários clubes dispostos a oferecer ao jogador da seleção portuguesa um salário altíssimo para que ele se torne a mais recente contratação de destaque no Oriente Médio. Da mesma forma, a Major League Soccer representa um caminho viável.