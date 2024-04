Atlético de Madrid entra na briga por Wesley, atacante do Corinthians

West Ham ofereceu € 15 milhões para tirar o atacante de 19 anos do CT Joaquim Grava, mas tem concorrência de espanhóis

O atacante Wesley pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferências. O jogador recebeu uma proposta do West Ham, da Inglaterra, para deixar o clube. Os ingleses ofereceram € 15 milhões (R$ 82,23 milhões na cotação atual), de acordo com o jornalista Jorge Nicola. No entanto, há mais um interessado em contar com o atleta: o Atlético de Madrid demonstra interesse no jovem de 19 anos, conforme apurado pela GOAL.

Revelado nas divisões de base do Parque São Jorge, o atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2027. O Timão é dono de 70% dos direitos econômicos, e o estafe do atleta mantém 30%.

Em 2024, Wesley é um dos principais nomes do Corinthians na atual temporada, com 20 partidas disputadas, somando 1.152 minutos em campo. Neste período, o atacante marcou quatro gols e deu duas assistências.