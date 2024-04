Veja a lista dos uniformes já lançados para a nova temporada

Se existe qualquer consenso entre torcedores, é que a camisa do seu time não é uma simples camisa - ela carrega sempre muita história, tradição e, claro, peso em títulos conquistados. No Brasil, há, portanto, sempre uma determinação em inovar, mas ao mesmo tempo em manter as características clássicas que moldam seus uniformes há tantos anos.

Assim, a GOAL te mostra, abaixo, a lista de uniformes dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Se liga...