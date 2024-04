Arsenal virando Tottenham? Equipe de Mikel Arteta se encaminha para nova temporada sem taças, enquanto Harry Kane avança

Com a eliminação na Liga dos Campeões, só resta aos Gunners a disputa da Premier League, que tem o Manchester City na corrida pelo título

Na sua autobiografia de 2014, a lenda do Manchester United Roy Keane compartilhou uma anedota sobre Sir Alex Ferguson antes de um jogo contra o Tottenham, destacando a habilidade do seu ex-técnico em perceber o ambiente no vestiário. "Eu pensei que sabia do que o grupo precisava, que não precisávamos de uma grande reunião", escreveu ele. "Era o Tottenham em casa. Eu pensei: 'Por favor, não vamos falar sobre o Tottenham, todos nós sabemos o que é o Tottenham: eles são decentes e organizados, mas vamos superá-los.' Ele entrou e disse: 'Rapazes, é o Tottenham', e foi isso.

O termo 'Spursy' foi cunhado após a vitória do Tottenham na Copa da Liga de 2008, que foi a última vez que conquistaram um grande título. Como Keane sugeriu, a reputação deles como perdedores remonta aos primeiros dias da Premier League. O Tottenham esteve perto do sucesso com treinadores como Martin Jol, Harry Redknapp e Mauricio Pochettino, mas sempre desmoronou perto da linha de chegada.

O Arsenal, vencedor da Premier League em três ocasiões, nunca perdeu a chance de ridicularizar a mentalidade frágil de seus rivais locais. Eles continuam sendo o melhor time do norte de Londres e provavelmente vão comemorar outro 'Dia de São Totteringham' nas próximas semanas, já que os Spurs estão 11 pontos atrás da equipe de Mikel Arteta, com apenas seis jogos restantes na campanha de 2023/24.

Mais artigos abaixo

Mas essa seria uma vitória vazia, já que os Gunners se encaminham para a quarta temporada consecutiva sem conquistar troféus. O Arsenal se posicionou como um candidato de elite sob o comando de Arteta, apenas para seguir o exemplo dos Spurs e falhar quando realmente importa - agora correndo o risco real de ficar preso à mesma reputação humilhante.