Eberl revelou que tudo indica que o clube campeão não exercerá a opção de compra do jogador senegalês.
Apesar de ter impressionado recentemente: Max Eberl anuncia a próxima saída do FC Bayern de Munique
Jackson foi emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique no verão passado. A cláusula de compra obrigatória também não será acionada, uma vez que Jackson não atingirá o número de partidas estipulado no contrato.
Em 29 partidas, o jogador de 24 anos, que atuou principalmente como reserva do craque Harry Kane, marcou dez gols pelo Bayern. No Chelsea, Jackson ainda tem contrato até 2033. No entanto, sua crescente evolução na forma física traz argumentos para uma reconsideração.
Leon Goretzka e Raphael Guerreiro também deixarão o time de Munique, cujos contratos estão chegando ao fim.
Max Eberl volta a dar uma lição de autoridade a Michael Olise
Por outro lado, Michael Olise, sobre quem surgiram rumores espetaculares recentemente, definitivamente permanecerá no clube além do verão. Eberl reiterou: “Para nós, não há nem um segundo de hesitação. Ele é um jogador que vem se desenvolvendo de forma excepcional no FC Bayern, junto com a equipe e o técnico.”
O francês, cortejado entre outros pelo Real Madrid e pelos principais clubes da Premier League, ainda tem contrato até 2029. Não há cláusula de rescisão.