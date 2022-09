Abel Ferreira no Palmeiras: jogos, gols, títulos e mais números do técnico

Confira os principais dados e estatísticas da passagem do português no comando do Verdão

Abel Ferreira foi anunciado como treinador do Palmeiras no decorrer da campanha de 2020, quando deixou o PAOK para assumir o lugar deixado pelo demitido Vanderlei Luxemburgo. Desde então, conseguiu colocar seu nome com protagonismo na história palestrina.

O português conquistou a Copa do Brasil 2020, a Copa Libertadores em 2020 e, novamente, em 2021, e já começou 2022 com duas taças: a da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista, com uma virada histórica sobre o São Paulo. O Tricolor havia ganhado o primeiro jogo por 3 a 1. Na volta, o Alviverde fez 4 a 0 e ficou com o título.

Em sua terceira temporada no comando do Alviverde, o objetivo é seguir acumulando taças. No atual momento, o Palmeiras segue forte na briga na liderança do Brasileirão, tendo sido o campeão simbólico do primeiro turno (o que costuma ser boa notícia na Série A) apesar de ter caído nas semifinais da Libertadores.

De contrato renovado com o clube até dezembro de 2024, Abel ainda tem muita história a escrever dentro do Allianz Parque. Confira, abaixo, quais são todos os números do técnico português no Palmeiras.

Atualizado em 29 de setembro de 2022 às 10h12 (hora de Brasília)

Retrospecto de Abel no Palmeiras

Getty Images

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 171 98 40 33 64.9%

Abel estreou como treinador do Palmeiras em 5 de novembro de 2020, com vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil. No total, segundo as contas oficiais do clube, já foram 171 jogos, com 98 vitórias, 40 empates e 33 derrotas. O time marcou 288 vezes e sofreu 138 gols no período.

A principal marca até aqui é um retrospecto incrível na Libertadores: foram 31 jogos, com 22 vitórias, sete empates e três derrotas para o Verdão com o português no comando, com incríveis 82 gols feitos e apenas 22 sofridos. Após títulos conquistados em 2020 e 2021, desta vez o Verdão caiu nas semifinais de 2022.

Os números acima são considerando a passagem de Abel e sua equipe. Em algumas situações, o treinador não esteve diretamente na área técnica, seja por suspensão ou outras questões. Em relação a gols marcados, o saldo é pra lá de positivo. E se existe quem tenha colocado no português um rótulo de treinador "retranqueiro", a resposta de Abel já foi dada: sob o seu comando o Palmeiras já acumulou dezenas de goleadas nas mais diferentes competições.

Saldo de gols

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS 288 138 150

Títulos conquistados

Silvia Izquierdo - Pool/Getty Images

Copa do Brasil: 2020

2020 Copa Libertadores: 2020 e 2021

2020 e 2021 Recopa Sul-Americana: 2022

2022 Campeonato Paulista: 2022

Artilheiros do Palmeiras com Abel Ferreira