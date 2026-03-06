Vencedores e perdedores da segunda fase da Copa do Brasil 2026

De Norte a Sul, a Copa do Brasil voltou a abrilhantar o início da temporada de 2026.

A competição estreou seu novo formato e contou com o aumento no número de clubes participantes, algo que ampliou ainda mais o alcance do torneio e permitiu que equipes de diferentes realidades do futebol brasileiro escrevessem capítulos inesquecíveis em suas histórias.

Até aqui, na altura da segunda fase, foram disputados 43 jogos em um espaço de pouco mais de duas semanas. Cada confronto trouxe suas próprias peculiaridades, drama e momentos decisivos, alguns difíceis de esquecer para os derrotados, e outros eternizados como grandes façanhas para os vencedores.

Então, quem foram os grandes protagonistas positivos e negativos desta segunda fase, que percorreu o Brasil inteiro e deixou sua marca em diversos cantos do país? A GOAL detalha tudo abaixo…