Luis Felipe Gonçalves

Vencedores e perdedores da segunda fase da Copa do Brasil 2026

A segunda fase da tão amada Copa do Brasil chegou ao fim. Com um número altíssimo de jogos, muitos gols, zebras, pênaltis e emoções da primeira até a última partida desta etapa eliminatória

De Norte a Sul, a Copa do Brasil voltou a abrilhantar o início da temporada de 2026.

A competição estreou seu novo formato e contou com o aumento no número de clubes participantes, algo que ampliou ainda mais o alcance do torneio e permitiu que equipes de diferentes realidades do futebol brasileiro escrevessem capítulos inesquecíveis em suas histórias.

Até aqui, na altura da segunda fase, foram disputados 43 jogos em um espaço de pouco mais de duas semanas. Cada confronto trouxe suas próprias peculiaridades, drama e momentos decisivos, alguns difíceis de esquecer para os derrotados, e outros eternizados como grandes façanhas para os vencedores.

Então, quem foram os grandes protagonistas positivos e negativos desta segunda fase, que percorreu o Brasil inteiro e deixou sua marca em diversos cantos do país? A GOAL detalha tudo abaixo…

  • Santa Catarina Copa do BrasilRolf Jr/Santa Catarina Clube

    VENCEDORES: Zebras

    A Copa do Brasil é historicamente conhecida pela enorme quantidade de zebras que já marcaram a trajetória da competição, e, em 2026, elas não poderiam faltar.

    O regulamento atual, que praticamente extinguiu os confrontos de ida e volta nas fases iniciais para aliviar o calendário do futebol brasileiro, aumentou ainda mais a possibilidade de equipes consideradas azarões arrancarem classificações memoráveis diante de adversários teoricamente mais fortes.

    Nesta segunda fase, diversas histórias foram construídas nesse sentido. O Castanhal-PA, por exemplo, eliminou o tradicional Guarani-SP nos pênaltis. O Uberlândia-MG superou o Retrô-PE fora de casa. Já o Operário-MS surpreendeu ao despachar o ASA de Arapiraca.

    Outras façanhas também chamaram atenção, como o Mixto-MT, que eliminou o Botafogo-PB em uma disputa emocionante. Mas as grandes “zebrassas”, com Z maiúsculo, ficaram reservadas para dois confrontos inesquecíveis.

    O Santa Catarina, clube fundado em 2022 e ainda sem divisão nacional, eliminou o Cuiabá nos pênaltis. Já o Sousa-PB protagonizou outro momento histórico ao despachar o tradicional Santa Cruz-PE, em um duelo dramático decidido também nas penalidades.

    Essa quantidade de zebras e histórias inéditas reforça o charme da Copa do Brasil. E vale lembrar: o torneio ainda está apenas começando. Há muito futebol pela frente, e certamente outras surpresas prontas para acontecer.

  • Novorizontino Copa do BrasilReprodução/Novorizontino

    VENCEDORES: Goleadas

    Assim como as zebras, as goleadas também fazem parte do DNA da Copa do Brasil. E nesta segunda fase, alguns resultados chamaram bastante atenção, evidenciando que o desnível técnico entre algumas equipes nem sempre resulta em equilíbrio, mas sim em placares elásticos.

    Ao todo, sete goleadas foram registradas nesta etapa do torneio. A maior delas foi o imponente 6 a 0 do CRB sobre o Porto-BA, um resultado contundente que certamente não deixará boas lembranças para os baianos, mas que fortalece ainda mais a confiança da equipe alagoana na sequência da competição.

    Outros placares expressivos também marcaram a fase. O Novorizontino atropelou o Nacional-AM por 4 a 0, mostrando a força de um time que vive grande momento e ainda disputa a final do Campeonato Paulista.

    O Amazonas fez 3 a 0 sobre o Imperatriz, em mais uma demonstração de força do futebol do Norte. A Portuguesa aplicou 5 a 1 no Altos-PI, outro resultado expressivo do futebol paulista.

    Também se destacaram o América-RN, que venceu o GAS-RR por 3 a 0, a Tuna Luso, que fez 4 a 1 sobre o Tocantinópolis, e o Juventude, que aplicou um sonoro 5 a 0 sobre o Guaporé, em um dos confrontos mais desbalanceados da competição até aqui.

  • Copa do Brasil 2026Rafael Vieira/DP Foto

    PERDEDOR: Série C do Brasileirão

    Algumas equipes tradicionais que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 ficaram pelo caminho de maneira precoce, evidenciando o peso das surpresas desta edição.

    Clubes como Guarani-SP, Botafogo-PB, Santa Cruz-PE e Caxias-RS foram os principais protagonistas negativos da segunda fase. Todos acabaram eliminados por adversários de menor projeção nacional, sem conseguir transformar o favoritismo em desempenho dentro de campo.

    O cenário chama atenção principalmente pelo histórico recente de alguns desses clubes dentro da própria Copa do Brasil, onde já protagonizaram campanhas marcantes em outras edições.

    Ainda assim, a queda precoce não diminui a competitividade da Série C. A competição segue com representantes vivos no torneio e ainda pode produzir boas histórias nas fases seguintes.

  • Cuiabá Copa do Brasil 2026AssCom Dourado

    PERDEDOR: Cuiabá

    Entre todas as eliminações desta segunda fase, poucas foram tão impactantes quanto a do Cuiabá.

    O clube mato-grossense, que segue como presença constante no cenário nacional e disputará a Série B do Brasileirão em 2026, acabou eliminado pelo modesto Santa Catarina, uma equipe fundada há apenas quatro anos e que ainda não possui divisão nacional.

    A eliminação aconteceu nos pênaltis após empate no tempo normal, resultado que para alguns pode ser visto como uma “loteria”. Ainda assim, o fato de o Cuiabá não ter conseguido resolver o confronto durante os 90 minutos evidencia o tamanho da frustração.

    O prejuízo vai além do campo. A queda precoce também representa perda financeira, já que a premiação da Copa do Brasil cresce consideravelmente a cada fase superada.

    Se para o Cuiabá a eliminação deixa marcas negativas, para o Santa Catarina o cenário é exatamente o oposto. O clube catarinense avança na competição com moral elevada, e também com o bolso mais cheio.

  • Copa do Brasil 2026Mateus Lotif/Fortaleza

    VENCEDOR: Maguary-PE

    Pode parecer estranho considerar o Maguary como um dos vencedores desta fase. Afinal, o clube pernambucano acabou eliminado pelo Fortaleza. Mas o contexto da partida mostra por que a equipe merece destaque.

    O Maguary protagonizou um duelo eletrizante contra um adversário muito mais estruturado e acabou derrotado por 4 a 3, em pleno Castelão. Pouco antes dos momentos finais da partida, a equipe pernambucana chegou a vencer por 3 a 2 e esteve muito próxima de garantir uma classificação histórica.

    A pressão do Fortaleza acabou prevalecendo no fim do jogo, com a virada dos donos da casa. Ainda assim, o desempenho do Maguary foi digno de aplausos.

    O contexto do clube torna a história ainda mais simbólica. A viagem para enfrentar o Fortaleza marcou a primeira viagem aérea da história do Maguary, além de representar a primeira vez que o time deixou o estado de Pernambuco para disputar uma partida oficial.

    Diante desse cenário, a eliminação não apaga a importância da experiência vivida pelo clube, que certamente ficará marcada na memória de jogadores, dirigentes e torcedores.

  • Santa Cruz Marlon Costa/Agif

    PERDEDOR: Marquinhos e sua "sina negativa"

    Destacar um único jogador em meio a tantos jogos e histórias da Copa do Brasil pode parecer difícil. Mas Marquinhos protagonizou um episódio curioso nesta segunda fase.

    Em um intervalo de apenas nove dias, o atacante acabou sendo eliminado da competição duas vezes, defendendo dois clubes diferentes.

    Inicialmente inscrito pelo Maguary, Marquinhos participou do duelo eletrizante contra o Fortaleza na Arena Castelão. A partida teve viradas, emoção e gols nos minutos finais, mas terminou com a derrota pernambucana por 4 a 3, selando a eliminação.

    Apesar da queda, o desempenho do atacante chamou atenção e resultou rapidamente em uma transferência para o Santa Cruz.

    Poucos dias depois, já vestindo a camisa do clube pernambucano, Marquinhos teve nova oportunidade de disputar a Copa do Brasil. O desfecho, no entanto, voltou a ser frustrante.

    O Santa Cruz empatou 0 a 0 com o Sousa-PB no tempo normal e acabou eliminado nos pênaltis. Para piorar a situação, Marquinhos desperdiçou uma das cobranças na disputa, ampliando ainda mais o drama pessoal.

    A situação inusitada só foi possível graças a uma alteração recente no regulamento da Copa do Brasil. A CBF passou a permitir que um jogador atue por dois clubes diferentes na competição, desde que tenha defendido a equipe de origem até o início da sexta fase.

    Assim, em pouco mais de uma semana, Marquinhos acabou protagonizando uma das histórias mais curiosas desta edição da Copa do Brasil, com duas eliminações em nove dias e um episódio que dificilmente será esquecido tão cedo.

