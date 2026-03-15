Os novos critérios de classificação definidos pela CBF para a Copa do Brasil de 2027

A alteração mais significativa impacta diretamente as federações que possuem até três vagas garantidas na Copa do Brasil. Esse grupo corresponde atualmente às entidades posicionadas entre a 15ª e a 27ª posição no Ranking Nacional de Federações.

Antes da mudança, esses estados eram obrigados a definir seus representantes exclusivamente por meio dos campeonatos estaduais.

Agora, com a nova regulamentação, as federações poderão destinar uma dessas vagas para torneios seletivos ou copas estaduais específicas, ampliando o leque de competições que podem servir como caminho para a Copa do Brasil.

Em estados com federações mais bem posicionadas no ranking, essa prática já era comum. Competições como a Copa Rio e a Copa Paulista, por exemplo, já garantiam vagas para a Copa do Brasil.

Isso acontecia porque federações como as de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará possuem direito a mais de três vagas no torneio nacional.

Com a nova regra, essa possibilidade passa a existir também para federações menores, equilibrando as oportunidades de acesso ao torneio.

Um exemplo prático já aparece na Federação Paraibana de Futebol. A entidade confirmou que o campeão da retomada Copa Paraíba garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027.

A decisão também encerra debates que vinham acontecendo no futebol local, como o pleito do Campinense, que buscava assegurar a vaga por outros critérios.