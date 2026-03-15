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Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025 FinalGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Os novos critérios de classificação definidos pela CBF para a Copa do Brasil de 2027

Mudanças anunciadas pela CBF buscam ampliar oportunidades e facilitar o acesso ao torneio mais democrático do futebol brasileiro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) iniciou o planejamento para as próximas edições do torneio mais rentável do país. Na última sexta-feira (13), a entidade anunciou novas diretrizes para a Copa do Brasil de 2027 e 2028, trazendo uma alteração importante na forma de distribuição das vagas.

A principal novidade envolve a flexibilização da classificação por meio das copas estaduais. A decisão foi comunicada às federações estaduais por meio de um ofício oficial enviado pela entidade.

Segundo a CBF, o objetivo é fortalecer o futebol em todas as regiões do Brasil e ampliar as oportunidades para clubes que não tiveram bom desempenho durante o primeiro semestre da temporada.

Com a mudança, equipes que não conquistaram vaga por meio dos campeonatos estaduais ainda poderão buscar uma classificação para a Copa do Brasil no segundo semestre, através de torneios seletivos organizados pelas federações.

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    As mudanças realizadas

    A alteração mais significativa impacta diretamente as federações que possuem até três vagas garantidas na Copa do Brasil. Esse grupo corresponde atualmente às entidades posicionadas entre a 15ª e a 27ª posição no Ranking Nacional de Federações.

    Antes da mudança, esses estados eram obrigados a definir seus representantes exclusivamente por meio dos campeonatos estaduais.

    Agora, com a nova regulamentação, as federações poderão destinar uma dessas vagas para torneios seletivos ou copas estaduais específicas, ampliando o leque de competições que podem servir como caminho para a Copa do Brasil.

    Em estados com federações mais bem posicionadas no ranking, essa prática já era comum. Competições como a Copa Rio e a Copa Paulista, por exemplo, já garantiam vagas para a Copa do Brasil.

    Isso acontecia porque federações como as de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará possuem direito a mais de três vagas no torneio nacional.

    Com a nova regra, essa possibilidade passa a existir também para federações menores, equilibrando as oportunidades de acesso ao torneio.

    Um exemplo prático já aparece na Federação Paraibana de Futebol. A entidade confirmou que o campeão da retomada Copa Paraíba garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027.

    A decisão também encerra debates que vinham acontecendo no futebol local, como o pleito do Campinense, que buscava assegurar a vaga por outros critérios.

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    O que disse a CBF?

    No documento enviado às federações, a CBF explicou os motivos que levaram à criação da nova regra e destacou o impacto que a medida pode ter no desenvolvimento do futebol brasileiro.

    Segundo a entidade, a iniciativa busca ampliar a competitividade e estimular o crescimento da modalidade em diferentes regiões do país.

    “A CBF confia que a possibilidade de realização destes torneios seletivos com atribuição de vaga à Copa do Brasil de 2027 e 2028 contribui para a democratização do futebol brasileiro, fomentando o desenvolvimento da modalidade em todo território nacional, o que beneficiará milhares de pessoas envolvidas, direta e indiretamente, com a indústria do esporte, premissa e compromisso inarredável da atual gestão da entidade.”

    Vale lembrar que, desde 2026, a Copa do Brasil passou a contar com um formato ampliado, reunindo 126 clubes participantes.

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