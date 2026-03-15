Os novos critérios de classificação definidos pela CBF para a Copa do Brasil de 2027

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) iniciou o planejamento para as próximas edições do torneio mais rentável do país. Na última sexta-feira (13), a entidade anunciou novas diretrizes para a Copa do Brasil de 2027 e 2028, trazendo uma alteração importante na forma de distribuição das vagas.
A principal novidade envolve a flexibilização da classificação por meio das copas estaduais. A decisão foi comunicada às federações estaduais por meio de um ofício oficial enviado pela entidade.
Segundo a CBF, o objetivo é fortalecer o futebol em todas as regiões do Brasil e ampliar as oportunidades para clubes que não tiveram bom desempenho durante o primeiro semestre da temporada.
Com a mudança, equipes que não conquistaram vaga por meio dos campeonatos estaduais ainda poderão buscar uma classificação para a Copa do Brasil no segundo semestre, através de torneios seletivos organizados pelas federações.
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