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Copa Sul-Americana
Copa Sul-Americana Visão geral
Copa Sul-Americana, jogos & resultados
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segunda-feira, 14 de setembro
terça-feira, 15 de setembro
quarta-feira, 16 de setembro
segunda-feira, 12 de outubro
terça-feira, 13 de outubro
segunda-feira, 19 de outubro
Classificação
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|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Gotham FC
|25
|15
|6
|4
|31
|19
|12
|51
|2
|Washington Spirit
|25
|14
|4
|7
|36
|23
|13
|46
|3
|San Diego Wave FC
|25
|14
|3
|8
|36
|27
|9
|45
|4
|Utah Royals
|25
|13
|3
|9
|41
|33
|8
|42
|5
|Portland Thorns
|25
|12
|6
|7
|42
|34
|8
|42