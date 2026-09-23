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Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Visão geral

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Copa Sul-Americana, jogos & resultados

segunda-feira, 14 de setembro
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FJ
agr: 1 - 2
terça-feira, 15 de setembro
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
4
Santos badge
Santos
SAN
2
FJ
agr: 4 - 4
pens 3 - 1
quarta-feira, 16 de setembro
Montevideo City Torque badge
Montevideo City Torque
CAT
3
Cienciano badge
Cienciano
CIE
0
FJ
agr: 3 - 2
segunda-feira, 12 de outubro
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Vasco badge
Vasco
VAS
terça-feira, 13 de outubro
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
Montevideo City Torque badge
Montevideo City Torque
CAT
segunda-feira, 19 de outubro
Vasco badge
Vasco
VAS
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Gotham FC crestGotham FC25156431191251
V
V
D
E
E
2Washington Spirit crestWashington Spirit25144736231346
V
D
V
V
D
3San Diego Wave FC crestSan Diego Wave FC2514383627945
V
V
D
V
V
4Utah Royals crestUtah Royals2513394133842
D
V
D
V
D
5Portland Thorns crestPortland Thorns2512674234842
V
E
D
E
V
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