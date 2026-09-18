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FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-MINEIROAFP
Pedro Augusto Dias

Neymar reage à eliminação do Santos na Sul-Americana e fala em dias melhores

Santos
Atlético-MG x Santos
Atlético-MG
Copa Sul-Americana
Neymar

Camisa 10, que se recupera de lesão na coxa direita, não acompanhou a equipe na derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte

Neymar se pronunciou sobre a eliminação do Santos na Copa Sul-Americana. O atacante usou as redes sociais nesta quinta-feira para comentar a queda diante do Atlético-MG, que aconteceu na noite anterior, na Arena MRV, após disputa por pênaltis. O camisa 10 não esteve com a delegação em Belo Horizonte porque segue em recuperação de uma lesão na coxa direita.

Em uma mensagem de incentivo, Neymar reconheceu o momento difícil vivido pelo clube, mas destacou a necessidade de seguir trabalhando. “Já passamos por dias bem mais difíceis. Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se levantar sempre. Seguimos trabalhando, dias melhores virão”, escreveu o jogador em seu Instagram.

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Neymar segue em recuperação de lesão

    O atacante está afastado dos gramados desde o início de setembro, quando sentiu dores na coxa direita durante o duelo contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Exames apontaram uma lesão muscular no reto femoral, com prazo estimado de recuperação entre quatro e oito semanas.

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    Neymar já cumpriu cerca de duas semanas do período previsto de recuperação. A tendência é que o jogador volte a ficar à disposição do Santos entre o fim de outubro e o início de novembro, dependendo da evolução do tratamento. Antes da lesão, ele havia disputado 25 partidas na temporada, com oito gols e oito assistências.

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  • Atlético-MG provoca Neymar após classificação

    A classificação também foi marcada por provocações a Neymar. Após a vitória nos pênaltis, jogadores do Atlético-MG celebraram no vestiário ao som de “Cruzeiro do Neymar”, música de Lukão Mec que faz referência ao cruzeiro promovido pelo atacante em 2023. Alexsander iniciou uma live durante a comemoração, enquanto Igor Gomes, Renan Lodi e Cissé participaram da festa.

    “Minha mãe está me procurando, perguntou: ‘Onde você está?’. Estou perdido com os crias no Cruzeiro do Neymar, oh, Neymar, oh, Neymar!”, cantaram os jogadores atleticanos durante a celebração.

    A provocação aconteceu após a troca de farpas entre Neymar e o Atlético-MG no jogo de ida, na Vila Belmiro. Na ocasião, o atacante afirmou a torcedores que era melhor do que todos os jogadores do Galo “mesmo sem joelho” e disse que, caso estivesse em campo, o Santos teria vencido por 4 a 0.

    Fora da partida de volta por causa da lesão na coxa direita, Neymar acompanhou à distância a eliminação do Santos, enquanto o Atlético-MG avançou para a semifinal da Sul-Americana.

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