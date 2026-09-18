Neymar reage à eliminação do Santos na Sul-Americana e fala em dias melhores

Neymar se pronunciou sobre a eliminação do Santos na Copa Sul-Americana. O atacante usou as redes sociais nesta quinta-feira para comentar a queda diante do Atlético-MG, que aconteceu na noite anterior, na Arena MRV, após disputa por pênaltis. O camisa 10 não esteve com a delegação em Belo Horizonte porque segue em recuperação de uma lesão na coxa direita.

Em uma mensagem de incentivo, Neymar reconheceu o momento difícil vivido pelo clube, mas destacou a necessidade de seguir trabalhando. “Já passamos por dias bem mais difíceis. Não importa quantas vezes vamos cair, o que importa é se levantar sempre. Seguimos trabalhando, dias melhores virão”, escreveu o jogador em seu Instagram.