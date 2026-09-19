Vasco vive contraste entre sucesso nas Copas e luta contra o Z4 no Brasileirão

O desempenho nos torneios de mata-mata contrasta com a campanha nos pontos corridos. Nas Copas, o Vasco tem conseguido superar confrontos decisivos e manter vivo o sonho de conquistar um título. No Brasileirão, a sequência de resultados deixou o time envolvido diretamente na disputa contra o rebaixamento.

Ainda assim, o momento recente na competição nacional traz sinais de reação. Duas das três vitórias obtidas nas últimas 15 rodadas aconteceram nos jogos mais recentes, contra Grêmio e Cruzeiro. O triunfo sobre o time gaúcho, inclusive, encerrou um tabu de 20 anos sem vencer na Arena do Grêmio.

Agora, o desafio é transformar essa recuperação pontual em uma sequência capaz de tirar o Vasco do Z4. O adversário deste sábado (19) será o Coritiba, que ocupa a oitava posição, com 38 pontos, e também entra em campo mirando uma vaga em competição continental.