Vasco vive contraste entre sucesso nas Copas e luta contra o Z4 no Brasileirão

O Vasco vive uma situação curiosa na temporada. Enquanto avança nas competições eliminatórias, o Cruzmaltino ainda precisa encontrar regularidade no Campeonato Brasileiro.
A classificação para a semifinal da Sul-Americana, conquistada na última quarta-feira diante do Santa Fe, colocou o Vasco entre os quatro melhores da competição continental. O clube também alcançou a mesma fase na Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, a realidade é diferente: o time ocupa a 17ª posição, com 28 pontos, e venceu apenas três dos últimos 15 jogos disputados.