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Vasco Da Gama v Santa Fe - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Vasco vive contraste entre sucesso nas Copas e luta contra o Z4 no Brasileirão

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Cruzmaltino chega às semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, mas precisa reagir no Brasileirão

O Vasco vive uma situação curiosa na temporada. Enquanto avança nas competições eliminatórias, o Cruzmaltino ainda precisa encontrar regularidade no Campeonato Brasileiro.

A classificação para a semifinal da Sul-Americana, conquistada na última quarta-feira diante do Santa Fe, colocou o Vasco entre os quatro melhores da competição continental. O clube também alcançou a mesma fase na Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, a realidade é diferente: o time ocupa a 17ª posição, com 28 pontos, e venceu apenas três dos últimos 15 jogos disputados.

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  • Duas faces do Vasco na temporada

    O desempenho nos torneios de mata-mata contrasta com a campanha nos pontos corridos. Nas Copas, o Vasco tem conseguido superar confrontos decisivos e manter vivo o sonho de conquistar um título. No Brasileirão, a sequência de resultados deixou o time envolvido diretamente na disputa contra o rebaixamento.

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    Ainda assim, o momento recente na competição nacional traz sinais de reação. Duas das três vitórias obtidas nas últimas 15 rodadas aconteceram nos jogos mais recentes, contra Grêmio e Cruzeiro. O triunfo sobre o time gaúcho, inclusive, encerrou um tabu de 20 anos sem vencer na Arena do Grêmio.

    Agora, o desafio é transformar essa recuperação pontual em uma sequência capaz de tirar o Vasco do Z4. O adversário deste sábado (19) será o Coritiba, que ocupa a oitava posição, com 38 pontos, e também entra em campo mirando uma vaga em competição continental.

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  • Combinação de resultados

    O Vasco começa a 28ª rodada com 28 pontos e depende do próprio resultado e de uma combinação com os concorrentes diretos para deixar as quatro últimas posições.

    A rodada, portanto, pode representar uma oportunidade para o Cruzmaltino finalmente deixar a zona de rebaixamento. Para isso, além de fazer sua parte diante do Coritiba, o time terá de acompanhar os resultados dos adversários que estão próximos na tabela.

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