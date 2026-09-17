Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-SUDAMERICANA-MINEIRO-SANTOSAFP
Pedro Augusto Dias

Rodinei diz que queda do Santos foi a derrota mais dolorida da carreira

Copa Sul-Americana
Atlético-MG
Atlético-MG x Santos
Santos
Rodinei

Lateral recém-chegado ao clube afirmou que eliminação para o Atlético-MG ainda é difícil de assimilar e destacou apoio da torcida na Arena MRV

Rodinei não escondeu a frustração com a eliminação do Santos na Copa Sul-Americana. Após a equipe deixar escapar uma vantagem de dois gols e ser derrotada pelo Atlético-MG nos pênaltis, o lateral direito desabafou nas redes sociais sobre o peso do resultado.

O jogador, que chegou recentemente ao Peixe, afirmou que a queda nas quartas de final foi a derrota mais dolorosa de sua carreira. Apesar do impacto, Rodinei garantiu que não pretende baixar a cabeça e destacou que o Santos ainda terá o Campeonato Brasileiro pela frente.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Atletico Mineiro v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Rodinei destaca peso da eliminação

    Em sua mensagem, o lateral afirmou que a proximidade da classificação tornou o resultado ainda mais difícil de aceitar. O Santos vencia o confronto por 2 a 0 no placar agregado, mas sofreu quatro gols na partida de volta e acabou eliminado após a disputa por pênaltis.

    Premier League, Série B e maisAssine já!

    "A única palavra que vem a minha mente nesse momento é inacreditável. Estávamos tão perto e deixamos escapar. Na minha vida eu tenho certeza que tive muito mais derrotas do que vitórias. E essa derrota tenho certeza que é a mais dolorida que tive até hoje, sem dúvidas."

    Rodinei também ressaltou o significado de defender o Santos e relacionou o momento à história do clube.

    "Eu sou abençoando em poder estar vestindo essa camisa onde o Rei do futebol usou. Eu juro essa derrota está me doendo demais e tenho certeza que a todos meus companheiros também, mais eu não vou abaixar a cabeça."

    • Publicidade

  • Lateral mira sequência no Brasileiro

    Mesmo ainda abalado pela eliminação, Rodinei afirmou que pretende transformar a frustração em motivação para a sequência da temporada. O Santos agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, competição na qual enfrentará o Remo neste sábado.

    O jogador também fez questão de agradecer aos torcedores que acompanharam a equipe em Belo Horizonte e apoiaram o time durante toda a partida.

    "Vou seguir lutando e tentando dar o meu melhor pra ajudar o Santos a viver grandes coisas! Eu não tenho problema nenhum, depois de uma derrota dolorida dessa, vir até aqui colocar a cara. Agora temos o Brasileiro pra seguir lutando até o final!"

    Ao fim da mensagem, Rodinei voltou a destacar a presença dos santistas no estádio e reforçou sua identificação com o clube.

    "Obrigado a todos torcedores que compareceram cantaram os 90 minutos e nos apoiaram até o final! Nascer viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Brasileirão
Remo crest
Remo
REM
Santos crest
Santos
SAN