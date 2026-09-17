Rodinei diz que queda do Santos foi a derrota mais dolorida da carreira

Em sua mensagem, o lateral afirmou que a proximidade da classificação tornou o resultado ainda mais difícil de aceitar. O Santos vencia o confronto por 2 a 0 no placar agregado, mas sofreu quatro gols na partida de volta e acabou eliminado após a disputa por pênaltis.

"A única palavra que vem a minha mente nesse momento é inacreditável. Estávamos tão perto e deixamos escapar. Na minha vida eu tenho certeza que tive muito mais derrotas do que vitórias. E essa derrota tenho certeza que é a mais dolorida que tive até hoje, sem dúvidas."

Rodinei também ressaltou o significado de defender o Santos e relacionou o momento à história do clube.

"Eu sou abençoando em poder estar vestindo essa camisa onde o Rei do futebol usou. Eu juro essa derrota está me doendo demais e tenho certeza que a todos meus companheiros também, mais eu não vou abaixar a cabeça."