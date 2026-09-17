Rodinei diz que queda do Santos foi a derrota mais dolorida da carreira

Rodinei não escondeu a frustração com a eliminação do Santos na Copa Sul-Americana. Após a equipe deixar escapar uma vantagem de dois gols e ser derrotada pelo Atlético-MG nos pênaltis, o lateral direito desabafou nas redes sociais sobre o peso do resultado.
O jogador, que chegou recentemente ao Peixe, afirmou que a queda nas quartas de final foi a derrota mais dolorosa de sua carreira. Apesar do impacto, Rodinei garantiu que não pretende baixar a cabeça e destacou que o Santos ainda terá o Campeonato Brasileiro pela frente.