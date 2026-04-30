Confira os palpites Vasco x Olímpia, para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Vasco x Olímpia

Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Olimpia entram em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um confronto decisivo para o futuro das equipes na competição.

O Cruz-Maltino vive situação delicada e precisa reagir, enquanto o time paraguaio chega em grande fase e lidera o grupo.

O cenário aponta para um jogo intenso, com forte influência do fator casa.

O Vasco ocupa a lanterna do grupo, com apenas um ponto somado em dois jogos. Na temporada, soma 25 partidas, com oito vitórias, nove empates e oito derrotas.

A equipe oscila bastante, mas jogando em São Januário costuma aumentar o nível de intensidade e competitividade.

O Olimpia lidera o grupo com quatro pontos e vive excelente momento. Em 20 jogos no ano, soma 14 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

A equipe mostra consistência, mas fora de casa pode encontrar um cenário mais adverso.

Prováveis escalações de Vasco x Olimpia

Vasco: Léo Jardim,iim Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano, Thiago Mendes, Cauan Barros, Tchê Tchê, Brenner, Andrés Gómez, Spinelli;

Olímpia: Gastón Olveira, Raul Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Richard Ortiz, Eduardo Delmas, Richard Sánchez, Juanfer Alfaro, Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz.

Vasco transforma pressão em intensidade dentro de casa

O Vasco entra em campo pressionado pela situação na tabela, e isso tende a influenciar diretamente sua postura. Jogando em São Januário, a equipe costuma ser mais agressiva, buscando o controle do jogo desde os primeiros minutos.

A necessidade de vitória pode fazer o time assumir riscos maiores, aumentando o volume ofensivo. O Olimpia chega em melhor momento, mas fora de casa pode ter dificuldades para sustentar a intensidade.

Em um cenário de maior urgência e apoio da torcida, o Vasco aparece com boas chances de vencer.

Palpite 1 para Vasco x Olimpia: Vasco vence, com odds de 1.78 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Spinelli surge como referência em jogo de volume ofensivo

Com o Vasco precisando do resultado, o volume ofensivo tende a ser elevado ao longo da partida.

A equipe deve buscar jogadas pelas laterais e presença constante na área adversária, criando oportunidades principalmente em bolas trabalhadas.

Spinelli aparece como uma das principais referências ofensivas e pode se beneficiar desse cenário.

Em um jogo com maior número de chegadas ao ataque e necessidade de definição, ele tem boas chances de ser decisivo e balançar as redes.

Palpite 2 para Vasco x Olimpia: Spinelli marca a qualquer momento, com odds de 2.30 na bet365

Jogo aberto cria oportunidades para os dois lados

A necessidade de vitória do Vasco tende a deixar o jogo mais aberto, principalmente se o placar se movimentar.

A equipe deve se lançar ao ataque, o que naturalmente gera espaços defensivos.

O Olimpia, com bom momento e qualidade ofensiva, pode aproveitar essas brechas, principalmente em transições rápidas.

Com ataques ativos e um jogo dinâmico, o cenário favorece gols para ambas as equipes ao longo dos 90 minutos.