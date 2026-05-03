Palpite Sassuolo x AC Milan - Serie A - 03/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Sassuolo de Fabio Grosso aproveite a má fase do AC Milan para arrancar uma vitória ou um empate nessa reta final da temporada.

Dicas de apostas para Sassuolo x AC Milan:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: Sassuolo 1-1 AC Milan

Palpite de artilheiros: Sassuolo: Armand Lauriente; AC Milan: Rafael Leão

Com o desenrolar da campanha, os objetivos de Fabio Grosso para o Sassuolo mudaram. O que começou como o sonho de uma vaga europeia tornou-se a meta de terminar na metade superior da tabela, com a permanência na elite já garantida para os Neroverdi.

O Sassuolo teve uma temporada instável até aqui. Ocupa a 10ª posição após 34 jogos, com 13 vitórias, sete empates e 14 derrotas. No seu último compromisso, somou um ponto no empate por 0x0 com a Fiorentina no Estádio Artemio Franchi, chegando à marca de quatro jogos de invencibilidade nos últimos cinco confrontos.

Já o AC Milan perdeu o fôlego na briga pelo segundo lugar, tendo vencido apenas uma de suas últimas quatro partidas. Massimiliano Allegri não tem conseguido dar um rumo positivo aos Rossoneri nesta segunda metade da temporada, e a vaga na Champions League ainda não foi carimbada matematicamente.

Derrotas seguidas para Napoli e Udinese foram sucedidas por uma vitória magra de 1x0 sobre o Hellas Verona. Na sequência, o time ficou no 0x0 contra a Juventus, em casa.

Ambas as equipes chegam para este jogo após empates sem gols e ostentam uma invencibilidade de dois jogos. O Sassuolo venceu quatro de suas últimas cinco partidas em casa. O Milan, por outro lado, tem deixado a desejar em suas últimas três saídas. A expectativa é de mais um empate com placar baixo no Mapei Stadium.

Escalações esperadas para Sassuolo x AC Milan

Escalação esperada do Sassuolo: Turati, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Matic, Thorstvedt, Kone, Lauriente, Pinamonti, Volpato;

Escalação esperada do AC Milan: Maignan, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Rabiot, Bartesaghi, Saelemaekers, Athekame, Fofana, Leão, Pulisic.

O time da casa tem as armas para frustrar o Milan

O Sassuolo encerrou um jejum de três jogos sem vencer contra o Cagliari no início de abril. Desde então, perdeu apenas uma vez — uma derrota por 2x1 para o Genoa logo em seguida. O time de Grosso sabe como arrancar resultados positivos, mesmo com pouco pelo que brigar na tabela.

Além disso, os Neroverdi conquistaram nove vitórias em suas últimas 18 partidas no Mapei Stadium. Certamente não adotarão uma postura puramente defensiva contra um time Rossonero que provou ter "sangue doce" e ser propenso a vacilar em momentos cruciais.

O Milan desfrutou de uma campanha sólida no geral, mas seu rendimento caiu drasticamente. As estatísticas comprovam esse declínio: a equipe marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos.

O Sassuolo tem o fator casa a seu favor. Isso, somado à atual falta de pontaria do Milan, dá ao dono da casa tudo para "amarrar" o jogo e frustrar os visitantes. O empate é o desfecho mais provável, mas uma vitória mandante não pode ser totalmente descartada.

Dica de aposta 1 para Sassuolo x AC Milan: Dupla chance: Sassuolo ou empate, com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Veremos um confronto com poucos gols em Reggio Emilia

Assim como o Milan, o Sassuolo tem tido dificuldades para balançar as redes em momentos decisivos. Contra a Fiorentina, registrou 11 finalizações, mas apenas uma foi no alvo durante os 90 minutos.

Os Neroverdi têm uma média de 2,5 gols por jogo na liga, sendo que 15 de suas 34 partidas tiveram menos de 2,5 gols no total. Ao mesmo tempo, 20 dos 34 jogos do Milan não ultrapassaram a marca de 2,5 gols. Os Rossoneri ostentam uma média de 2,2 gols por partida nesta temporada.

Os visitantes não poderão contar com Luka Modric, lesionado. Embora outros jogadores possam assumir a responsabilidade, o Milan sentirá falta de sua criatividade e do controle que ele impõe no meio-campo. No Sassuolo, quatro jogadores são dúvidas, mas nenhum deles é titular absoluto.

Espera-se que Sassuolo e Milan façam um duelo de "xadrez", muito truncado no Mapei Stadium. Como nenhum dos lados vive amores com o gol ultimamente, um placar baixo é o cenário mais provável.

Dica de aposta 2 para Sassuolo x AC Milan: Total de gols: menos de 2,5 gols, com odds de 2.15 na Betano.

As redes vão balançar de ambos os lados

O empate sem gols do Sassuolo com a Fiorentina foi a primeira vez que o time passou em branco em cinco jogos. A última vez que não marcou em casa foi na derrota por 1x0 para o Bologna, em meados de março. Os mandantes balançaram as redes em 23 das suas 34 partidas na liga nesta temporada.

Eles sofreram 44 gols e marcaram 41. O saldo de -3 evidencia as vulnerabilidades defensivas. No entanto, Armand Lauriente e Andrea Pinamonti possuem a qualidade necessária para furar a retaguarda Rossonera.

Em seus últimos 34 jogos pela Serie A, o Milan não foi derrotado em 29. Eles detêm o quarto melhor ataque da competição, com 48 gols. Contudo, seus atacantes estão com o "pé torto", marcando apenas uma vez nos últimos quatro jogos.

Tanto Sassuolo quanto Milan vêm de empates em 0x0. Só essa frustração já deve servir de combustível para ambos buscarem o gol. Apostar que ambas as equipes marcam em um jogo lá e cá oferece um valor claro.