Melhores bets: top 15 opções seguras em junho de 2026

As melhores bets do Brasil em 2026 são BetBoom, Betano, Superbet, bet365 e KTO. Essas e outras casas de apostas autorizadas pela SPA/MF, com domínio “.bet.br”, continuam atraindo milhões de usuários interessados em apostas online regulamentadas, principalmente após o avanço das regras definidas pelo Governo Federal para o setor.

BetBoom: Cashback e presente de aniversário exclusivo; Betano: SuperOdds diárias e o streaming ao vivo mais completo do mercado; Superbet: Roda da Sorte com prêmios diários e rede social de apostas; bet365: Maior variedade de mercados alternativos e criador de apostas avançado; KTO: Primeira aposta sem risco e ganho antecipado com 2 gols de vantagem; Betnacional: Saques via Pix instantâneos e total liberdade sem travas de rollover.; Novibet: Bônus exclusivo no aplicativo; Sportingbet: Cotas Turbinadas e foco no futebol brasileiro; Stake: Referência mundial em apostas e programa VIP de elite; Esportes da Sorte: Odds agressivas no futebol e mercados exclusivos; F12.bet: Depósito mínimo de R$1 e foco total em rapidez no mobile; Multibet: Ferramenta para potencializar bilhetes múltiplos; Casa de Apostas: Interface simplificada e focada nas ligas nacionais de futebol; Luva.bet: Promoções exclusivas de apostas grátis; Bet dá Sorte: Roleta da Sorte diária, games e de palpites grátis.

Atualmente, as plataformas autorizadas precisam seguir exigências específicas da Secretaria de Prêmios e Apostas, além de manter registro ativo no SIGAP para operar legalmente no país.

Dessa forma, o nível de segurança das apostas esportivas aumentou, trazendo mais transparência para quem deseja apostar em futebol, cassino online e outros esportes.

Além da regulamentação, outro fator para escolher uma bet com licença brasileira é a qualidade da experiência oferecida ao usuário. Hoje, as melhores plataformas investem em aplicativos para Android e iOS, apostas ao vivo, odds turbinadas, cashback, suporte rápido e pagamentos instantâneos via Pix.

Tendo isso em vista, separamos neste guia uma lista com as melhores bets em 2026.

Quais são as melhores bets do Brasil em 2026?

Confira, abaixo, as melhores bets do Brasil em 2026. Após nossas pesquisas e análises, separamos opções para todos os gostos.

BetBoom

A BetBoom ganhou espaço no mercado brasileiro ao apostar em promoções e benefícios personalizados para usuários ativos – até mesmo para iniciantes na BetBoom.

A plataforma disponibiliza cashback diário, giros grátis, missões promocionais e programa VIP com diferentes níveis de recompensa.

Outro ponto é a variedade de esportes disponíveis para apostas online. O apostador encontra mercados para futebol nacional, competições europeias, basquete, tênis e eSports.

O cassino online também apresenta boa variedade de slots e jogos ao vivo.

✍️ Diferencial: Melhor bet para cashback e promoções, principalmente para apostadores que procuram campanhas recorrentes e benefícios VIP.

Betano

A Betano segue entre as plataformas mais conhecidas do Brasil por causa do forte investimento no futebol nacional.

A casa de apostas aparece em competições importantes e oferece recursos como Super Odds Betano, apostas turbinadas e cashout antecipado.

Além das apostas esportivas, a plataforma possui cassino online completo e experiência mobile bastante estável.

Outro diferencial relevante é a rapidez nos pagamentos via Pix, além da boa organização das categorias dentro do aplicativo.

A Betano também apresenta mercados variados para apostas ao vivo, atraindo usuários interessados em jogos em andamento.

✍️ Diferencial: Melhor bet para futebol e odds turbinadas, principalmente em campeonatos brasileiros e torneios internacionais.

Superbet

A Superbet cresceu rapidamente no mercado regulado brasileiro graças à combinação entre promoções e boa experiência de navegação.

A plataforma oferece apostas grátis, odds aumentadas e campanhas especiais para eventos esportivos importantes.

O aplicativo da Superbet, disponível para Android e iOS, apresenta ótimo desempenho para apostas ao vivo e acesso rápido aos principais mercados esportivos.

Além disso, o cassino online conta com jogos bastante procurados e recursos.

Outro ponto positivo é a simplicidade da interface, que facilita a utilização por usuários iniciantes.

✍️ Diferencial: Melhor bet para apostar pelo app, com experiência mobile ótima e navegação intuitiva.

bet365

A bet365 continua sendo uma referência mundial em apostas online. A plataforma oferece enorme quantidade de mercados esportivos, transmissões ao vivo e ampla cobertura para futebol, tênis, basquete, vôlei e outros esportes.

Além disso, a operadora possui reputação consolidada no setor e disponibiliza diferentes opções para apostas ao vivo e mercados alternativos.

Os apostadores também encontram na bet365 Brasil odds em diversos eventos esportivos diariamente.

Outro diferencial é o volume de estatísticas disponíveis dentro da plataforma, ajudando apostadores mais estratégicos.

✍️ Diferencial: Melhor bet para variedade de mercados esportivos, principalmente para usuários que apostam há mais tempo.

KTO

A KTO ganhou espaço no Brasil principalmente pela qualidade do suporte ao cliente e pela experiência simplificada para apostadores brasileiros.

A plataforma oferece atendimento em português durante 24 horas e pagamentos rápidos via Pix KTO.

Outro destaque é o recurso BetBuilder, que permite criar apostas personalizadas em partidas de futebol.

A casa também investe em promoções recorrentes para apostas esportivas e cassino online.

Além disso, a interface apresenta boa estabilidade para apostas feitas diretamente pelo celular.

✍️ Diferencial: Melhor bet para suporte ao cliente e apostas personalizadas, com atendimento de destaque e navegação simples.

Betnacional

A Betnacional possui forte presença entre os usuários brasileiros interessados em futebol nacional.

A plataforma trabalha com mercados para campeonatos brasileiros e oferece campanhas promocionais frequentes para novos usuários.

Outro ponto positivo é a navegação organizada para apostas ao vivo e competições nacionais. O aplicativo mobile Betnacional também facilita o acesso rápido às principais categorias esportivas, seja para Android ou iOS.

Além disso, a plataforma apresenta boa integração entre apostas esportivas e cassino online.

✍️ Diferencial: Melhor bet para apostas em futebol brasileiro, principalmente para usuários que acompanham campeonatos nacionais.

Novibet

A Novibet possui funcionalidades voltadas para apostas múltiplas, transmissões ao vivo e cashout.

A plataforma apresenta boa cobertura para ligas europeias e eventos internacionais de futebol.

Outro diferencial importante é a experiência equilibrada entre cassino online e apostas esportivas. O usuário consegue alternar rapidamente entre as modalidades dentro do aplicativo.

Além disso, a operadora oferece promoções recorrentes, como as SuperOdds Novibet e apostas turbinadas.

✍️ Diferencial: Melhor bet para apostas múltiplas e futebol europeu, com foco em estratégias mais avançadas.

Sportingbet

A Sportingbet continua relevante em 2026 por causa das promoções recorrentes para apostas esportivas, especialmente no futebol.

A plataforma oferece freebets, odds especiais e campanhas ligadas a campeonatos importantes.

O aplicativo mobile também apresenta navegação intuitiva e bom desempenho para apostas ao vivo.

Outro destaque é a tradição da marca no mercado internacional de apostas online.

Além disso, o apostador encontra na Sportingbet Brasil uma boa variedade de mercados esportivos e opções de cashout.

✍️ Diferencial: Melhor bet para freebets e promoções esportivas, principalmente para usuários iniciantes.

Stake

A Stake se tornou bastante conhecida por unir cassino online, apostas esportivas e programa VIP.

A plataforma oferece slots, jogos ao vivo, roletas e apostas em diferentes modalidades esportivas.

Outro ponto é a experiência da interface, além das promoções voltadas para usuários recorrentes.

O Stake app também funciona de maneira bastante fluida em dispositivos móveis.

Além disso, a Stake investe em campanhas exclusivas para cassino online e usuários VIP.

✍️ Diferencial: Melhor bet para cassino online e programa VIP, com foco em entretenimento completo.

Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte vem aumentando sua participação no mercado brasileiro com promoções agressivas e funcionalidades voltadas para usuários iniciantes.

Após o cadastro na Esportes da Sorte, a plataforma oferece cashback, freebets e cashout antecipado.

Outro diferencial é o depósito mínimo reduzido, permitindo apostas com valores menores.

Além disso, o site apresenta boa cobertura para futebol brasileiro e eventos internacionais.

✍️ Diferencial: Melhor bet para apostas com baixo depósito, recomendada para iniciantes nas apostas online.

F12.Bet

A F12.Bet também trabalha com foco no público brasileiro e oferece odds competitivas para diferentes modalidades esportivas.

A plataforma também possui cassino online e campanhas promocionais recorrentes.

Outro ponto positivo é a simplicidade da interface, facilitando apostas rápidas para usuários menos experientes.

Além disso, os depósitos mínimos são acessíveis na F12.bet Brasil. A operadora também investe em futebol nacional e apostas ao vivo.

✍️ Diferencial: Melhor bet para apostas acessíveis e rápidas, com navegação muito mais prática.

Multibet

A Multibet combina apostas esportivas, cassino online e promoções exclusivas para usuários mobile.

O aplicativo Android facilita o acesso aos mercados esportivos e às campanhas promocionais.

Além disso, a plataforma apresenta cashback para cassino e boa variedade de jogos online.

O apostador também encontra diferentes esportes para apostas ao vivo.

✍️ Diferencial: Melhor bet para usuários Android, principalmente para apostas feitas pelo celular.

Casa de Apostas

A Casa de Apostas oferece experiência equilibrada entre esportes e cassino online.

A plataforma disponibiliza freebets, torneios e promoções frequentes para usuários ativos.

Outro destaque é o aplicativo Android, que reúne apostas esportivas e jogos de cassino em uma única interface.

Além disso, a operadora investe em campanhas especiais durante grandes campeonatos de futebol.

✍️ Diferencial: Melhor bet para promoções esportivas e apostas mobile, com campanhas frequentes para usuários ativos.

Luva.Bet

A Luva.Bet apresenta grande variedade de esportes para apostas ao vivo e estatísticas em tempo real.

A casa também oferece amplo catálogo de cassino online com provedores conhecidos.

Outro diferencial é o atendimento 24 horas e a navegação organizada para apostas durante partidas ao vivo.

Além disso, o aplicativo facilita o acompanhamento de jogos diretamente pelo celular.

✍️ Diferencial: Melhor bet para apostas ao vivo, especialmente para usuários que acompanham futebol em tempo real.

Bet dá Sorte

A Bet da Sorte aposta em gamificação e entretenimento dentro da plataforma.

A operadora oferece mini games, cashback, roletas promocionais e campanhas especiais para cassino online.

Outro destaque é a presença de funcionalidades interativas para usuários mobile, além de promoções recorrentes para esportes e cassino.

A plataforma também apresenta boa experiência para usuários iniciantes.

✍️ Diferencial: Melhor bet para gamificação e entretenimento, principalmente para quem procura experiências mais interativas.

Como selecionamos as melhores bets esportivas do ranking?

Após uma longa análise, a Goal escolheu as melhores bets do Brasil com base na licença, odds, ofertas, qualidade dos mercados esportivos existência de app, métodos de pagamentos e suporte.

Confira, abaixo, os detalhes dos principais critérios adotados na escolha das melhores bets esportivas.

Licença brasileira

A licença brasileira é um dos critérios mais importantes na análise das melhores bets do Brasil.

Desde o fortalecimento da regulamentação das apostas online, as plataformas precisam seguir regras específicas definidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda (SPA/MF).

Além disso, as casas de apostas devem manter registro ativo no SIGAP para operar legalmente no país.

Esse processo aumenta a segurança para os usuários e ajuda a combater plataformas irregulares no mercado brasileiro.

As bets autorizadas precisam seguir regras relacionadas à proteção de dados, prevenção à lavagem de dinheiro e jogo responsável.

Também existe exigência de políticas mais rígidas para identificação dos usuários e controle de transações financeiras.

Outro fator é a transparência das plataformas licenciadas. As operadoras regularizadas apresentam informações sobre promoções, regras de apostas e termos de uso. Dessa forma, reduz os riscos para os usuários durante depósitos, apostas e saques.

Por esse motivo, todas as plataformas incluídas no ranking das melhores bets possuem licença válida para operar no Brasil ou seguem processos compatíveis com as exigências atuais do mercado regulado.

Odds

As melhores bets trabalham com cotações equilibradas e competitivas em relação ao mercado internacional. Isso é importante porque pequenas diferenças nas odds podem impactar os ganhos no longo prazo.

As odds representam um dos fatores mais importantes para apostadores. Elas determinam o valor potencial de retorno em uma aposta e variam conforme o mercado, o evento esportivo e a própria política da casa de apostas.

Durante nossa análise, verificamos quais plataformas oferecem odds mais competitivas para futebol, basquete, tênis e outras modalidades esportivas populares no Brasil.

Além disso, avaliamos a frequência de campanhas promocionais com odds turbinadas.

Outro ponto analisado foi a estabilidade das cotações durante apostas ao vivo.

Algumas plataformas conseguem manter melhores condições para apostas em tempo real, principalmente em partidas de futebol com grande volume de usuários.

Além disso, também levamos em consideração recursos extras como cashout, múltiplas turbinadas e apostas personalizadas, que ajudam a ampliar as possibilidades estratégicas para os apostadores.

Mercados de apostas

As melhores plataformas apresentam grande diversidade de competições nacionais e internacionais, além de modalidades como basquete, vôlei, tênis, MMA, automobilismo e eSports.

A variedade de mercados de apostas é outro critério para definir quais são as melhores bets esportivas do ranking. Atualmente, os apostadores buscam plataformas que ofereçam muito mais do que apostas simples em resultado final.

Por isso, analisamos a quantidade de mercados disponíveis para futebol, incluindo escanteios, cartões, gols, handicaps, placar exato, jogadores específicos e apostas ao vivo.

Também avaliamos a cobertura para outros esportes populares.

Outro fator é a qualidade da navegação entre os mercados. Algumas operadoras conseguem organizar melhor as categorias dentro do aplicativo e do site, facilitando o acesso rápido às apostas ao vivo.

Por fim, também observamos a presença de estatísticas em tempo real, transmissões ao vivo e recursos como BetBuilder, que permite criar apostas personalizadas dentro de uma mesma partida.

Bônus e ofertas

Atualmente, as plataformas competem oferecendo cashback, apostas grátis, odds aumentadas e campanhas especiais para eventos esportivos.

Durante nossa análise, avaliamos a frequência das promoções e a clareza das regras relacionadas aos bônus.

Afinal, muitas ofertas possuem requisitos específicos de rollover e condições para saque dos valores promocionais.

Aqui, as melhores plataformas apresentam campanhas transparentes e acessíveis para diferentes perfis de usuários.

Além disso, algumas casas oferecem promoções recorrentes para usuários ativos, não apenas para novos cadastros.

Outro ponto é a diversidade das campanhas promocionais. Algumas bets trabalham com freebets para futebol, enquanto outras focam em cashback, torneios de cassino online ou recompensas VIP.

Também analisamos a facilidade de acesso às promoções dentro do aplicativo e do site oficial. Plataformas organizadas costumam destacar melhor as campanhas disponíveis para os usuários.

Aplicativo de apostas

O crescimento das apostas online pelo celular fez com que o aplicativo mobile se tornasse um critério na avaliação das melhores bets esportivas.

Atualmente, muitos apostadores realizam apostas exclusivamente pelo smartphone. Por isso, analisamos o desempenho dos aplicativos Android e iOS, bem como das versões mobile adaptadas para diferentes dispositivos.

As melhores plataformas oferecem aplicativos rápidos, estáveis e com navegação intuitiva.

Além disso, funcionalidades como apostas ao vivo, notificações e acesso rápido aos mercados esportivos ajudam a melhorar a experiência mobile.

Outro ponto a ser considerado é a velocidade de carregamento durante eventos esportivos ao vivo. Aplicativos lentos ou instáveis prejudicam apostas em tempo real, principalmente durante partidas de futebol.

Também avaliamos recursos extras como biometria, atalhos rápidos, histórico de apostas e integração entre esportes e cassino online dentro da mesma interface.

A experiência mobile passou a ser prioridade no mercado regulado brasileiro, principalmente porque o uso de celulares continua crescendo entre os usuários de apostas online.

Pix

O Pix se tornou um dos métodos de pagamento mais importantes para as plataformas de apostas online no Brasil.

Atualmente, todas as bets autorizadas oferecem depósitos e saques utilizando esse sistema.

Durante nossa análise, avaliamos a velocidade das transações, os limites mínimos de depósito e saque, bem como a estabilidade dos pagamentos realizados pelas operadoras.

O Pix permite que os apostadores façam apostas rapidamente, sem necessidade de processos bancários mais demorados.

Por fim, também analisamos a transparência das regras relacionadas aos pagamentos, incluindo possíveis taxas, limites diários e exigências de validação de identidade.

Atendimento e suporte

O atendimento ao cliente é um fator decisivo para identificar quais plataformas realmente oferecem uma experiência segura e confiável para os apostadores brasileiros.

Durante nossa análise, verificamos os canais de suporte disponíveis, o tempo médio de resposta e a qualidade do atendimento prestado pelas operadoras.

As melhores bets oferecem chat ao vivo, e-mail e suporte em português durante 24 horas.

Algumas plataformas também disponibilizam FAQ detalhado e atendimento integrado diretamente no aplicativo.

Também avaliamos a rapidez para resolver problemas relacionados a pagamentos, verificação de contas e apostas ao vivo, bem como a facilidade de acesso ao suporte dentro do aplicativo mobile.

Além disso, avaliamos a reputação das plataformas em relação ao suporte ao cliente e à resolução de reclamações.

Qual é a melhor bet para cada tipo de apostador?

As melhores bets do Brasil em 2026 oferecem recursos diferentes para cada perfil de apostador.

Enquanto alguns apostadores procuram plataformas simples para começar nas apostas online, outros preferem mercados avançados, apostas ao vivo e odds mais competitivas.

Além disso, fatores como aplicativo mobile, cashback, Pix instantâneo, suporte ao cliente e variedade de mercados também influenciam bastante na escolha da plataforma ideal.

A seguir, separamos as plataformas que costumam funcionar melhor para apostadores iniciantes, intermediários e experientes dentro do mercado de apostas esportivas regulado em 2026. Confira:

Iniciante

Os apostadores iniciantes procuram plataformas mais simples, organizadas e fáceis de utilizar.

Nesse perfil, aplicativos intuitivos, depósitos baixos e suporte rápido fazem bastante diferença.

Bet Principais vantagens Possíveis pontos negativos Melhor bet para Betano Interface simples, boas promoções, Pix rápido e apostas ao vivo organizadas Menos recursos avançados para usuários experientes Futebol e iniciantes Superbet Aplicativo rápido, apostas grátis e navegação intuitiva Menor variedade de mercados em comparação com outras bets Apostar pelo celular Sportingbet Freebets frequentes e boa organização dos esportes Algumas promoções possuem regras específicas Promoções esportivas Esportes da Sorte Depósito mínimo baixo e cashback Menor variedade internacional de mercados Apostas com baixo valor Betnacional Forte foco no futebol brasileiro e experiência simples Recursos mais básicos para estratégias avançadas Brasileirão e futebol nacional

O que os iniciantes procuram?

Interface simples;

Aplicativo rápido;

Pix instantâneo;

Depósito mínimo acessível;

Apostas ao vivo organizadas;

Promoções simples;

Suporte em português.

Intermediário

O apostador intermediário já entende melhor como funcionam as odds e passa a procurar mercados mais variados, apostas múltiplas e recursos como cashout e streaming ao vivo.

Nesse estágio, a estabilidade das odds e a qualidade das apostas ao vivo passam a ter maior importância.

Bet Principais vantagens Possíveis pontos negativos Melhor bet para KTO BetBuilder, suporte 24h e apostas personalizadas Interface menos moderna que algumas concorrentes Apostas personalizadas Novibet Cashout, transmissões ao vivo e odds combinadas Menor popularidade no Brasil comparada às líderes Apostas múltiplas BetBoom Cashback diário e programa VIP Algumas promoções exigem rollover maior Cashback e promoções Stake Grande integração entre cassino e esportes Interface pode parecer complexa para alguns usuários Cassino online Casa de Apostas Promoções recorrentes e app Android Menos estatísticas avançadas Promoções esportivas

O que apostadores intermediários procuram?

Odds competitivas;

Cashout;

Streaming;

Estatísticas ao vivo;

Apostas múltiplas;

Mercados variados;

Aplicativo estável;

Promoções esportivas.

Experiente

Os apostadores experientes procuram plataformas mais completas e complexas.

Para esse perfil, fatores como profundidade dos mercados, estatísticas e velocidade das apostas ao vivo possuem grande importância.

Além disso, usuários avançados analisam limites de apostas, estabilidade da plataforma e qualidade das odds em eventos internacionais.

Bet Principais vantagens Possíveis pontos negativos Melhor bet para bet365 Grande variedade de mercados, streaming e estatísticas avançadas Interface mais carregada para novos usuários Apostadores experientes Stake Programa VIP e cassino completo Menor foco em iniciantes Cassino e apostadores VIP BetBoom Cashback agressivo e promoções recorrentes Menor tradição global que bet365 Apostadores ativos KTO BetBuilder e apostas estratégicas Menor cobertura internacional que bet365 Estratégias personalizadas Betano Super Odds e forte cobertura esportiva Algumas odds variam bastante ao vivo Futebol e apostas ao vivo

O que apostadores experientes estão procurando?

Odds mais altas;

Grande variedade de mercados;

Estatísticas detalhadas;

Streaming;

Apostas ao vivo rápidas;

Cashout;

Alta estabilidade;

Boa reputação internacional.

O que achamos das melhores bets do Brasil? Nossa conclusão

O mercado de apostas online no Brasil mudou bastante nos últimos anos, principalmente após a regulamentação das plataformas pelo Governo Federal e pela Secretaria de Prêmios e Apostas.

Atualmente, as bets autorizadas oferecem um ambiente muito mais seguro para os apostadores brasileiros.

Além disso, a obrigatoriedade de registro no SIGAP aumentou a transparência das operadoras e ajudou a fortalecer práticas relacionadas à proteção de dados, jogo responsável e pagamentos mais seguros.

Hoje, as melhores bets do Brasil combinam diferentes aspectos dentro de uma mesma plataforma, incluindo:

segurança;

aplicativo mobile;

apostas ao vivo;

odds competitivas;

promoções;

Pix instantâneo;

atendimento.

Outro ponto é que o mercado passou a oferecer experiências mais completas para diferentes perfis de usuários. Enquanto algumas plataformas focam em iniciantes, outras oferecem recursos completos para apostadores mais experientes.

Além disso, o crescimento das apostas em futebol continua impulsionando o setor brasileiro.

A presença de odds turbinados, cashout e transmissões ao vivo tornou a experiência mais dinâmica para os usuários.

Mesmo assim, é preciso lembrar que apostas online envolvem riscos financeiros. Por isso, o recomendado é apostar com responsabilidade, utilizar gestão de banca e priorizar apenas plataformas regulamentadas.

Perguntas frequentes sobre as melhores bets do Brasil

Confira nossa FAQ sobre as melhores bets do Brasil.

As bets são legais no Brasil?

Sim. Atualmente, as apostas online são regulamentadas no Brasil e as plataformas precisam seguir regras específicas para operar legalmente no país. Com isso, as operadoras devem possuir licença brasileira e registro no SIGAP, ligado ao Ministério da Fazenda.

Quais são as melhores bets para futebol?

As melhores bets para futebol são Betano, bet365, Superbet e Sportingbet. Essas plataformas oferecem grande variedade de mercados esportivos, odds competitivas e apostas ao vivo para campeonatos nacionais e internacionais.

Quais são as 5 maiores bets do Brasil?

Entre as maiores bets do Brasil atualmente estão: Betboom, Betano, Superbet, bet365 e KTO. Essas plataformas possuem grande presença no mercado brasileiro e enorme volume de usuários em apostas esportivas e cassino online.

Quantas bets têm no Brasil?

O mercado regulado brasileiro possui centenas de marcas ligadas às apostas online: 187 bets autorizadas pelo Governo Federal, conforme as regras estabelecidas pela Lei 14.790/2023

Qual bet paga mais rápido?

As plataformas com pagamentos mais rápidos utilizam Pix instantâneo para depósitos e saques. Bets como KTO, Betano, Sportingbet e Superbet processam retiradas rapidamente após a verificação da conta.

Qual a bet mais confiável?

Atualmente, operadoras como bet365, Betano, KTO e Superbet aparecem entre os sites de apostas mais confiáveis do Brasil por causa da estabilidade operacional, suporte e forte presença no mercado regulado.