Palpite Napoli x Milan - Serie A - 06/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que um Napoli em ascensão ultrapasse o Milan de Massimiliano Allegri com uma vitória no Estádio Diego Armando Maradona.

Dicas de apostas para Napoli x Milan:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Napoli 2-1 Milan

Palpite de artilheiros: Napoli - Scott McTominay, Rasmus Hojlund; Milan - Rafael Leão

O Napoli vem enfrentando uma campanha de altos e baixos. Atualmente, ocupa a terceira posição na Serie A, atrás do Milan por apenas um ponto. Uma vitória neste confronto colocaria o time dois pontos à frente dos Rossoneri. No entanto, os três pontos não são favas contadas contra uma equipe do Milan que perdeu menos jogos do que qualquer outra nesta temporada (3).

Os Partenopei chegam para esta rodada após uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Antes da pausa para a data FIFA, derrotaram o Cagliari por 1-0, após três triunfos idênticos por 2-1 sobre Lecce, Torino e Hellas Verona. O desempenho em casa é o alicerce do seu sucesso, já que o Napoli segue como o único time invicto sob seus domínios nesta temporada da Serie A.

O Milan, por outro lado, está longe de ser regular. Venceu apenas três de suas últimas seis partidas. Em sua última apresentação, os Rossoneri superaram o Torino por 3-2 em um jogo eletrizante, mas a derrota por 1-0 contra a Lazio, em sua última viagem, expôs vulnerabilidades. Aquele revés no Stadio Olimpico também interrompeu uma sequência de oito jogos de invencibilidade fora de casa.

O Napoli possui o fator campo e o embalo de um retrospecto invicto em seu estádio. O Milan, apesar de sua organização defensiva e qualidade técnica, terá um desafio árduo contra um time que dificilmente tropeça no Estádio Diego Armando Maradona. Com a Inter vacilando, ambos os lados sentem a oportunidade de encostar no topo. Esperamos que os Partenopei vençam um duelo equilibrado e garantam uma vitória crucial na briga pelo segundo lugar.

Escalações esperadas para Napoli x Milan

Escalação esperada do Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Mathias Olivera, Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez, McTominay, De Bruyne, Hojlund

Escalação esperada do Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán, Pulisic, Füllkrug

Partenopei querem impedir "dobradinha" dos Rossoneri no campeonato

O Napoli vingou sua derrota anterior na liga ao bater o Milan por 2-0 nas semifinais da Supercopa da Itália. Os Rossoneri haviam vencido por 2-1 no San Siro no primeiro turno, em setembro passado.

O momento atual favorece os atuais campeões. Eles estão subindo na tabela da Serie A e apenas um ponto os separa do Milan. Essa é uma distância que motivará Antonio Conte a buscar a vitória a todo custo. Um empate pouco mudaria a situação para ambos os lados.

O Milan reviveu suas esperanças de título com uma vitória suada sobre o Torino, após perder para a Lazio há duas rodadas. O desempenho como visitante pode ser decisivo. Três de suas últimas cinco vitórias fora de casa foram contra times da nona posição para baixo. Tanto Roma quanto Lazio conseguiram arrancar pontos deles nesse período.

Massimiliano Allegri está determinado a ampliar a vantagem do Milan sobre o Napoli e se aproximar da Inter de Milão. No entanto, o cenário favorece os mandantes. Apoiado por uma torcida fervorosa no Maradona e contando com um elenco quase completo, o Napoli deve derrotar os Rossoneri em mais um confronto acirrado.

Dica de aposta 1 para Napoli x Milan: Ambas Marcam – Sim e Mais de 2.5 gols, com odds de 2.62 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

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Entretenimento garantido no Maradona

A primeira vitória do Napoli sem sofrer gols em 12 partidas oficiais veio contra o Cagliari na última rodada. A defesa de Conte concedeu exatamente 30 gols em 30 jogos da Serie A, mantendo a baliza invicta em apenas 10 ocasiões em toda a temporada.

Essa vulnerabilidade defensiva pode ser um problema. Contudo, o Milan também não tem sido exatamente cirúrgico no ataque. Os visitantes marcaram apenas 47 gols na liga nesta temporada, apenas um a mais que o total de 46 do Napoli.

Os Partenopei balançaram as redes em cada um de seus últimos 10 compromissos oficiais. O Milan não pode ostentar o mesmo, tendo passado em branco em suas últimas duas derrotas.

Metade dos últimos 10 confrontos diretos entre essas equipes terminou com "Ambas Marcam". O que está em jogo é muito importante, e este resultado impacta diretamente a briga pelo título. Esperamos que ambas as equipes marquem em um jogo que deve produzir, no mínimo, três gols no total.

Dica de aposta 2 para Napoli x Milan: Ambas Marcam – Sim e Mais de 2.5 gols, com odds de 2.62 na Betano

McTominay traz qualidade ao meio-campo

Scott McTominay foi peça fundamental para o título do Napoli no ano passado. Ele vem atuando bem novamente, embora não exatamente no mesmo nível estratosférico. O versátil meio-campista registrou 11 gols e quatro assistências em 36 partidas pelo clube nesta temporada.

McTominay perdeu metade de fevereiro devido a uma lesão de tendinite. Ele voltou aos gramados na vitória por 2-1 contra o Lecce em meados de março e causou impacto imediato contra o Cagliari no jogo seguinte, marcando logo aos 90 segundos para garantir a vitória por 1-0.

A data FIFA foi menos proveitosa. A Escócia perdeu ambos os amistosos para Japão e Costa do Marfim, ambos por 1-0. McTominay não conseguiu ser decisivo, o que lhe dá a oportunidade perfeita para dar a volta por cima agora.

Ao lado de Kevin De Bruyne, o escocês é o talismã de Conte no meio-campo. Apostar nele para dominar os adversários no setor e contribuir com um gol ou uma assistência oferece um excelente valor.