Palpite Inter de Milão x Roma - Serie A - 05/04/2026

Nosso especialista em apostas projeta que a líder Inter, comandada por Christian Chivu, deixará mais pontos pelo caminho contra a Roma de Gian Piero Gasperini.

Dicas de apostas para Inter de Milão x Roma:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Placar exato: Inter 1 x 1 Roma

Palpites de marcadores: Inter - Federico Dimarco; Roma - Lorenzo Pellegrini

O futebol retorna na Itália após a seleção nacional falhar em se classificar para sua terceira Copa do Mundo consecutiva. As atenções agora voltam para o campeonato nacional, com vários confrontos de peso agendados. A Roma visita o Estádio Giuseppe Meazza para enfrentar uma Inter que parece ter perdido o ritmo.

Os Nerazzurri vivem uma queda acentuada de rendimento desde a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Milan. Já são três partidas consecutivas sem vencer na Serie A, vindo de dois empates por 1 a 1 contra Atalanta e Fiorentina.

Os comandados de Christian Chivu sustentam uma vantagem de seis pontos no topo da tabela. O alento é o retorno para casa, onde a equipe está invicta nos últimos oito jogos pela liga.

A Roma encerrou um jejum de cinco partidas sem vitória com um suado 1 a 0 sobre o Lecce. O gol de Robinio Vaz aos 15 minutos do segundo tempo garantiu os três pontos no Estádio Olímpico. Foi o primeiro triunfo dos Giallorossi em três rodadas da Serie A. O desempenho como visitante, porém, preocupa: são seis jogos oficiais fora de casa sem vencer, com três derrotas e três empates.

Ambas as equipes foram eliminadas recentemente de competições europeias, o que torna o foco doméstico a prioridade absoluta. Inter de Milão e Roma têm encontrado dificuldades para agredir o adversário, enquanto suas defesas têm sido vazadas com frequência. Esse cenário torna o empate um resultado altamente provável.

Escalações esperadas para Inter de Milão x Roma

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Bisseck, Akanji, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito

Escalação esperada do Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Malen

Nada de "clean sheet" para Sommer ou Svilar

Yann Sommer, da Inter, é o melhor goleiro da liga, com 14 jogos sem sofrer gols em 28 partidas. Ele divide esse recorde com Jean Butez, que atuou em dois jogos a mais pelo Como. Mile Svilar, da Roma, vem logo atrás com 13 "clean sheets".

A última vitória dos Nerazzurri sem sofrer gols foi no final de fevereiro, um 2 a 0 sobre o Genoa. Eles também seguraram um empate sem gols contra o Como nas semifinais da Copa da Itália. Desde então, a defesa tem batido cabeça, sofrendo um gol em cada uma das últimas três partidas do campeonato, enquanto o ataque marcou apenas duas vezes.

A Roma tem se mostrado vulnerável na defesa e pouco eficiente no ataque. No entanto, o time entrará motivado para engatar uma sequência após bater o Lecce. Vale destacar que os romanos balançaram as redes em todos os seus últimos nove jogos oficiais.

A Inter marcou ao menos um gol nas últimas oito partidas em casa pela liga. É de se esperar que o ataque da Roma também consiga furar o bloqueio ao menos uma vez. Antecipamos um jogo parelho, no qual ambas as defesas devem ser vazadas.

Dica de aposta 1 para Inter de Milão x Roma: Ambas as equipes marcam - Sim, com odds de 1.90 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x Roma nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas devem ditar o tom no Meazza

Desde que venceu a Juventus por 3 a 2 no Derby d’Italia, a Inter de Milão caiu de produção em todas as competições. Os Nerazzurri venceram apenas dois dos oito jogos oficiais seguintes, ambos contra equipes da metade de baixo da tabela.

Metade das suas 30 partidas na Serie A tiveram menos de 2.5 gols. Eles lideram o quesito gols marcados com 66 tentos, e ostentam a terceira melhor defesa, com 24 gols sofridos.

A Roma vinha sendo sólida defensivamente até o início desta oscilação recente. Os Giallorossi dividem o posto de segunda melhor defesa com o Milan, com apenas 23 gols sofridos. O time de Gasperini também viu 20 de seus 30 jogos na liga terminarem com menos de 2.5 gols nesta temporada.

Nos últimos 10 confrontos diretos oficiais, sete terminaram com menos de 2.5 gols. Considerando a fase atual e as estatísticas defensivas, a expectativa é de um placar baixo no Estádio Giuseppe Meazza.

Dica de aposta 2 para Inter de Milão x Roma: Menos de 2.5 gols no total, com odds de 1.83 na Betano

Roma tem lenha para queimar e evitar a derrota

Os duelos recentes entre as equipes têm sido decididos no detalhe. Quatro dos últimos cinco confrontos na Serie A terminaram em 1 a 0 — três a favor dos Nerazzurri. No entanto, a Roma venceu neste mesmo estádio pelo mesmo placar na temporada passada.

A Inter parece ter perdido o fôlego para ampliar a vantagem na liderança. O Rossoneri está apenas seis pontos atrás, restando oito jogos. Os empates consecutivos por 1 a 1 expuseram fragilidades emocionais; a Inter de Milão sofreu o empate nos 15 minutos finais em ambas as ocasiões, após ter saído na frente.

A Roma encerrou a sequência negativa com uma vitória pouco convincente, mas crucial, contra o Lecce. O time entrará com "faca nos dentes" para brigar pelo G-4, que agora está a apenas três pontos de distância.

Um empate neste confronto é o cenário mais provável. Contudo, os Giallorossi provaram na última temporada que a Inter de Milão não é imbatível em seus domínios. Apostar na chance dupla a favor da Roma é uma jogada de valor.