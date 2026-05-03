Palpite Inter de Milão x Parma - Serie A - 03/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Inter de Milão vença o Parma e conquiste seu 21º Scudetto – o que seria o primeiro título garantido em casa desde 1989.

Dicas de apostas para Inter de Milão x Parma:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inter de Milão 3x1 Parma;

Palpite de artilheiros: Inter de Milão – Marcus Thuram, Francesco Esposito, Federico Dimarco; Parma – Duvan Zapata.

Com quatro jogos restantes, a Inter está invicta há seis partidas na liga e ostenta 10 pontos de vantagem sobre o perseguidor mais próximo, o Napoli. Os Nerazzurri chegaram a abrir dois gols de vantagem no Stadio Olimpico Grande Torino na última rodada, mas deixaram a vitória escapar e não conseguiram selar o título em Turim.

Gols de Marcus Thuram e Yann Bisseck deram uma folga confortável para a Inter. No entanto, Giovanni Simeone e Nikola Vlasic balançaram as redes no final para garantir o empate em 2x2. Uma vitória nesta partida selaria o legado de Christian Chivu, que se tornaria apenas o segundo treinador da história da Inter a vencer o Scudetto tanto como jogador quanto como técnico.

Campeão da Serie B em 2023/24, o Parma busca terminar na metade superior da tabela após o 16º lugar da temporada passada. A equipe ocupa a 12ª posição com 42 pontos, quatro atrás do Sassuolo, 10º colocado. Os "Crociati" vêm de uma sequência de quatro jogos sem derrota, vencendo os dois últimos por 1x0 contra Udinese e Pisa. Contudo, o time não consegue marcar mais de um gol em uma única partida há nove rodadas – a última vez foi no 2x1 sobre o Hellas Verona, em meados de fevereiro.

Devido ao tropeço em Turim, a Inter entrará motivada para ampliar sua sequência de duas vitórias seguidas em casa – ambas por dois gols de diferença. O Parma venceu recentemente a Udinese fora por 1x0, mas poucos estádios são tão intimidadores quanto o Meazza.

A Inter não garante um Scudetto diante de sua torcida desde 1989 – há 37 anos. Todos os títulos, desde então, foram selados fora de casa ou confirmados indiretamente. Eles devem faturar o campeonato aqui, com três rodadas de antecedência.

Escalações esperadas para Inter de Milão x Parma

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Bisseck, Akanji, Augusto, Dimarco, Sucic, Zielinski, Barella, Darmian, Bonny, Thuram;

Escalação esperada do Parma: Suzuki, Circati, Troilo, Ndiaye, Del Prato, Bernabe, Caviglia, Keita, Valeri, Pellegrino, Strefezza.

Os Nerazzurri vão carimbar o Scudetto em casa

Desde a derrota por 1x0 no clássico contra o Milan, a Inter não perde há sete jogos oficiais consecutivos. O time marcou pelo menos três gols em todas as quatro vitórias conquistadas nesse período.

Eles desperdiçaram uma vantagem de dois gols contra o Torino na última rodada, empatando pela primeira vez em cinco jogos em todas as competições. Sofrer dois gols tardios em Turim, somado a uma atuação instável no primeiro tempo contra o Como pela Copa da Itália, expôs algumas brechas defensivas.

A única vez que a Inter saiu de campo sem sofrer gols nos últimos sete jogos da liga foi no 3x0 sobre o combalido Cagliari, há duas rodadas. Em contrapartida, o Parma vem de dois "clean sheets" seguidos. Eles podem chegar ao terceiro jogo sem sofrer gols pela primeira vez nesta temporada.

O Parma deve ser capaz de balançar as redes graças ao seu bom momento de invencibilidade. No entanto, os Nerazzurri vivem uma fase iluminada e devem confirmar o título sem grandes sustos com uma vitória.

Dica de aposta 1 para Inter de Milão x Parma: 1X2: Inter & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.72 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x Parma nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O título vem, mas com um placar elástico

A Inter de Milão tem marcado com regularidade impressionante. Quatro dos seus últimos cinco jogos oficiais tiveram mais de 3,5 gols no total. Mesmo com a ausência de Lautaro Martinez, Marcus Thuram e outros atacantes chamaram a responsabilidade.

Como donos do melhor ataque da liga com 80 gols, a Inter tem média de 3,30 por jogo – a maior da Serie A. Das suas 34 partidas no campeonato, apenas 13 superaram a marca de 3,5 gols.

No mesmo mercado de gols totais, o Parma viu apenas cinco de seus 34 jogos ultrapassarem os 3,5 gols. Ao mesmo tempo, 29 ficaram abaixo dessa marca. Eles registram uma média de 1,9 gols por jogo na liga – o índice mais baixo da competição.

Ainda assim, o Parma permanece invicto em cinco das últimas seis viagens pela Serie A. Isso deve dar confiança suficiente para marcarem ao menos um gol no Meazza. Apostar em um total de Mais de 3,5 gols oferece um valor claro aqui.

Dica de aposta 2 para Inter de Milão x Parma: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betano.

A fase iluminada de Thuram deve continuar

Marcus Thuram está em uma forma impecável desde a Data FIFA no final do mês passado. Ele marcou e deu assistência na vitória da França por 3x1 sobre a Colômbia – uma atuação que evidentemente elevou sua moral para a reta final da temporada.

Logo após a pausa, ele brilhou com duas assistências e um gol no domínio de 5x2 da Inter sobre a Roma. Em seguida, teve outra atuação de gala com dois gols na vitória por 4x3 contra o Como.

Em jogos consecutivos da liga, contra Cagliari e Torino, ele balançou as redes uma vez em cada. O matador de 28 anos soma agora 17 gols e sete assistências em 41 partidas oficiais nesta temporada pelos Nerazzurri.

Thuram estará faminto para atingir a marca de 20 gols em uma única temporada pela primeira vez na carreira. A Inter tem cinco jogos restantes, incluindo a final da Copa da Itália contra a Lazio. O Parma é o adversário perfeito para ele aumentar seus números.