Palpite Atlético-MG x Athletico-PR- Campeonato Brasileiro - 05/04/2026

Confira os palpites Atlético-MG x Athletico-PR para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (5), às 17h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam na Arena MRV em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos bem diferentes no Brasileirão. O Galo tenta reagir e encostar na parte de cima da tabela, enquanto o Furacão vive fase mais sólida e entra em campo embalado pela boa campanha.

O Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com oito pontos em oito jogos. São duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, números que mostram uma campanha irregular até aqui. A equipe ainda busca maior consistência, principalmente na forma como controla os jogos e transforma a posse em chances claras.

O Athletico-PR vive um momento melhor. Recém-promovido da Série B, o time faz campanha muito forte e aparece na 2ª colocação, com 16 pontos em oito partidas. São cinco vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe mostra organização, intensidade e boa leitura de jogo, mesmo fora de casa.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Athletico-PR

Atlético-MG: Everson; Preciado (Natanael), Ivan Román, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez/Scarpa e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra

Athletico-PR: Santos, Carlos Terán (ou Aguirre), Juan Felipe Aguirre e Lucas Esquivel, Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo (ou Portilla) e Mendoza, Dudu Kogitzki, Julimar e Kevin Viveros

Athletico pode pontuar mesmo fora de casa

O Athletico-PR vive melhor momento e chega mais confiante para o confronto. A equipe tem mostrado organização, intensidade e capacidade de competir em diferentes cenários, inclusive fora de casa. Esse equilíbrio tem sido um diferencial na campanha.

O Atlético-MG ainda oscila bastante e não consegue manter padrão ao longo dos jogos. Mesmo jogando na Arena MRV, o time não transmite total confiança. Com mais consistência e melhor momento coletivo, o Athletico tem boas chances de sair com pelo menos um ponto.

Palpite 1 para Atlético-MG x Athletico-PR: Athletico vence ou empata, com odds de 1.93 na bet365

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Jogo pode ter ritmo mais controlado

A tendência é de um confronto mais equilibrado, com forte disputa no meio-campo. O Atlético-MG deve tentar ter mais posse, mas sem grande eficiência na criação. Isso pode reduzir o número de jogadas pelos lados e cruzamentos.

O Athletico-PR é organizado e costuma controlar bem os espaços, dificultando a construção do adversário. Com menos profundidade e menor volume ofensivo constante, o número de escanteios tende a ficar abaixo da linha proposta.

Palpite 2 para Atlético-MG x Athletico-PR: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.93 na bet365

Confronto pode ter gols dos dois lados

O Atlético-MG precisa reagir e deve buscar o ataque, principalmente jogando em casa. Esse tipo de postura pode aumentar o volume ofensivo, mas também gera espaços na defesa.

O Athletico-PR vive bom momento ofensivo e sabe aproveitar transições rápidas. A equipe tem qualidade para criar chances mesmo fora de casa. Com dois times que podem encontrar espaços, o cenário favorece gols para ambos os lados.