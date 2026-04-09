Palpite Santos x Vasco - Brasileirão Série A - 17/08/2025

Veja os palpites Santos x Vasco para o confronto no Morumbi, neste domingo (17), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Santos x Vasco

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Santos vence, com odds de 1.97 na bet365

Ambos marcam (SIM) na partida, com odds de 1.95 na bet365

Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.61 na bet365

Em jogo aberto, o Santos deve vencer por 3 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Um dos clássicos interestaduais da rodada, o jogo entre Santos e Vasco coloca, frente a frente, dois dos times mais pressionados do campeonato.

Voltando da Série B, o Peixe apostou no talento de Neymar e começou a se encontrar no Brasileirão nas últimas rodadas. O Gigante da Colina, por sua vez, entrou no Z-4 e tenta reunir forças para sair sob a batuta de Philippe Coutinho.

Em 14º, o Santos começou seu processo de recuperação no Brasileirão de 2025. Mesmo sem grandes atuações, o Peixe vem de duas vitórias seguidas nos últimos cinco jogos, sendo a última delas contra o Cruzeiro, no Mineirão, com boa atuação de Neymar.

Agora, com 21 pontos em 18 jogos, a equipe já abriu cinco do primeiro time do Z-4, que é curiosamente o adversário deste domingo.

Em meio aos problemas financeiros, o Vasco tenta se blindar e recuperar forças na luta contra o rebaixamento. No Z-4, o Cruzmaltino ainda não conseguiu vencer após a parada da Copa do Mundo, e tem apenas 16 pontos em 17 jogos.

Nos últimos cinco confrontos, o Vasco empatou três e perdeu dois. Na última partida, contra o Atlético-MG, em São Januário, até jogou bem, mas não conseguiu nada além do empate por 1 a 1.

Santos e Vasco já se enfrentaram em 106 jogos, com 36 vitórias do Gigante da Colina, 32 empates e 38 triunfos do Peixe. No último encontro, na abertura do Brasileirão, em São Januário, vitória do Vasco por 2 a 1.

Prováveis escalações de Santos e Vasco

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser).

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e David.

Santos aposta em retrospecto e boa fase para superar o Vasco no Morumbi

Jogando como mandante e com expectativa de casa cheia no Morumbis, o Santos entra como favorito no duelo contra o Vasco. A equipe de Fábio Carille vive um bom momento desde a retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, somando resultados positivos e apresentando maior solidez defensiva.

O Vasco, por outro lado, não vence desde junho e vem acumulando tropeços fora de casa. No retrospecto histórico, o Peixe também leva vantagem: em 20 anos, o Cruzmaltino só venceu três vezes como visitante, sendo a última em 2017. Com o apoio da torcida, o Santos busca ampliar essa superioridade.

Palpite 1- Santos vence, com odds de 1.97 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Santos e Vasco prometem emoção e chances para os dois lados

Com defesas que têm apresentado fragilidades ao longo do Brasileirão, Santos e Vasco devem protagonizar um jogo aberto e com gols neste domingo.

O Santos marcou e sofreu gols em quatro das últimas cinco partidas, enquanto o Vasco repetiu a dose em todos os seus últimos cinco compromissos, mostrando que seus sistemas defensivos deixam espaços.

Além disso, as duas equipes figuram entre as piores defesas da competição: o Peixe já foi vazado 23 vezes, e o Cruzmaltino, 24. Com ataques que sabem aproveitar as falhas adversárias e defesas que oferecem oportunidades, o cenário é ideal para que ambos balancem as redes no confronto.

Palpite 2- Ambos marcam na partida, com odds de 1.95 na bet365

Escanteios devem agitar o duelo entre Santos e Vasco

Com bons cobradores de bola parada, cabeceadores perigosos e defesas que nem sempre se posicionam bem, Santos e Vasco têm tudo para explorar os escanteios como arma importante no confronto deste domingo. Nos últimos cinco jogos somados, as equipes bateram 46 escanteios, mostrando uma média alta e consistente.

O Santos costuma gerar boas oportunidades nas bolas aéreas ofensivas, enquanto o Vasco aposta na força física de seus atacantes e zagueiros para levar perigo nas jogadas pelo alto. Considerando o estilo de jogo de ambos e a instabilidade defensiva recente, a tendência é de que o número de escanteios seja elevado mais uma vez.