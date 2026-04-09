Palpite Santos x Vasco - Brasileirão Série A - 17/08/2025

Veja os palpites Santos x Vasco para o confronto no Morumbi, neste domingo (17), às 16h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Santos x Vasco
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Santos x Vasco
- Santos vence, com odds de 1.97 na bet365
- Ambos marcam (SIM) na partida, com odds de 1.95 na bet365
- Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.61 na bet365
Em jogo aberto, o Santos deve vencer por 3 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
Um dos clássicos interestaduais da rodada, o jogo entre Santos e Vasco coloca, frente a frente, dois dos times mais pressionados do campeonato.
Voltando da Série B, o Peixe apostou no talento de Neymar e começou a se encontrar no Brasileirão nas últimas rodadas. O Gigante da Colina, por sua vez, entrou no Z-4 e tenta reunir forças para sair sob a batuta de Philippe Coutinho.
Em 14º, o Santos começou seu processo de recuperação no Brasileirão de 2025. Mesmo sem grandes atuações, o Peixe vem de duas vitórias seguidas nos últimos cinco jogos, sendo a última delas contra o Cruzeiro, no Mineirão, com boa atuação de Neymar.
Agora, com 21 pontos em 18 jogos, a equipe já abriu cinco do primeiro time do Z-4, que é curiosamente o adversário deste domingo.
Em meio aos problemas financeiros, o Vasco tenta se blindar e recuperar forças na luta contra o rebaixamento. No Z-4, o Cruzmaltino ainda não conseguiu vencer após a parada da Copa do Mundo, e tem apenas 16 pontos em 17 jogos.
Nos últimos cinco confrontos, o Vasco empatou três e perdeu dois. Na última partida, contra o Atlético-MG, em São Januário, até jogou bem, mas não conseguiu nada além do empate por 1 a 1.
Santos e Vasco já se enfrentaram em 106 jogos, com 36 vitórias do Gigante da Colina, 32 empates e 38 triunfos do Peixe. No último encontro, na abertura do Brasileirão, em São Januário, vitória do Vasco por 2 a 1.
Prováveis escalações de Santos e Vasco
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser).
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e David.
Santos aposta em retrospecto e boa fase para superar o Vasco no Morumbi
Jogando como mandante e com expectativa de casa cheia no Morumbis, o Santos entra como favorito no duelo contra o Vasco. A equipe de Fábio Carille vive um bom momento desde a retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, somando resultados positivos e apresentando maior solidez defensiva.
O Vasco, por outro lado, não vence desde junho e vem acumulando tropeços fora de casa. No retrospecto histórico, o Peixe também leva vantagem: em 20 anos, o Cruzmaltino só venceu três vezes como visitante, sendo a última em 2017. Com o apoio da torcida, o Santos busca ampliar essa superioridade.
- Palpite 1- Santos vence, com odds de 1.97 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Santos e Vasco prometem emoção e chances para os dois lados
Com defesas que têm apresentado fragilidades ao longo do Brasileirão, Santos e Vasco devem protagonizar um jogo aberto e com gols neste domingo.
O Santos marcou e sofreu gols em quatro das últimas cinco partidas, enquanto o Vasco repetiu a dose em todos os seus últimos cinco compromissos, mostrando que seus sistemas defensivos deixam espaços.
Além disso, as duas equipes figuram entre as piores defesas da competição: o Peixe já foi vazado 23 vezes, e o Cruzmaltino, 24. Com ataques que sabem aproveitar as falhas adversárias e defesas que oferecem oportunidades, o cenário é ideal para que ambos balancem as redes no confronto.
- Palpite 2- Ambos marcam na partida, com odds de 1.95 na bet365
Escanteios devem agitar o duelo entre Santos e Vasco
Com bons cobradores de bola parada, cabeceadores perigosos e defesas que nem sempre se posicionam bem, Santos e Vasco têm tudo para explorar os escanteios como arma importante no confronto deste domingo. Nos últimos cinco jogos somados, as equipes bateram 46 escanteios, mostrando uma média alta e consistente.
O Santos costuma gerar boas oportunidades nas bolas aéreas ofensivas, enquanto o Vasco aposta na força física de seus atacantes e zagueiros para levar perigo nas jogadas pelo alto. Considerando o estilo de jogo de ambos e a instabilidade defensiva recente, a tendência é de que o número de escanteios seja elevado mais uma vez.
- Palpite 3- Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.61 na bet365