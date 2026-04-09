Palpite Palmeiras x Internacional - Brasileirão Série A - 13/09/2025

O duelo entre as equipes promete ser equilibrado e com tendência de poucos gols.

Melhores apostas para Palmeiras x Internacional

Menos 2,5 gols com odd 1.72 na Betano

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.70 na Betano

Vitória do Palmeiras com odd 1.65 na Betano

Previsão de placar: Palmeiras 2x0 Internacional.

Nossa análise: momento das equipes

O Verdão chega para o jogo contra o Internacional após empatar em 1x1 fora de casa com o rival Corinthians. Antes disso, havia vencido o lanterna Sport por 3x0.

Com esses resultados, o clube acumula seis partidas consecutivas sem derrota, com quatro vitórias e dois empates. Com 43 pontos, o Palmeiras ocupa a 3ª posição na tabela.

O Internacional, por sua vez, vem de vitória na última rodada sobre o Fortaleza por 2x1. Antes desse resultado positivo, o Colorado havia ficado três rodadas sem vencer no Brasileirão.

Considerando também os jogos pela Libertadores, o Inter chega para este confronto após quatro derrotas e um triunfo nos cinco jogos anteriores. Atualmente, ocupa a 10ª posição, com 27 pontos.

Prováveis escalações para Palmeiras x Internacional

Palmeiras: Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício; Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Richard, Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Carbonero e Ricardo Mathias.

Tendência de poucos gols

Analisando o momento recente, o Verdão vem de cinco partidas em que apenas duas ultrapassaram a linha de 2,5 gols, com destaque para a goleada sobre o Universitario e o triunfo de 3x0 diante da frágil zaga do Sport, adversário de nível mais baixo em comparação ao Colorado.

Nos demais compromissos, o ataque palmeirense tem mostrado eficiência, mas geralmente não passa de dois gols marcados.

Já o Inter, mesmo presente em três jogos com placares mais movimentados nesse recorte, pouco contribuiu ofensivamente, balançando as redes somente quatro vezes.

Assim, a perspectiva é de um jogo truncado, em que a opção para menos 2,5 gols aparece como aposta com boa chance de retorno

Palpite 1 para Palmeiras x Internacional: Menos 2,5 gols com odd 1.72 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo fechado

O confronto deste sábado tem grandes chances de ser marcado por apenas uma equipe balançando as redes.

O Colorado atravessa um momento de baixa produtividade no setor ofensivo, com apenas quatro gols anotados nos últimos cinco jogos, metade deles contra o frágil sistema defensivo do Fortaleza, que figura entre os piores do Brasileirão.

Além disso, a defesa gaúcha tem mostrado vulnerabilidade, sofrendo oito gols nesse mesmo recorte, o que aumenta ainda mais a pressão sobre o time.

Já o Palmeiras vive fase sólida na defesa, tendo sido vazado apenas uma vez nos últimos cinco jogos, justamente no empate diante do Corinthians.

Com um sistema defensivo ajustado e maior consistência no ataque, o Verdão chega como favorito e tem tudo para controlar as ações.

Palpite 2 para Palmeiras x Internacional: Ambas marcam (NÃO) com odd 1.70 na Betano

Expectativa de mais um triunfo do Palmeiras

O Palmeiras chega com bom retrospecto para o confronto contra o Internacional.

O Verdão não perde há seis jogos e, somente pelo Brasileirão, mantém uma invencibilidade de 11 rodadas, mostrando solidez tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.

Em contraste, o Inter passa por um momento instável, acumulando derrotas em quatro dos seus cinco jogos recentes, o que evidencia dificuldades na consistência de resultados.

Além disso, o Palmeiras conta com o fator casa, sempre importante para impor ritmo e pressão sobre o adversário.

Considerando a regularidade alviverde e o momento de oscilação do Colorado, a tendência é que o Palmeiras saia vitorioso, mantendo sua sequência positiva e fortalecendo a confiança dentro da competição.