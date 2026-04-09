A previsão é de jogo truncado na Arena MRV, com Galo favorito e placar enxuto contra o Grêmio neste domingo (17), às 16h, pela 20ª rodada.

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Menos de 2,5 gols com odd 1.71 na KTO

Vitória do Atlético-MG com odd 1.72 na KTO

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.72 na KTO

Placar provável: Atlético-MG 1x0 Grêmio.

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Como chegam as equipes

Atlético-MG e Grêmio chegam para o embate desta rodada em momento de instabilidade.

O Galo ficou apenas no 1x1 com o Vasco na última rodada; antes disso, havia superado o Bragantino por 2x1 e perdido por 1x0 para o Flamengo.

A equipe de Cuca tem encontrado dificuldade para emplacar uma sequência de bons resultados e, por isso, ocupa o meio da tabela, na 10ª posição, com 24 pontos. Na quinta-feira, pelas oitavas de final da Sul-Americana, o Galo venceu o Godoy Cruz por 2 a 1 e agora decide a vaga na Argentina, na próxima semana.

O Grêmio vive um momento ainda mais delicado, tendo conquistado apenas um triunfo nas últimas sete rodadas.

Em seu último compromisso, contra o Sport, acabou derrotado pelo lanterna do campeonato, que até então não havia vencido nenhuma partida. Esse revés fez o Tricolor cair uma posição, ocupando agora o 15º lugar, com 20 pontos.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Tomás Cuello, Rony e Hulk.

Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson; Pavón, Cristian Olivera e Carlos Vinícius.

Tendência de um jogo com poucos gols

Tudo indica que Atlético-MG e Grêmio vão protagonizar um jogo truncado e de poucos gols. O Galo vem de sete partidas em que cinco terminaram com placar inferior a 2,5 gols, marcando e sofrendo apenas quatro vezes nesse recorte.

O Grêmio, por sua vez, vive cenário semelhante: em seus últimos sete jogos, apenas o 2x1 sobre o Fortaleza superou essa marca. A equipe gaúcha balançou as redes quatro vezes e levou seis gols nesse período.

Com ataques pouco inspirados e sistemas defensivos mais compactos, o confronto tende a ser amarrado, com poucas chances claras e um placar enxuto. Estatísticas e momento recente apontam para alta probabilidade de mais uma partida com menos de 2,5 gols.

Palpite 1 - Menos 2,5 gols com odd 1.71 na KTO

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Fator casa pesa

O Atlético-MG não atravessa a melhor fase, mas encontra um adversário em crise ainda mais profunda. O Grêmio venceu apenas uma vez nos últimos oito jogos e não sabe o que é triunfar fora de casa desde a 11ª rodada do Brasileirão, quando bateu o Juventude.

O Galo também oscila, mas sua última vitória veio justamente jogando com o mando de campo, e esse fator casa pode ser decisivo.

Com o apoio da torcida e enfrentando um Tricolor pouco eficiente no ataque e instável na defesa, o Alvinegro tem tudo para impor seu ritmo, controlar o jogo e criar as principais oportunidades. As circunstâncias e o histórico recente indicam boa probabilidade de vitória atleticana, mesmo que o placar não seja elástico.

Palpite 2 - Vitória do Atlético-MG com odd 1.72 na KTO

Poucas chances de ambos marcarem

Nos últimos dez jogos do Atlético-MG, apenas cinco terminaram com gols para os dois lados. A equipe vem atuando em partidas com placares baixos e ritmo controlado. Jogando em casa, tende a controlar mais o ritmo da partida, mas sem se expor demais.

O Grêmio atravessa uma fase ofensiva complicada. São dois jogos seguidos sem balançar as redes. Nos últimos quatro, marcou apenas uma vez, mostrando dificuldade para criar chances claras.

A tendência é de um duelo mais amarrado, com marcação intensa e poucas oportunidades claras para cada lado.

Com esse retrospecto, é provável que somente uma das equipes balance a rede.