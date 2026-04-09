Palpite Vitória x Fluminense - Brasileirão Série A - 20/09/2025

As equipes chegam para o confronto em baixa. Enquanto o Vitória vem de derrota no campeonato nacional, o Flu perdeu no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Melhores palpites de apostas para Vitória x Fluminense
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- Ambos marcam, com odds de 2.05 na bet365
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.50 na bet365
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.80 na bet365
Em jogo equilibrado, Vitória e Fluminense devem empatar por 2 a 2.
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Nossa análise: momento das equipes
Abrindo a rodada do Brasileirão, Vitória e Fluminense se enfrentam, na tarde deste sábado, às 16h, no Estádio Barradão, em Salvador.
Lutando contra a queda, o Rubro-Negro precisa vencer em casa para deixar a zona do rebaixamento, enquanto o Tricolor, no meio da tabela, quer um bom resultado para voltar a olhar para a parte de cima do campeonato.
Em 17º, o Vitória somou, até o momento, 22 pontos em 23 jogos de Brasileirão, tendo apenas quatro triunfos no campeonato. Nos últimos cinco jogos disputados, o Rubro-Negro perdeu três, empatou um e venceu apenas um.
Pelo lado do Fluminense, a campanha, apesar de mais tranquila, também começa a causar preocupação. Em 10º, o Tricolor somou 28 pontos em 21 jogos, com oito vitórias no torneio. Nos últimos cinco jogos, porém, a equipe derrapou, com apenas uma vitória, além de duas derrotas e dois empates.
Vitória e Fluminense já se enfrentaram em 42 oportunidades, com 16 vitórias do Tricolor, 15 empates e 11 triunfos do Rubro-Negro. No último encontro entre os dois, neste Brasileirão, empate por 1 a 1 no Maracanã.
Prováveis escalações de Vitória e Fluminense
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.
Trocação deve render gols para os dois lados
O duelo entre Vitória e Fluminense coloca em campo dois ataques que vivem boa fase e costumam castigar defesas adversárias. O Leão do Barradão, mesmo oscilando na tabela, tem feito valer a força em casa, criando chances com bolas alçadas e velocidade pelos lados.
Já o Tricolor Carioca, embalado pela classificação na Copa do Brasil, não abre mão do estilo ofensivo, valorizando a posse de bola e a movimentação do setor criativo.
O histórico recente dos dois times reforça a expectativa de redes balançando: ambos marcaram em quatro dos últimos cinco jogos diretos em Salvador. Diante disso, a tendência é de que os ataques novamente levem vantagem sobre as defesas, que ainda mostram falhas.
- Palpite 1 para Vitória x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Jogo com tendência para mais gols
Além da expectativa de ambos marcarem, o duelo também se apresenta como um cenário favorável para um número maior de gols. O Vitória, pressionado pela necessidade de pontuar, dificilmente ficará retraído, especialmente contando com o apoio da torcida.
O Fluminense, por sua vez, chega embalado, com nomes decisivos como Cano e Everaldo em destaque, além de jovens promessas que dão ritmo ao ataque.
Os dois times, quando se encontram, costumam entregar placares movimentados, com defesas que cedem espaços e não mantêm solidez durante os 90 minutos.
Isso reforça a tendência de que o jogo ultrapasse a marca mínima de gols, atendendo às expectativas de um clássico rubro-negro aberto e imprevisível.
- Palpite 2 para Vitória x Fluminense: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.50 na bet365
Pressão deve aumentar o número de escanteios
Outro mercado que ganha relevância para este confronto é o de escanteios. O Vitória, quando joga no Barradão, aposta fortemente em bolas aéreas e cruzamentos, testando a zaga adversária.
Já o Fluminense, com seu estilo de valorização de jogadas pelo meio e abertura para os lados, também costuma forçar a defesa rival a ceder esse tipo de lance. Situações de pressão ofensiva e finalizações desviadas devem contribuir para números acima da média.
Além disso, em partidas decisivas, o ritmo costuma acelerar no segundo tempo, quando os times arriscam mais em busca do resultado.
Por esses fatores, o mercado de escanteios aparece como uma opção consistente, com boa probabilidade de superar a linha estabelecida.
- Palpite 3 para Vitória x Fluminense: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.80 na bet365