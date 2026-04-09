Palpite Vitória x Fluminense - Brasileirão Série A - 20/09/2025

As equipes chegam para o confronto em baixa. Enquanto o Vitória vem de derrota no campeonato nacional, o Flu perdeu no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Vitória x Fluminense

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Vitória x Fluminense

Ambos marcam, com odds de 2.05 na bet365

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.50 na bet365

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.80 na bet365

Em jogo equilibrado, Vitória e Fluminense devem empatar por 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Abrindo a rodada do Brasileirão, Vitória e Fluminense se enfrentam, na tarde deste sábado, às 16h, no Estádio Barradão, em Salvador.

Lutando contra a queda, o Rubro-Negro precisa vencer em casa para deixar a zona do rebaixamento, enquanto o Tricolor, no meio da tabela, quer um bom resultado para voltar a olhar para a parte de cima do campeonato.

Em 17º, o Vitória somou, até o momento, 22 pontos em 23 jogos de Brasileirão, tendo apenas quatro triunfos no campeonato. Nos últimos cinco jogos disputados, o Rubro-Negro perdeu três, empatou um e venceu apenas um.

Pelo lado do Fluminense, a campanha, apesar de mais tranquila, também começa a causar preocupação. Em 10º, o Tricolor somou 28 pontos em 21 jogos, com oito vitórias no torneio. Nos últimos cinco jogos, porém, a equipe derrapou, com apenas uma vitória, além de duas derrotas e dois empates.

Vitória e Fluminense já se enfrentaram em 42 oportunidades, com 16 vitórias do Tricolor, 15 empates e 11 triunfos do Rubro-Negro. No último encontro entre os dois, neste Brasileirão, empate por 1 a 1 no Maracanã.

Prováveis escalações de Vitória e Fluminense

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

Trocação deve render gols para os dois lados

O duelo entre Vitória e Fluminense coloca em campo dois ataques que vivem boa fase e costumam castigar defesas adversárias. O Leão do Barradão, mesmo oscilando na tabela, tem feito valer a força em casa, criando chances com bolas alçadas e velocidade pelos lados.

Já o Tricolor Carioca, embalado pela classificação na Copa do Brasil, não abre mão do estilo ofensivo, valorizando a posse de bola e a movimentação do setor criativo.

O histórico recente dos dois times reforça a expectativa de redes balançando: ambos marcaram em quatro dos últimos cinco jogos diretos em Salvador. Diante disso, a tendência é de que os ataques novamente levem vantagem sobre as defesas, que ainda mostram falhas.

Palpite 1 para Vitória x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tendência para mais gols

Além da expectativa de ambos marcarem, o duelo também se apresenta como um cenário favorável para um número maior de gols. O Vitória, pressionado pela necessidade de pontuar, dificilmente ficará retraído, especialmente contando com o apoio da torcida.

O Fluminense, por sua vez, chega embalado, com nomes decisivos como Cano e Everaldo em destaque, além de jovens promessas que dão ritmo ao ataque.

Os dois times, quando se encontram, costumam entregar placares movimentados, com defesas que cedem espaços e não mantêm solidez durante os 90 minutos.

Isso reforça a tendência de que o jogo ultrapasse a marca mínima de gols, atendendo às expectativas de um clássico rubro-negro aberto e imprevisível.

Palpite 2 para Vitória x Fluminense: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.50 na bet365

Pressão deve aumentar o número de escanteios

Outro mercado que ganha relevância para este confronto é o de escanteios. O Vitória, quando joga no Barradão, aposta fortemente em bolas aéreas e cruzamentos, testando a zaga adversária.

Já o Fluminense, com seu estilo de valorização de jogadas pelo meio e abertura para os lados, também costuma forçar a defesa rival a ceder esse tipo de lance. Situações de pressão ofensiva e finalizações desviadas devem contribuir para números acima da média.

Além disso, em partidas decisivas, o ritmo costuma acelerar no segundo tempo, quando os times arriscam mais em busca do resultado.

Por esses fatores, o mercado de escanteios aparece como uma opção consistente, com boa probabilidade de superar a linha estabelecida.