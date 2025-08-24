Palpite Vasco x Corinthians - Brasileirão Série A - 24/08/2025

Melhores apostas para Vasco x Corinthians

Empate com odd 3.20 na Betano

Menos 2,5 gols com odd 1.55 na Betano

Menos 0,5 gols do Corinthians no 1ºT com odd 1.50 na Betano

Nossas previsões para Vasco x Corinthians indicam um duelo equilibrado, poucos gols e com chance de empate.

Expectativa de empate para Vasco x Corinthians.

Nossa análise: momento das equipes

Na quarta-feira (20), o Vasco entrou em campo contra o Juventude em partida remarcada da 14ª rodada. O duelo foi um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e o time de Fernando Diniz acabou derrotado fora de casa por 2x0. Com o revés, o clube permanece na 16ª colocação, com 19 pontos.

O Corinthians também vem de derrota na rodada passada, desta vez para o Bahia, jogando na Neo Química Arena, por 2x1. Antes disso, havia perdido para o Juventude, também pelo placar de 2x1.

Com esses resultados, o clube chega à sexta rodada seguida sem vencer no Brasileirão. No momento, ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos.

Prováveis escalações para Vasco x Corinthians

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

Empate à vista

O confronto entre Vasco e Corinthians promete ser equilibrado, e os números reforçam a possibilidade de um empate.

O Vasco chega com uma sequência recente de seis partidas no Brasileirão, nas quais empatou três, perdeu duas e venceu apenas uma.

Vale destacar que dois desses empates aconteceram em São Januário, mostrando certa dificuldade do time em superar adversários dentro de casa.

O Corinthians, por sua vez, não vive grande fase de vitórias nas últimas rodadas: em cinco jogos, empatou três vezes, evidenciando uma tendência a resultados igualados.

Com ambos os times apresentando dificuldades para impor superioridade, o duelo tem fortes chances de terminar sem vencedor, mantendo a emoção até o apito final.

Palpite 1: Empate com odd 3.20 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de poucos gols

Vasco e Corinthians não apresentam alta produtividade ofensiva neste Brasileirão, costumando marcar poucos gols, com médias de 1,4 e 1,0 por partida, respectivamente.

Vale lembrar que a média do Cruz-Maltino foi inflada pelos seis gols aplicados sobre o Santos; no contexto geral, o padrão ofensivo da equipe é mais modesto.

O Timão, por sua vez, pouco marca fora de casa. Em oito partidas recentes longe do seu estádio, balançou as redes em cinco, mas apenas contra o Palmeiras marcou mais de uma vez.

Apesar de vir de duas partidas com mais de 2,5 gols, os adversários foram os responsáveis pela quantidade elevada.

Assim, seguindo as tendências de ambos os times, é possível esperar um jogo com menos de três bolas na rede.

Palpite 2: Menos 2,5 gols com odd 1.55 na Betano.

Sem gols do Corinthians no primeiro tempo

O Corinthians tem mostrado uma tendência maior a marcar gols somente na segunda etapa da partida. Isso porque analisando os últimos dez jogos em que marcou, o elenco comandado por Dorival Júnior deixou os gols para o segundo tempo em sete deles.

Além disso, observa-se com frequência que o Alvinegro consegue balançar as redes apenas nos 45 minutos finais ou nos acréscimos, já que esse padrão se repetiu em três desses sete jogos.

Dessa forma, mesmo jogando diante de uma defesa instável no campeonato, é provável que o ataque corintiano siga o padrão das outras partidas e, se marcar, o faça apenas após o intervalo.