Palpite Sport x Fluminense - Brasileirão Série A - 01/10/2025

O encontro entre Sport e Fluminense aponta indícios de uma partida mais fechada e sem grandes emoções.
Melhores apostas para Sport x Fluminense
- Menos de 2,5 gols, com odds 1.53 na bet365;
- Ambas marcam (NÃO), com odds 1.75 na bet365;
- Mais de 4,5 escanteios para o Sport, com odds 1.66 na bet365.
Previsão de placar: Sport 0x1 Fluminense
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Nossa análise: momento das equipes
Em confronto direto com um adversário na luta contra o rebaixamento, o Sport acabou derrotado pelo Fortaleza por 1x0, permanecendo na última posição da competição com apenas 14 pontos.
No jogo anterior, a equipe havia conseguido sua segunda vitória na temporada, também por 1x0, ao vencer o Corinthians em casa, mas ainda apresenta desempenho irregular e longe de mostrar reação consistente.
Já o Fluminense, que ocupa a 8ª colocação com 34 pontos, vem de uma vitória importante por 2x0 sobre o rival Botafogo.
Esse triunfo acontece logo após a eliminação do Tricolor na Copa Sul-Americana, diante do Lanús, da Argentina, reforçando a necessidade de recuperação e foco no Campeonato Brasileiro para alcançar objetivos mais altos.
Prováveis escalações para Sport x Fluminense
Sport: Gabriel Vasconcellos, Aderllan, João Silva (Rafael Thyere), Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, Matheusinho, Léo Pereira e Colo Ramírez (Pablo).
Fluminense:Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Ignacio (Igor Rabello), Renê, Martinelli, Hércules, Lucho Acosta, Canobbio, Germán Cano, Kevin Serna.
Placar enxuto à vista
Sport e Fluminense entram em campo vivendo um momento de jogos travados e com placares enxutos.
Mostrando um ataque discreto, o Leão não teve mais de 2,5 gols em nenhum dos seus últimos três compromissos.
Do outro lado, o Tricolor carioca reforça ainda mais essa tendência: são oito partidas seguidas sem chegar a três gols no total, prova de que o time também tem adotado uma postura de jogo mais fechada.
Com duas equipes que priorizam a compactação, exploram contra-ataques e criam poucas chances claras, a expectativa é de um duelo cadenciado e de poucas oportunidades.
Assim, a aposta na odd sugerida aparece como um palpite com provável chance de retorno para este confronto.
- Palpite 1 para Sport x Fluminense: menos de 2,5 gols, com odds 1.53 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
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Previsão de poucos gols
O Sport vem de sete partidas em que, em quatro delas, apenas um dos lados balançou as redes, evidenciando uma produção limitada no ataque.
Por sua vez, o Tricolor das Laranjeiras também apresenta números semelhantes: nos últimos sete compromissos, apenas no empate por 1x1 contra o Lanús, pela Sul-Americana, houve gols para ambos.
Nos outros seis, ao menos um time saiu de campo zerado.
Somando esses fatores ao histórico recente de placares curtos, a tendência é de um confronto travado, com poucas oportunidades claras e alta probabilidade de que não haja gols para os dois lados ao mesmo tempo.
- Palpite 2 para Sport x Fluminense: ambas marcam (NÃO), com odds 1.75 na bet365.
Escanteios para o Sport
O Sport chega para o embate contra o Fluminense mostrando um padrão claro quando o assunto é escanteio.
Mesmo com um ataque que não vem convertendo muitas chances em gols, a equipe pernambucana tem mantido forte presença ofensiva pelos lados do campo, gerando muitas bolas paradas.
Nos últimos cinco jogos, o Leão cobrou 33 escanteios, ficando abaixo da marca de 4,5 apenas no confronto com o Palmeiras.
No Brasileirão, a média de 6,1 cantos por partida reforça a tendência de alta nesse mercado.
Diante de um Fluminense que costuma ceder espaços, especialmente fora de casa, a probabilidade do Sport alcançar mais de 4,5 escanteios é bem considerável.
- Palpite 3 para Sport x Fluminense: mais de 4,5 escanteios para o Sport, com odds 1.66 na bet365