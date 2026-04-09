Palpite Sport x Fluminense - Brasileirão Série A - 01/10/2025

O encontro entre Sport e Fluminense aponta indícios de uma partida mais fechada e sem grandes emoções.

Melhores apostas para Sport x Fluminense

Menos de 2,5 gols, com odds 1.53 na bet365;

Ambas marcam (NÃO), com odds 1.75 na bet365;

Mais de 4,5 escanteios para o Sport, com odds 1.66 na bet365.

Previsão de placar: Sport 0x1 Fluminense

Nossa análise: momento das equipes

Em confronto direto com um adversário na luta contra o rebaixamento, o Sport acabou derrotado pelo Fortaleza por 1x0, permanecendo na última posição da competição com apenas 14 pontos.

No jogo anterior, a equipe havia conseguido sua segunda vitória na temporada, também por 1x0, ao vencer o Corinthians em casa, mas ainda apresenta desempenho irregular e longe de mostrar reação consistente.

Já o Fluminense, que ocupa a 8ª colocação com 34 pontos, vem de uma vitória importante por 2x0 sobre o rival Botafogo.

Esse triunfo acontece logo após a eliminação do Tricolor na Copa Sul-Americana, diante do Lanús, da Argentina, reforçando a necessidade de recuperação e foco no Campeonato Brasileiro para alcançar objetivos mais altos.

Prováveis escalações para Sport x Fluminense

Sport: Gabriel Vasconcellos, Aderllan, João Silva (Rafael Thyere), Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, Matheusinho, Léo Pereira e Colo Ramírez (Pablo).

Fluminense:Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Ignacio (Igor Rabello), Renê, Martinelli, Hércules, Lucho Acosta, Canobbio, Germán Cano, Kevin Serna.

Placar enxuto à vista

Sport e Fluminense entram em campo vivendo um momento de jogos travados e com placares enxutos.

Mostrando um ataque discreto, o Leão não teve mais de 2,5 gols em nenhum dos seus últimos três compromissos.

Do outro lado, o Tricolor carioca reforça ainda mais essa tendência: são oito partidas seguidas sem chegar a três gols no total, prova de que o time também tem adotado uma postura de jogo mais fechada.

Com duas equipes que priorizam a compactação, exploram contra-ataques e criam poucas chances claras, a expectativa é de um duelo cadenciado e de poucas oportunidades.

Assim, a aposta na odd sugerida aparece como um palpite com provável chance de retorno para este confronto.

Palpite 1 para Sport x Fluminense: menos de 2,5 gols, com odds 1.53 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport Recife x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de poucos gols

O Sport vem de sete partidas em que, em quatro delas, apenas um dos lados balançou as redes, evidenciando uma produção limitada no ataque.

Por sua vez, o Tricolor das Laranjeiras também apresenta números semelhantes: nos últimos sete compromissos, apenas no empate por 1x1 contra o Lanús, pela Sul-Americana, houve gols para ambos.

Nos outros seis, ao menos um time saiu de campo zerado.

Somando esses fatores ao histórico recente de placares curtos, a tendência é de um confronto travado, com poucas oportunidades claras e alta probabilidade de que não haja gols para os dois lados ao mesmo tempo.

Palpite 2 para Sport x Fluminense: ambas marcam (NÃO), com odds 1.75 na bet365.

Escanteios para o Sport

O Sport chega para o embate contra o Fluminense mostrando um padrão claro quando o assunto é escanteio.

Mesmo com um ataque que não vem convertendo muitas chances em gols, a equipe pernambucana tem mantido forte presença ofensiva pelos lados do campo, gerando muitas bolas paradas.

Nos últimos cinco jogos, o Leão cobrou 33 escanteios, ficando abaixo da marca de 4,5 apenas no confronto com o Palmeiras.

No Brasileirão, a média de 6,1 cantos por partida reforça a tendência de alta nesse mercado.

Diante de um Fluminense que costuma ceder espaços, especialmente fora de casa, a probabilidade do Sport alcançar mais de 4,5 escanteios é bem considerável.