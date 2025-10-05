Palpite Sevilla x Barcelona - La Liga - 05/10/2025

Nosso especialista em apostas prevê que os anfitriões estarão empatados no intervalo, mas que o Barça conquistará uma vitória apertada, com Robert Lewandowski marcando.

Dicas de apostas para Sevilla x Barcelona:

Menos de 3,5 gols, com odds de 1.75 na Betano ;

; 1º Tempo - Empate, com odds de 2.50 na Betano ;

; Robert Lewandowski marca a qualquer momento, com odds de 1.85 na Betano.

Espera-se que o Barcelona vença o Sevilla por 2-1.

Nossa análise: momento das equipes

O Barcelona sofreu seu primeiro grande revés da temporada no meio da semana. Uma derrota merecida por 2-1 contra um PSG que não estava com força total sugere que ainda há espaço para melhorias.

Antes disso, eles estavam quase impecáveis, vencendo sete de seus oito primeiros jogos competitivos. Eles lideram a La Liga após uma vitória por 2-1 sobre o Real Sociedad no último fim de semana.

O Sevilla teve um início razoável sob o comando de seu novo técnico Matias Almeyda. Três vitórias e três derrotas até agora para o argentino significam que os andaluzes estão no meio da tabela.

Todas essas vitórias foram fora de casa, incluindo uma vitória por 1-0 contra o Rayo Vallecano na última partida.

Escalações esperadas para Sevilla x Barcelona

Sevilla: Vlachodimos, Marcao, Cardoso, Azpilicueta, Suazo, Agoume, Mendy, Carmona, Alexis, Vargas, Adams;

Barcelona: Szczesny, Balde, Christensen, Araujo, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Sevilla manterá o jogo apertado

Os anfitriões se despediram do ponta Dodi Lukebakio no verão e parecem ter adotado um estilo mais físico. Eles competiram bem na maioria dos jogos, mas estão criando apenas 0,74 xG por 90 minutos em média.

Apenas o Getafe tem um recorde pior na primeira divisão espanhola e eles, certamente, abordarão este jogo de maneira bastante conservadora.

O Barcelona esteve longe do seu melhor no meio da semana. Eles conseguiram apenas três chutes a gol e 1,27 xG na derrota para os campeões europeus.

Embora o PSG deva ser creditado por vencer a batalha no meio-campo, o cansaço também pode ter sido um fator, com Hansi Flick tendo poucas opções em algumas posições.

Isso pode ser um problema novamente no domingo em Sevilha, com Raphinha, Fermin Lopez e Gavi todos fora devido a lesões.

Quatro dos últimos cinco jogos do Barça em todas as competições produziram três ou menos gols. Você pode apostar em uma repetição aqui com uma probabilidade implícita de 56,2%.

Palpite 1 para Sevilla x Barcelona: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Sevilla x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Empate no intervalo

Provavelmente, não devemos esperar que nenhum dos lados comece com tudo neste jogo. A prioridade inicial do Sevilla será manter o jogo apertado e se estabelecer na partida.

A base do meio-campo deles é bastante forte, graças a Batista Mendy e Lucien Agoume. Isso deve oferecer alguma proteção à defesa e dificultar para o influente Pedri encontrar espaço para operar.

O Barcelona pode precisar ser paciente e, talvez, leve mais de 45 minutos para romper a defesa. Apenas 33% dos gols do time catalão nesta temporada vieram no primeiro tempo.

Enquanto isso, 80% dos gols sofridos por eles ocorreram antes do intervalo. Isso sugere que o Sevilla pode ser competitivo no primeiro tempo deste jogo.

Palpite 2 para Sevilla x Barcelona: 1º Tempo - Empate, com odds de 2.50 na Betano.

Lewandowski marcará novamente

Ferran Torres começou novamente à frente de Lewandowski contra o PSG. Isso sugere fortemente que o espanhol agora é a opção preferida nos grandes jogos. No entanto, ainda veremos uma boa rotação, e o polonês deve retornar no domingo.

A lesão de Lewandowski contribuiu para Ferran ganhar sua chance, que ele certamente aproveitou.

O veterano atacante continua a entregar resultados, no entanto. Apesar de ter começado apenas duas vezes, o jogador de 37 anos já marcou quatro vezes na La Liga, a uma taxa de um gol a cada 64 minutos.

Com Marcus Rashford e Lamine Yamal nas alas, ele está se beneficiando de um excelente serviço dos lados do campo.

Você pode apostar que Lewandowski marcará neste jogo com uma probabilidade implícita de 52,4%.