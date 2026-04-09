Palpite São Paulo x Ceará - Brasileirão Série A - 29/09/2025

Após ser eliminado, o São Paulo foca no Brasileirão e enfrenta um Ceará em crise, que busca a vitória para subir na tabela.

Melhores apostas para São Paulo x Ceará

Vitória ou empate do São Paulo, com odds 1.14 na bet365;

Menos 2,5 gols, com odds 1.53 na bet365;

Mais 8 escanteios, com odds 1.50 na bet365.

Previsão de placar: São Paulo 1x0 Ceará

Nossa análise: momento das equipes

Após um resultado sofrido no meio da semana, o São Paulo retorna aos gramados com foco no Brasileirão.

Na quinta-feira, a equipe foi eliminada da Libertadores ao perder por 1x0 para a LDU. Com isso, sua atenção agora se volta exclusivamente para o Campeonato Brasileiro, competição na qual tem apresentado oscilações recentemente.

Na rodada anterior, perdeu o clássico contra o Santos por 1x0 e atualmente ocupa a 7ª posição, com 35 pontos.

Já o Vozão não sabe o que é vencer desde o triunfo por 1x0 sobre o Bragantino, na 20ª rodada.

Desde então, registrou três empates e uma derrota, e com essa baixa produtividade caiu para o 12º lugar, com 28 pontos.

Prováveis escalações para São Paulo x Ceará

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco, Mailton (Cedric), Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz, Ferreira e Luciano.

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Richardson, Dieguinho e Lourenço, Paulo Baya, Galeano e Lucca.

Tricolor em busca de pontos

O São Paulo chega para este duelo pressionado após três derrotas consecutivas, mas jogar no Morumbis ainda pode trazer um leve benefício - mesmo sem grande domínio recente.

O Tricolor não tem mostrado tanta força em casa, porém o ambiente familiar e o apoio da torcida podem servir como incentivo extra para reagir.

O Ceará, enquanto isso, vive um jejum ainda maior: são cinco jogos sem vitória e, no Brasileirão, não soma três pontos desde a 20ª rodada.

Mesmo sem apresentar um grande futebol, o São Paulo conta com elenco mais qualificado e condições para evitar novo tropeço.

Assim, a tendência é que o Tricolor saia de campo com a vitória ou, no mínimo, garanta um empate.

Palpite 1 para São Paulo x Ceará: Vitória ou empate do São Paulo, com odds 1.14 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Ceará nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de poucos gols

O time de Hernán Crespo vive um momento de pouca inspiração ofensiva e chega para o encontro diante do Ceará com apenas três gols marcados nos últimos seis jogos. Nenhum deles ultrapassou a marca de 2,5 gols. Além disso, foram três partidas seguidas sem balançar as redes.

O Ceará também apresenta desempenho limitado no ataque, com apenas quatro gols nos últimos seis jogos e apenas uma partida acima de 2,5 gols.

Com ambas as equipes encontrando dificuldades para marcar e sem grandes chances claras nos últimos confrontos, a partida tende a ser equilibrada e com poucas oportunidades, reforçando a probabilidade de um jogo com menos de três gols.

Palpite 2 para São Paulo x Ceará: Menos 2,5 gols, com odds 1.53 na bet365

Total de escanteios

O Tricolor paulista, mesmo sem grande desempenho ofensivo recentemente, ainda mantém presença constante na linha de fundo, contabilizando 37 escanteios nos cinco confrontos mais recentes, com destaque para o jogo contra a LDU, quando chegou a cobrar 16 cantos.

Já o Ceará, mesmo apresentando números mais modestos - apenas 13 escanteios nesse período - mostrou capacidade de contribuir para partidas com muitas bolas na linha de fundo em alguns jogos.

Com base nessas estatísticas, é provável que a partida desta segunda-feira ultrapasse a marca de oito escanteios, principalmente pela forma como o São Paulo se mantém ativo na área adversária.