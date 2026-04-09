Palpite Santos x Vitória - Brasileirão Série A - 20/10/2025

Times se enfrentam em duelo decisivo para rumos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro; veja prováveis escalações, estatísticas e mais.

Melhores palpites para Santos x Vitória:

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.05 na bet365;

Chance dupla - Empate ou Vitória - com odds de 2.30 na bet365;

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.80 na bet365.

Em jogo muito disputado, Santos e Vitória devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Santos e Vitória lutam desesperadamente contra o rebaixamento neste Brasileirão.

Ambas as equipes vêm de triunfos em clássicos na última rodada. O Peixe bateu o Corinthians na Vila Belmiro, enquanto o Vitória superou o Bahia. Os times estão muito próximos na tabela, e este duelo será decisivo para o Z-4.

O Santos tem 31 pontos e ocupa a 16ª posição, logo acima da zona de rebaixamento. O Peixe está logo acima do Vitória, 17º, com 28 pontos. Ou seja, se o time baiano vencer, iguala a pontuação do time paulista.

O Santos chega com certo favoritismo para o confronto por jogar em casa, diante da sua torcida, e ter jogadores mais renomados do que o Vitória. No entanto, o time baiano já deu mostras de que está vivo e vai brigar até o fim para não voltar para a Série B.

Se depender do retrospecto, o Santos tem tudo para sair com os três pontos. O Peixe nunca perdeu para o Vitória na Vila Belmiro e tem boa vantagem no histórico geral do confronto: são 22 vitórias do Santos, oito empates e dez vitórias do Rubro-Negro.

Prováveis escalações de Santos e Vitória

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar, Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz;

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon, Baralhas e Ronald Lopes, Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.

Defesas pouco confiáveis e chance de gols

Santos e Vitória costumam sofrer muitos gols neste Brasileirão. A defesa do Peixe já levou 39 gols, enquanto o Rubro-Negro soma 43 gols sofridos.

Trata-se de um indicativo importante de que este será um confronto com um bom número de gols.

Mesmo com vitórias na última rodada, Santos e Vitória sofreram gols. Mas não é só isso. Antes, pela 27ª rodada, o Peixe foi derrotado pelo Ceará por 3 a 0, enquanto o Leão perdeu de 4 a 3 para o Vasco.

Pelo primeiro turno deste campeonato, o Peixe superou o Vitória por 1 a 0 no Barradão. O último confronto entre Santos e Leão na Vila Belmiro terminou com goleada do Peixe por 5 a 2, pelo Brasileirão de 2018.

Palpite 1 para Santos x Vitória: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.05 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chance dupla parece ser boa opção

Como Santos e Vitória têm comportamentos imprevisíveis neste Brasileirão, uma boa alternativa parece ser apostar em uma dupla chance neste confronto. O Vitória vem reagindo, e o Peixe costuma jogar muito pressionado em casa, com a torcida cobrando desde o primeiro minuto.

O Leão faz uma campanha um pouco melhor do que a do Peixe neste returno, com três vitórias. Além disso, desde que Jair Ventura assumiu o comando da equipe, o time baiano parece muito mais motivado, dificultando ao máximo a vida dos adversários.

O empate também parece um resultado provável, tendo em vista que os times estão muito próximos na classificação e com o mesmo objetivo: fugir da degola.

Palpite 2 para Santos x Vitória: Chance dupla - Empate ou Vitória - com odds de 2.30 na bet365.

Fique de olho nos escanteios

Em um jogo no qual as equipes vão dar a vida em campo, é de se imaginar que podemos ter muitas finalizações e rebatidas, dando origem a vários escanteios neste duelo.

Três dos últimos quatro jogos do Santos tiveram mais de nove escanteios. Mais do que isso, o Peixe deve apostar nessa jogada, justamente porque abriu o placar contra o Corinthians com um gol de Zé Rafael após cobrança de córner.

Por sinal, o gol de honra do Timão também saiu em um escanteio.

Santos e Vitória cedem, em média, cinco escanteios por jogo, cada, neste Brasileirão. Este cenário leva a crer que o jogo vai ultrapassar a marca dos nove cantos.

No primeiro turno, o duelo teve dez escanteios, sendo cinco para cada lado. Será que a situação vai se repetir na Vila Belmiro?