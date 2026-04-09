Palpite Santos x São Paulo - Brasileirão Série A - 21/09/2025

Equipes protagonizam mais um clássico neste domingo; os últimos embates entre os rivais mostram equilíbrio.

Melhores apostas para Santos x São Paulo

Santos - vitória ou empate, com odds 1.33 na bet365

Ambas marcam (SIM), com odds 2.10 na bet365

Menos 9,5 escanteios, com odds 1.90 na bet365

Previsão de placar Santos 2x1 São Paulo.

Nossa análise: momento das equipes

O Tricolor volta suas atenções para o clássico San-São após um resultado indesejado na Libertadores.

Na quinta-feira (18), o clube enfrentou a LDU, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental, e saiu derrotado por 2x0.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a 7ª colocação, com 32 pontos, e vem de vitória sobre o Botafogo por 1x0, no Morumbi. Com esse triunfo, o time de Dorival Júnior soma apenas uma derrota nas últimas dez rodadas.

Já o Santos, em situação delicada, aparece em 16º lugar, com 22 pontos, e segue na luta contra o Z-4.

O Alvinegro Praiano não conseguiu vencer nas últimas quatro rodadas, acumulando duas derrotas e dois empates.

Prováveis escalações para Santos x São Paulo

Santos: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonís, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Benjamín Rollheiser (Victor Hugo) e Neymar; Lautaro Díaz e Guilherme.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton, Marcos Antônio, Rodriguinho, Pablo Maia e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.

Santos busca reação

O Santos atravessa um momento delicado no campeonato e não vence desde a 19ª rodada.

No entanto, essa necessidade pode servir de impulso para a equipe buscar um resultado importante neste clássico.

Precisando se distanciar do Z4, o Alvinegro contará com a vantagem de jogar em casa e de ter tido mais tempo de preparação, diante de um São Paulo que chega para o confronto após duelo pela Libertadores.

No retrospecto recente entre os rivais, os últimos cinco jogos mostram equilíbrio, com duas vitórias para cada lado e um empate.

Para o duelo deste domingo, apesar do São Paulo apresentar melhor desempenho no Brasileirão, o Santos, pressionado por resultados, não deverá ceder o placar facilmente.

Por isso, há uma boa probabilidade de a equipe vencer ou empatar.

Palpite 1 para Santos x São Paulo: Santos - vitória ou empate, com odds 1.33 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa de gols

Com base no retrospecto recente das duas equipes, o clássico entre Santos e São Paulo promete muitas emoções.

A defesa do Peixe tem apresentado fragilidade, sofrendo gols em nove dos últimos dez jogos, e em metade dessas partidas ambas as equipes conseguiram balançar as redes.

Do outro lado, o São Paulo vive bom momento ofensivo, marcando gols em três dos últimos cinco compromissos, o que aumenta a expectativa de que o Tricolor consiga furar a defesa santista mais uma vez.

Dessa forma, a tendência é que o encontro seja aberto e com oportunidades para ambos os lados. Por isso, a probabilidade de gol para os dois lados surge como uma opção bastante viável.

Palpite 2 para Santos x São Paulo: Ambas marcam (SIM), com odds 2.10 na bet365

San-São com poucos escanteios

O Tricolor até possui uma média razoável no Brasileirão, com 5,0 tiros de canto por jogo, mas nos cinco compromissos recentes apenas em um deles a linha de 9,5 foi superada.

Do outro lado, o Santos mostra ainda menos força nesse fundamento: também teve apenas uma partida recente com mais de 9,5 escanteios, mas muito por conta da produção adversária.

Nesse período, o Peixe cobrou somente 15 escanteios, número que reforça sua dificuldade ofensiva.

Com esse retrospecto, a expectativa é de que o confronto na Vila Belmiro registre um total abaixo da marca sugerida, apontando valor na linha de menos de 9,5 escanteios.