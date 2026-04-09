Palpite Santos x São Paulo - Brasileirão Série A - 21/09/2025

Equipes protagonizam mais um clássico neste domingo; os últimos embates entre os rivais mostram equilíbrio.
Melhores apostas para Santos x São Paulo
- Santos - vitória ou empate, com odds 1.33 na bet365
- Ambas marcam (SIM), com odds 2.10 na bet365
- Menos 9,5 escanteios, com odds 1.90 na bet365
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Nossa análise: momento das equipes
O Tricolor volta suas atenções para o clássico San-São após um resultado indesejado na Libertadores.
Na quinta-feira (18), o clube enfrentou a LDU, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental, e saiu derrotado por 2x0.
Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a 7ª colocação, com 32 pontos, e vem de vitória sobre o Botafogo por 1x0, no Morumbi. Com esse triunfo, o time de Dorival Júnior soma apenas uma derrota nas últimas dez rodadas.
Já o Santos, em situação delicada, aparece em 16º lugar, com 22 pontos, e segue na luta contra o Z-4.
O Alvinegro Praiano não conseguiu vencer nas últimas quatro rodadas, acumulando duas derrotas e dois empates.
Prováveis escalações para Santos x São Paulo
Santos: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonís, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Benjamín Rollheiser (Victor Hugo) e Neymar; Lautaro Díaz e Guilherme.
São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton, Marcos Antônio, Rodriguinho, Pablo Maia e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.
Santos busca reação
O Santos atravessa um momento delicado no campeonato e não vence desde a 19ª rodada.
No entanto, essa necessidade pode servir de impulso para a equipe buscar um resultado importante neste clássico.
Precisando se distanciar do Z4, o Alvinegro contará com a vantagem de jogar em casa e de ter tido mais tempo de preparação, diante de um São Paulo que chega para o confronto após duelo pela Libertadores.
No retrospecto recente entre os rivais, os últimos cinco jogos mostram equilíbrio, com duas vitórias para cada lado e um empate.
Para o duelo deste domingo, apesar do São Paulo apresentar melhor desempenho no Brasileirão, o Santos, pressionado por resultados, não deverá ceder o placar facilmente.
Por isso, há uma boa probabilidade de a equipe vencer ou empatar.
- Palpite 1 para Santos x São Paulo: Santos - vitória ou empate, com odds 1.33 na bet365
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Expectativa de gols
Com base no retrospecto recente das duas equipes, o clássico entre Santos e São Paulo promete muitas emoções.
A defesa do Peixe tem apresentado fragilidade, sofrendo gols em nove dos últimos dez jogos, e em metade dessas partidas ambas as equipes conseguiram balançar as redes.
Do outro lado, o São Paulo vive bom momento ofensivo, marcando gols em três dos últimos cinco compromissos, o que aumenta a expectativa de que o Tricolor consiga furar a defesa santista mais uma vez.
Dessa forma, a tendência é que o encontro seja aberto e com oportunidades para ambos os lados. Por isso, a probabilidade de gol para os dois lados surge como uma opção bastante viável.
- Palpite 2 para Santos x São Paulo: Ambas marcam (SIM), com odds 2.10 na bet365
San-São com poucos escanteios
O Tricolor até possui uma média razoável no Brasileirão, com 5,0 tiros de canto por jogo, mas nos cinco compromissos recentes apenas em um deles a linha de 9,5 foi superada.
Do outro lado, o Santos mostra ainda menos força nesse fundamento: também teve apenas uma partida recente com mais de 9,5 escanteios, mas muito por conta da produção adversária.
Nesse período, o Peixe cobrou somente 15 escanteios, número que reforça sua dificuldade ofensiva.
Com esse retrospecto, a expectativa é de que o confronto na Vila Belmiro registre um total abaixo da marca sugerida, apontando valor na linha de menos de 9,5 escanteios.
- Palpite 3 para Santos x São Paulo: Menos 9,5 escanteios, com odds 1.90 na bet365